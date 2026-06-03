499 zł. To obecna cena słuchawek TECHNICS EAH-A800 w Media Expert. Fot. TECHNICS

Słuchawki do podróży? Tak jest właśnie określany przez Panasonic model TECHNICS EAH-A800. Słuchawki nauszne z technologią aktywnej redukcji szumów (ANC) i trybem dźwięków z otoczenia mają teraz znacznie obniżoną cenę. Na ich zakupie w czasie promocji można zaoszczędzić powyżej 300 zł.

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499 zł. To cena, jaka obecnie widnieje przy słuchawkach TECHNICS EAH-A800 w sklepie internetowym Media Expert. Jest to obniżka rzędu 363 zł, ponieważ wcześniej kosztowały one 862 zł. Z rabatu, który otrzymuje się po wpisaniu kodu MP2905-0406 przy zamówieniu, można skorzystać do 4 czerwca 2026 do końca dnia.

TECHNICS EAH-A800 to przeznaczone do podróży słuchawki nauszne. Producent – japońska marka, należąca do Panasonic Corporation – przedstawia je jako sprzęt dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie połączenie wysokiej jakości dźwięku z wysoką funkcjonalnością i długim czasem pracy na baterię.

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Dźwięk w słuchawkach TECHNICS EAH-A800

Za bezprzewodowy dźwięk w podróżnych słuchawkach TECHNICS odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki z trójwarstwową membraną. Wspiera je technologia kodowania transmisji dźwięku o wysokiej rozdzielczości – LDAC.

Do prowadzenia rozmów za pośrednictwem modelu EAH-A800 służy 8 odrębnych mikrofonów MEMS (typ łączący szeroki zakres dynamiczny z mniejszymi wymiarami). Każdy z nich korzysta z funkcji redukcji szumów. Cztery z nich umożliwiają tłumienie hałasu, aby rozmowa była krystalicznie czysta.

Słuchawki nauszne TECHNICS EAH-A800. Fot. TECHNICS

Choć słuchawki mają wbudowaną aktywną redukcję szumów (ANC), która pozwala słuchać muzyki bez rejestrowania dźwięków z zewnątrz, to pozwalają korzystać również z trybu transparentnego. Polega on na przechwytywaniu szerokiego zakresu dźwięku z otoczenia, co przydaje się np. podczas spacerów na ruchliwych ulicach.

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Kolejną funkcją jest tryb uwagi. Twórcy słuchawek zalecają sięgnąć po niego wszystkim tym, którzy zamierzają porozmawiać przez telefon, natomiast nie bardzo pasuje im trzymanie urządzenia przy uchu. W trybie uwagi niechciane szumy zostają ograniczone.

Obsługa słuchawek do podróży

W modelu EAH-A800 znalazły się wbudowane czujniki, które kontrolują słuchanie muzyki w zależności od ruchu użytkownika. Jeśli słuchawki zostaną zsunięte z głowy, odtwarzanie utworu ulegnie automatycznemu wstrzymaniu. Przy ich ponownym założeniu na uszy, muzyka włączy się z powrotem w ciągu 60 sekund.

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Słuchawki mają miękkie poduszki, które dopasowują się do uszu użytkownika. Można je dostosować do własnych wymagań, robiąc użytek z aplikacji Technics Audio Connect. Do parowania z innymi urządzeniami służy technologia Bluetooth. Asystent głosowy pozwala sterować muzyką, regulować głośność i wykonywać połączenia głosowe.

Słuchawki nauszne TECHNICS EAH-A800. Fot. TECHNICS

W oficjalnych materiałach producent zwraca uwagę na długi czas pracy baterii słuchawek. Podaje, że przy nieprzerwanym działaniu energii starczy im do 50 godzin, a przy ładowaniu trwającym 15 minut odtwarzanie zostanie przedłużone do 10 godzin.