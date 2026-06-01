Dua Lipa i Callum Turner wzięli kameralny ślub. Brytyjska piosenkarka albańskiego pochodzenia od dwóch lat jest związana z aktorem, którego bukmacherzy wskazują jako jednego z faworytów do roli nowego Jamesa Bonda.
Dua Lipa i Callum Turner powiedzieli sakramentalne "tak" w Marylebone Town Hall – w Urzędzie Stanu Cywilnego Westminster znajdującym się nieopodal Regent's Parku (między stacją metra Marylebone a Baker Street). Budynek był miejscem ślubu m.in. Paula McCartneya z Nancy Shevell, Melanie Griffith z Antonio Banderasem, a także Seana Beana z Georginą Sutcliffe.
Gwiazda muzyki pop i gwiazdor "Eternity. Wybieram ciebie" – komedii o życiu po śmierci, która podbija Apple TV – postawili na kameralną ceremonię. W uroczystości wzięli udział tylko najbliżsi nowożeńców, którzy na schodach prowadzących do zabytkowego obiektu obsypali parę płatkami kwiatów oraz confetti.
Tego dnia autorka hitu "Don't Start Now" założyła białą spódnicę i żakiet ze złotymi guzikami od Schiaparelli, które zaprojektował Daniel Roseberry. Na głowę włożyła kapelusz Stephena Jonesa. Jej wybranek pojawił się w urzędzie w dwurzędowym garniturze Ferragamo.
Dua Lipa wzięła ślub z Callumem Turnerem. To jeden z faworytów do roli agenta 007
Callum Turner jest wymieniany tuż obok Harrisa Dickinsona ("Bracia ze stali"), Aarona Taylora-Johnsona ("28 lat później"), Jacoba Elordiego ("Frankenstein") i Henry'ego Ashtona ("Rycerz Siedmiu Królestw") jako faworyt na następcę Daniela Craiga. Jego szanse na zostanie nowym agentem 007, czyli Jamesem Bondem, są największe ze wszystkich wspomnianych wyżej kandydatów.
Dwa lata temu angielskiego aktora mogliśmy podziwiać w serialu wojennym "Władcy przestworzy", w którym zagrał razem z Austinem Butlerem ("Elvis") i Joanną Kulig ("Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego). Za produkcję inspirowanego prawdziwą historią dramatu odpowiadał Tom Hanks ("Forrest Gump") i Steven Spielberg ("Lista Schindlera").
35-letni gwiazdor z Londynu wcielił się w Theseusa Scamandera, starszego brata protagonisty, w dwóch częściach z serii "Fantastyczne zwierzęta": "Zbrodniach Grindelwalda" i "Tajemnicach Dumbledore'a". W jego filmografii znajdziemy również: miniserial "Wojna i pokój", komedię kostiumową "Emma" na podstawie prozy Jane Austen, melodramat "Ostatni list do kochanka" i sportową biografię "Ósemka ze sternikiem".
Przypomnijmy, że Amazon MGM Studios oficjalnie rozpoczęło poszukiwania siódmego szpiega Jego Królewskiej Mości do filmu reżyserowanego przez Denisa Villeneuve'a ("Diuna"), a w proces zaangażowano Ninę Gold – jedną z najbardziej cenionych casting directorek w Hollywood, znaną m.in. z "Gry o tron", "The Crown" czy nowych "Gwiezdnych wojen".