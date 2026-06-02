Niedrogi tablet do tradycyjnej pracy i rozrywki? Tak bywa określany Xiaomi Redmi Pad 2. Urządzenie mobilne z 9,7-calowym wyświetlaczem i 4 GB pamięci RAM zostało właśnie przecenione w jednym ze sklepów z elektroniką użytkową. W ramach krótkotrwałej promocji można zaoszczędzić na jego zakupie 100 zł.

Do końca 4 czerwca 2026 roku tablet XIAOMI Redmi Pad 2 9.7" 4/64 GB Wi-Fi w szarej obudowie można zamówić z MediaExpert.pl w cenie 649 zł, korzystając z promocyjnego kodu MP2905-0406. Poprzednio był on dostępny za 749 zł. Rabat wynosi więc 100 zł. Jakie są parametry niniejszego modelu?

Redmi Pad 2 9,7" korzysta z błyszczącego ekranu o przekątnej 9,7 cala i rozdzielczości 2048 x 1280 (2K). Wyświetlany przez niego obraz odświeża się z częstotliwością 120 Hz. Według producenta pozwala on na oglądanie filmów i przeglądanie zdjęć w sposób płynny i z zachowaniem szerokich kątów widzenia.

Wyświetlacz otrzymał certyfikat TUV Rheinland, który przyznawany jest technologiom chroniącym wzrok podczas dłuższego użytkowania. Ma funkcję DC Dimming, która redukuje efekt męczącego oczy migotania. Dowodem na ograniczenie światła niebieskiego jest certyfikat TÜV Low Blue Light.

Za dźwięk w tablecie do oglądania filmów i słuchania muzyki odpowiadają wbudowane głośniki stereo Hi-Res. Jest też możliwość podłączenia słuchawek przez złącze jack 3,5 mm. Do prowadzenia rozmów wideo i nagrywania dźwięku służy wbudowany mikrofon.

Tablet, który znalazł się w promocji, ma metalową obudowę w kolorze srebrnym. Grubość konstrukcji wynosi 7,4 mm, a waga sięga 406 g. W solidnym, a zarazem smukłym urządzeniu umieszczono złącze USB Type-C do podłączenia smartfona czy innych urządzeń. W zestawie jest kabel USB-C.

Tablet napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen. 2 z 8. rdzeniami. Producent przekonuje, że układ ten poradzi sobie z płynnym odtwarzaniem typowych aplikacji, gier oraz multimediów. Model z serii Redmi Pad oferuje 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej.

Podczas pracy sprzęt czerpie energię z litowo-jonowej baterii o pojemności 7600 mAh. Z oficjalnego opisu wynika, że akumulator wytrzyma nawet do 1,6 dnia przy zwykłym użytkowaniu. Przy nieprzerywanych rozrywkach osiągi wynoszą odpowiednio 13 (wideo), 18 (muzyka) lub 14 (czytanie) godzin.

Do ładowania baterii wykorzystywany jest port USB-C. Aby prędkość ładowania była maksymalna, wymagana jest moc 18 W. Tablet obsługuje funkcję szybkiego ładowania.