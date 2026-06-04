Dlaczego "Poprzednie życie" Celine Song jest lepsze od "Materialistów" z Pedrem Pascalem? Fot. materiał prasowy

"Materialiści" Celine Song podbijają serwis streamingowy HBO Max, choć ich miejsce powinno zająć "Poprzednie życie" tej samej reżyserki. Powierzchowne perypetie swatki z Wielkiego Jabłka nie umywają się do poruszającego melodramatu o tęsknocie, pożegnaniu z dzieciństwem i akceptacji tego, że nigdy nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby.

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"Materialiści" Celine Song wskoczyli na drugie miejsce rankingu oglądalności HBO Max. Nikogo taki obrót spraw nie powinien dziwić, w końcu komedia romantyczna z ubiegłego roku ma wszystko, czego potrzebuje film, by przykuć uwagę widza – wielkie nazwiska. Na ekranie widzimy u boku Dakoty Johnson – Anastasii Steele z niesławnych "Pięćdziesięciu twarzy Greya" – odtwórcę Kapitana Ameryki, Chrisa Evansa, oraz Joela Millera z serialu "The Last of Us", czyli Pedra Pascala.

"Materialiści" to płytka krytyka kapitalizmu i jego wpływu na rynek matrymonialny

Lucy Mason jest jak XXI-wieczna Emma Woodhouse z powieści Jane Austen. To profesjonalna swatka z Nowego Jorku, która, pracując dla znanej agencji matrymonialnej, nauczyła się jednego – szczęście zależy od wielkości portfela potencjalnego kandydata na męża. Gdy na horyzoncie pojawia się "pan idealny", bohaterka spotyka po latach swojego byłego chłopaka, który nie spełniał jej oczekiwań.

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Krytyka późnego kapitalizmu, który w niezauważalny na pierwszy rzut oka sposób kształtuje współczesny świat randek, nie wybrzmiała u Song na tyle głośno, na ile powinna. Dobrze zagrani "Materialiści" narracyjnie nie pokazują nawet połowy potencjału, jaki drzemie w kanadyjskiej reżyserce koreańskiego pochodzenia. Druga pełnometrażowa produkcja Song wypada blado przy jej debiucie z 2023 roku.

Zamiast "Materialistów" obejrzyj "Poprzednie życie". Ta sama reżyserka, dwa różne filmy

"Poprzednie życie", które śmiało mogłoby być dzieckiem "Przed wschodem słońca" i "Zakochanego bez pamięci", miało zadatki na czarnego konia 96. ceremonii wręczenia Oscarów. W kameralnym melodramacie Celine Song rozlicza się poniekąd z własną przeszłością. Nora Moon przenosi się z rodzicami z Korei Południowej do Stanów Zjednoczonych. Po wielu, wielu latach dziewczyna odnawia kontakt z przyjacielem z dzieciństwa, Hae Sungiem. Spotkanie z nim rozbudza w niej stare emocje i pytania o własną tożsamość. Wszystkiemu po cichu przygląda się mąż głównej bohaterki.

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"Song zarzuciła wędkę z łakomym kąskiem dla niepoprawnych romantyków, którzy od klasycznych happy endów wolą słodko-gorzkie zakończenia. Warstwę narracyjną filmu z trudem da się ubrać w słowa. Dla jednych 'Poprzednie życie' będzie produkcją w połowie przegadaną, w połowie przemilczaną, dla drugich zmieniającą spojrzenie na dotychczasowe życie. Powiedzieć, że jest po prostu o miłości, to zbyt duże uproszczenie. O przyjaźni? Brzmi niewłaściwie. Ustalmy więc, że opowiada o wszystkim, ale nie o niczym" – pisałam w recenzji opublikowanej trzy lata temu w naTemat.

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