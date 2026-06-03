Domowy syrop z pędów sosny dojrzewający w słoiku. Leśnicy zdradzili łatwy przepis Fot. marinya / Shutterstock

Czerwiec to idealny czas na spacer po lesie i zebranie darów natury wprost do domowej spiżarni. Zamiast szukać gotowych rozwiązań na sklepowych półkach, warto wrócić do sprawdzonych metod naszych babć. Możemy połączyć aktywność na świeżym powietrzu z przygotowaniem aromatycznego, domowego eliksiru.

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W lasach pojawiają się jasnozielone przyrosty sosny, z których łatwo przygotować gęsty, bursztynowy płyn. To także pora, w której przesilenie może u wielu osób spowodować dolegliwości fizyczne, dlatego naturalne wsparcie dla organizmu bywa wtedy szczególnie cenne.

Nasi przodkowie doskonale znali te metody i chętnie po nie sięgali. Dzisiaj ten pachnący lasem eliksir przeżywa renesans, a po dawne receptury sięgają kolejne pokolenia. Spacer po iglastym zagajniku dodatkowo działa relaksująco. Dla wielu to najlepszy detoks, kontakt z naturą działa jak lek, a przyniesione z niego łupy zamienią się w cenny zapas na trudniejsze miesiące.

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Młode pędy sosny w domowej spiżarni. Naturalne wsparcie odporności

Syrop z pędów sosny to potężne wsparcie dla organizmu w chłodniejsze dni. Ten naturalny dodatek do np. herbaty jest ceniony od wielu pokoleń, a jego wykonanie nie sprawi nikomu trudności. Wyprawa to też dobry pretekst, by pokazać najmłodszym, dlaczego dzieci powinny chodzić do lasu, nie tylko dla zdrowia.

Oprócz walorów smakowych, taka domowa produkcja daje nam pełną kontrolę nad tym, co ostatecznie pijemy. Zamiast sztucznych barwników i ulepszaczy, otrzymujemy stuprocentowo sprawdzony produkt własnej roboty.

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Co zabrać do lasu i jak prawidłowo zbierać pędy sosny?

Wyprawa po pędy sosny to dla wielu sposób, by dosłownie zjeść i wypić polski las. Przed poszukiwaniami iglastych przyrostów musimy odpowiednio się wyposażyć i poznać podstawowe zasady.

Leśnicy z Nadleśnictwa Przedborów apelują o wybieranie wyłącznie bocznych gałązek, by w żaden sposób nie uszkodzić i nie spowolnić wzrostu samego drzewa. Zabronione jest również wchodzenie do młodników, które nie osiągnęły jeszcze czterech metrów wysokości.

"Pamiętaj, aby przed zbiorami założyć rękawice, a pędy ścinać sekatorem" – instruują pracownicy Lasów Państwowych. Do stworzenia mikstury we własnej kuchni nie potrzebujemy żadnego skomplikowanego ani drogiego sprzętu. Wystarczą zaledwie trzy bardzo podstawowe elementy:

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Przepis na syrop z pędów sosny krok po kroku

Proces zaczynamy od dokładnego obrania przyniesionych zbiorów z brązowych łusek i rozbicia ich tłuczkiem. Następnie tniemy je na krótkie, dwucentymetrowe kawałki. Leśnicy radzą, by w naczyniu układać je równymi warstwami, zachowując przy tym proporcję jeden do jednego z cukrem.

Jeśli nie mamy wagi kuchennej to możemy układać 3 cm pędów i 4 łyżeczki cukru. Na koniec przykrywamy naczynie gazą. "Każdego dnia przemieszaj zawartość i upewnij się, że sok pokrywa w całości pędy" – czytamy we wpisie Lasów Państwowych.

Serwis Apteline ostrzega z kolei przed dość częstym błędem nowicjuszy. "Ważne jest, aby do sporządzenia płynu używać wyłącznie suchych pędów. Jeżeli będą wilgotne, mogą zacząć pleśnieć i cała mikstura będzie nadawała się do wyrzucenia" – podają autorzy.

Jak przechowywać syrop z sosny?

Słój najpierw musi spokojnie odstać na nasłonecznionym parapecie. Po około dwóch lub trzech tygodniach maceracji przelewamy całość przez gęste sitko do docelowych słoiczków. Ich już nie trzymamy na słońcu.

"Aby preparat zachował swoje lecznicze właściwości przez długi okres, trzeba przechowywać go w zacienionym i chłodnym miejscu" – zapewnia mgr farm. Michał Kędzierski z portalu wapteka.pl.

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Radzi też, aby układać składniki naprzemiennie w słoiku, zasypując trzycentymetrowe warstwy roślinne czterema łyżeczkami cukru. Zapewnia to odpowiednią konsystencję i daje pewność, że nasz domowy specyfik przetrwa w chłodnej szafce lub piwnicy przez długie miesiące, nie tracąc przy tym swoich najważniejszych cech.

Co zrobić, gdy przegapisz zbiory młodych pędów sosny?

Jeśli spóźnimy się na tegoroczne zbiory jasnozielonych gałązek, sytuacja wcale nie jest beznadziejna. Zamiast nich można z powodzeniem wykorzystać młode, jeszcze całkowicie zielone szyszki, przygotowując je w bardzo podobny sposób.

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