Kiedy premiera 2. sezonu serialu "Outlander: Krew z krwi"? Fot. materiał prasowy

Miłośnicy twórczości Diany Gabaldon nie będą długo opłakiwać finału "Outlandera". Twórcy prequela "Krew z krwi" mają dla widzów dobrą wiadomość. Wiemy, kiedy znów odwiedzimy Highlandy.

Historia Claire i Jamiego Fraserów dobiegła końca, co nie oznacza pożegnania z telewizyjnym uniwersum Diany Gabaldon. Netflixa zostawiamy za sobą. W bibliotece konkurencyjnego HBO Max znajdziemy prequel "Outlander: Krew z krwi", którego akcja rozgrywa się 28 lat przed wydarzeniami ukazanymi w oryginalnej produkcji. Stacja Starz właśnie odsłoniła przed fanami szczegóły dotyczące drugiego sezonu kostiumowego hitu o rodzicach Claire i Jamiego. Oj, publiczność będzie zadowolona.

Przypomnijmy, że po I wojnie światowej straumatyzowany Henry Beauchamp i ciężarna Julia Moriston (rodzice Claire) odwiedzają szkockie góry, Highlandy, gdzie natykają się na wehikuł czasu, druidyczny krąg Craigh na Dun. Oboje przenoszą się w czasie do 1714 roku, jednak od razu zostają rozdzieleni.

Podróżnicy robią wszystko, co w ich mocy, by przetrwać w bezwzględnych realiach poprzedzających Pierwszą Wielką Rebelię. Julia, chcąc chronić swoje nienarodzone jeszcze dziecko, zostaje żoną podłego lorda Lovat. Dodajmy, że Angielka – ze względu na swoje pochodzenie i imperialną politykę Królestwa Wielkiej Brytanii – nie jest mile widziana wśród Szkotów. Henry znajduje się w nieco lepszym położeniu. Zaczyna służyć klanowi Grant.

W międzyczasie poznajemy drugi wątek główny – historię miłości rodziców Jamiego: Briana Frasera, bękarta zhańbionego Simona Frasera, i Ellen MacKenzie, córki zmarłego wodza klanu MacKenziech.

Jak podaje amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", Starz zapowiedziało premierę drugiego sezonu serialu "Outlander: Krew z krwi" na 18 września. Stacja podzieliła się również z fanami pierwszym teaserem oraz opisem fabuły nadchodzących odcinków.

Pierwszy sezon zakończył się spotkaniem Henry'ego i Julii przy głazach Craigh na Dun, z nadzieją na powrót do swoich czasów i do córeczki, Claire. Druga odsłona rozpoczyna się w tym momencie i ukazuje zrozpaczoną Julię stojącą samotnie z dzieckiem. Henry [...] musi zmagać się z problemami psychicznymi, walcząc o odnalezienie drogi powrotnej do ukochanej. Romantyczna ucieczka Briana i Ellen została przerwana, gdy [...] wybuchło powstanie jakobickie. [...] Teraz para musi postawić na lojalność wobec swoich klanów. "Outlander: Krew z krwi" opis fabuły 2. sezonu

W kontynuacji Jamie Roy ("Zwiadowca") znów zagra Briana Frasera, a Harriet Slater ("Magiczna podróż Emily") wcieli się w Ellen MacKenzie. Hermione Corfield ("Elita złodziei") powtórnie ujrzymy jako Julię Moriston, a Jeremy'ego Irvine'a ("Return to Silent Hill", adaptacja najstraszniejszej gry w historii) jako Henry'ego Beauchampa.