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iRobot wchodzi w kolejny etap rozwoju z nowym portfolio Roomba® i ambitną strategią produktową. Marka, która stworzyła kategorię robotów sprzątających, stawia dziś na szeroką ofertę, większą automatyzację i zaawansowane technologie dostępne w różnych segmentach cenowych. To efekt uporządkowania procesów po zeszłorocznej restrukturyzacji i nowej strategii, która nadała marce dynamikę i stworzyła przestrzeń do dalszego rozwoju. iRobot stawia sobie za cel czołową pozycję na rynku robotów sprzątających w perspektywie 2 lat.

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Nowa ofensywa produktowa

Gama modeli Roomba® na 2026 rok obejmuje zarówno kompaktowe roboty do codziennego utrzymania porządku, jak i zaawansowane urządzenia premium wyposażone w AI, LiDAR, rozbudowane systemy mopowania i stacje AutoWash™. W nowej generacji robotów moc ssąca sięga nawet 30 000 Pa, a większy nacisk położono na autonomię działania, skuteczniejsze mopowanie oraz mniejsze konstrukcje, które lepiej odnajdują się w realnych warunkach małych mieszkań. Flagowy model, który będzie częścią tej oferty, zostanie zaprezentowany na targach IFA w Berlinie, a jego premiera ma na celu pokazanie kierunku, w którym iRobot zmierza w zakresie technologii robotów sprzątających.

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– To iRobot stworzył kategorię robotów sprzątających na świecie i przez lata definiował kierunki jej rozwoju. Dziś marka ponownie ma zasoby i solidne podstawy, by szybko wrócić na pozycję lidera – widać to nie tylko po liczbie premier, ale przede wszystkim po wykorzystywanej w kolejnych modelach technologii – mówi Arkadiusz Grochowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.

Fot. materiały prasowe

Portfolio dla różnych segmentów rynku

Nowa, liczna oferta produktów Roomba® została podzielona na trzy główne segmenty. Modele startowe mają odpowiadać na potrzeby użytkowników szukających prostego i kompaktowego robota do codziennego sprzątania. Seria Plus rozwija funkcje związane z automatyzacją, AI i bardziej zaawansowanym mopowaniem dla aktywnych gospodarstw domowych. Z kolei linia Max staje się technologicznym pokazem możliwości marki, koncentrując się na najwyższej autonomii pracy i rozwiązaniach premium.

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Równolegle rozwijany jest ekosystem iRobot. Aplikacja Roomba Home pozostaje centrum zarządzania sprzątaniem, mapowaniem i personalizacją pracy robotów, a firma zapowiada jej rozwój i rewolucję w kluczowych aspektach.

Fot. materiały prasowe

Ambitne plany

Nowe portfolio jest początkiem szerszego planu rozwoju marki na kolejne lata. iRobot chce mocniej zaznaczyć swoją obecność zarówno w bardziej dostępnych segmentach rynku, jak i w kategorii premium, gdzie konkurencja w ostatnich latach wyraźnie przyspieszyła.

– Marka iRobot, dzięki wsparciu Picea, złapała wyraźny wiatr w żagle. Tegoroczne portfolio to pierwszy krok w zakrojonym planie rozwoju, który obejmuje zarówno poszerzanie oferty, jak i dalsze inwestycje w automatyzację i nowoczesne rozwiązania. iRobot wraca na ważne targi i wydarzenia branżowe, by być jeszcze bliżej swoich klientów oraz partnerów – podsumowuje Arkadiusz Grochowski.

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