Jeden z najlepszych współczesnych seriali dobiegł końca Fot. materiały prasowe / HBO / edycja: naTemat

Po pięciu sezonach żegnamy się z "Hacks" – jednym z najlepszych seriali ostatnich lat, który zachwycał krytyków, rozbawiał widzów i udowodnił, że współczesna komedia może być jednocześnie piekielnie zabawna, inteligentna i bezlitosna w swojej społecznej diagnozie. Jeśli z jakiegoś powodu ominęliście tę genialną produkcję HBO, macie szansę nadrobić wszystkie odcinki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Seriale są dziś kasowane bez litości, ale "Hacks", podobnie jak "Branża", ma szczęście – mógł skończyć się na własnych zasadach. 28 maja widzowie obejrzeli ostatni, 47. odcinek komediowego hitu, który zakończył historię Deborah i Avy w najlepszy możliwy sposób (nie powiemy, jaki, bo nie będziemy spoilerować).

"Hacks" to jeden z najlepszych seriali we współczesnej telewizji

Stworzony przez Lucię Aniello, Paula W. Downsa i Jen Statsky serial zadebiutował w 2021 roku. Opowiada o Deborah Vance (Jean Smart), legendarnej gwieździe stand-upu, która próbuje utrzymać swoją pozycję, ale nie idzie jej najlepiej – świat rozrywki mocno się zmienił przed lata, a Deborah zupełnie nie potrafi się w nim odnaleźć.

REKLAMA

Jej agent zatrudnia Avę Daniels (Hannah Einbinder), młodą scenarzystkę, która po kontrowersyjnym wpisie w mediach społecznościowych zostaje pariasem branży. Ma pomóc ożywić przestarzały program i wizerunek Deborah.

Kobiety – jedna po siedemdziesiątce, druga po dwudzietce – na początku szczerze się nienawidzą, a różnica pokoleniowa wydaje się nie do przeskoczenia. Z czasem zawiązują jednak zażyłą więź i stają się nawzajem swoimi mentorkami. To bez wątpienia jedna z najciekawszych relacji w historii telewizji, w czym zasługa i genialnego scenariusza, i mistrzowskiego aktorstwa.

REKLAMA

Fot. Kadr z "Hacks"

"Hacks" mistrzowsko odmalowuje konflikt pokoleń między boomerami a zetkami, ale wcale się na tym nie zatrzymuje. Pokazuje bezlitosne kulisy show-biznesu, w którym patriarchat i seksizm wciąż mają się dobrze. Deborah i Ava muszą utrzymać się na powierzchni, ale branża rozrywkowa wciąż rzuca im kłody pod nogi. Dramatu i goryczy nie brakuje, ale Hacks to gatunkowo komedia – cięta, ostra, momentami czarna jak smoła. Showrunnerzy nie biorą jeńców, a Deborah i Ava rzucają bezpardonowymi ripostami na prawo i lewo.

Niewiele współczesnych (i nie tylko) seriali może pochwalić się tak jednomyślnym zachwytem. Wszystkie pięć sezonów "Hacks" wzbudziło entuzjazm u recenzentów, a serial ma w serwisie Rotten Tomatoes aż 99 procent pozytywnych ocen od krytyków. Od widzów ma ich 84 procent, co również jest imponującym wynikiem.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

A nie zapominajmy o nagrodach. Dotychczas "Hacks" zdobyło 12 nagród Emmy spośród aż 62 (!) nominacji. W 2024 roku produkcja została nagrodzona w kategorii najlepszy serial komediowy za swój trzeci sezon.

Z kolei rewelacyjna Jean Smart, która w "Hacks" dosłownie rozwala system, zdobyła aż cztery nagrody Emmy z rzędu dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w komedii. (i worek innych wyróżnień, w tym trzy Złote Globy). Doceniono też znakomitą Hannah Einbinder, która po kilku nominacjach w końcu sięgnęła po Emmy za rolę drugoplanową w 2025 roku. A to nie koniec, bo przed "Hacks" jeszcze wyróżnienia za ostatni, piąty sezon. Branżowe media przewidują, że znowu będzie ich cała masa.

Gdzie obejrzeć "Hacks"?