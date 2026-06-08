"W poniedziałek wieczorem, po godzinie 19:00, na terenie lotniska w Bielsku-Białej doszło do wypadku szybowca" – przekazali strażacy w mediach społecznościowych. Nie żyje jedna osoba, to kobieta w wieku około 30 lat, która była kursantką. Instruktor trafił do szpitala w ciężkim stanie.

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Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, przygotowującego do samodzielnych lotów. "Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów" – czytamy w komunikacie na Facebooku.

Szybowiec spadł na płytę lotniska w Bielsku-Białej. Jedna osoba nie żyje

W środku znajdowały się dwie osoby: kursantka oraz instruktor. "Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala" – poinformowali strażacy.

"Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności wyjaśniające z udziałem prokuratora oraz policji. Okoliczności oraz przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Teren lotniska został zabezpieczony" – czytamy.

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