Fot. materiały prasowe

Oszczędność to słowo, które nabiera nowego znaczenia w świecie motoryzacji. Nigdy wcześniej tak mocno nie próbowaliśmy szukać ofert, pozwalających ograniczyć koszty, ze względu na niepewne czasy na rynkach. Dlatego Ford w tej kwestii stawia na konkret i skuteczność. Elektryczne SUV-y tej marki są teraz dostępne na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach finansowania. I co ważne, chodzi tu nie tylko o oferty dla firm.

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Ford konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę SUV-ów z napędem elektrycznym. Marka stawia na połączenie nowoczesnego designu, zaawansowanych technologii oraz praktycznych rozwiązań. Zakup takie auta może być dziś znacznie łatwiejszy, dzięki atrakcyjnym programom finansowania.

Ford Puma Gen-E – król miejskiej „dżungli” nowej generacji

Jedną z propozycji w gamie marki jest nowy Ford Puma Gen-E – kompaktowy SUV stworzony z myślą o codziennym użytkowaniu w mieście i poza nim. Ten model wyróżnia się dynamicznym charakterem oraz bardzo niskim zużyciem energii.

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Fot. materiały prasowe

Ford Puma Gen-E oferuje zasięg do 523 km w cyklu miejskim, co sprawia, że doskonale sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i weekendowych wyjazdów. Dodatkowym atutem jest szybkie ładowanie oraz nowoczesne technologie wspierające kierowcę.

W specjalnym Programie Ford Ambasador nowa Puma Gen-E dostępna jest z wpłatą własną tylko 6900 zł brutto. Raty okazują się tu wyjątkowo niskie.

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To rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcom wygodnie wejść w świat elektromobilności bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych. Cena promocyjna dla tego modelu zaczyna się od 125 000 zł. Do tego kredyt Ford Drive 50/50 z prawdziwym finansowaniem 0% już od 62 500 zł. Dzięki ofercie Forda łącznie na tym modelu da się zaoszczędzić do 46 750 zł.

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Ford Explorer – elektryczny SUV na dłuższe trasy

Nowy elektryczny Ford Explorer to samochód zaprojektowany z myślą o kierowcach oczekujących większej przestrzeni, wysokiego komfortu podróżowania oraz dużego zasięgu. Explorer może przejechać nawet do 602 km na jednym ładowaniu i jest mocnym graczem w segmencie elektrycznych SUV-ów.

Fot. materiały prasowe

W najnowszej ofercie Forda można zaoszczędzić na nim do 39 500 zł. Klienci mogą liczyć również na pakiet 8 lat ochrony: Ford Protect, który zawiera gwarancję i serwis w cenie. W promocyjnej cenie Explorer jest do kupienia od 166 490 zł. No i mamy korzystnie wyliczone raty.

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Ford Capri: Sportowy duch i nowoczesny design

Fot. materiały prasowe

Powrót legendy w formie elektrycznego SUV-a Coupé to połączenie sportowego dziedzictwa z funkcjonalnością SUV-a. Capri przyciąga wzrok sylwetką, ale i parametrami, Zasięg do 627 km stawia go w czołówce segmentu. Podobnie jak w przypadku Explorera, Capri objęty jest promocyjnym finansowaniem Ford Ambasador z wpłatą własną 6 900 zł brutto. Jak to wygląda w ratach?

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W sumie przy zakupie tego modelu można zaoszczędzić do 39 500 zł. Ceny Capri startują od 176 490 zł.

Mustang Mach-E: Drogowa legenda i emocje w czystej postaci

Nie można mówić o elektrycznych SUV-ach Forda bez wspomnienia o Mustangu Mach-E. Łączy on niesamowite osiągi (przyspieszenie topowych wersji do 100 km/h w 3,7 sekundy) z przestronnością i wygodą dla całej rodziny. W cenie promocyjnej jest do kupienia od 209 250 zł. Łącznie na ofercie dla Mustanga Mach-E da się zyskać do 67 050 zł. Dla firmy raty zaczynają się już od 2 365 zł netto/mies. w Ford Leasing Opcje.

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Fot. materiały prasowe

Atrakcyjne korzyści i dodatkowe benefity

Ford stawia nie tylko na nowoczesne samochody, ale również na kompleksową ofertę dla klientów. W przypadku elektrycznych SUV-ów marka oferuje m.in. ładowarkę Wallbox w cenie, pakiety ochrony Ford Protect oraz gwarancję na komponenty wysokonapięciowe nawet do 8 lat lub 160 tys. km.

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