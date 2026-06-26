10 rzeczy o marce Cupra, których mogłeś nie wiedzieć Materiały prasowe Cupra

Marka Cupra, choć jako samodzielny byt funkcjonuje stosunkowo krótko, posiada niezwykle bogate, inżynieryjne zaplecze i kilka naprawdę nietypowych asów w rękawie. Oto 10 rzadziej przytaczanych faktów o marce, które przybliżą wam jej wyjątkowość.

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1. Prawdziwe znaczenie i rajdowy rodowód nazwy

Cupra to akronim od słów "Cup Racing". Wiedzieliście? Nazwa ta zadebiutowała oficjalnie w 1996 roku na klapie SEAT-a Ibizy GTI 2.0 16V Cupra Sport.

Wersja ta nie była jedynie pakietem stylistycznym, bo stworzono ją jako drogową homologację, by uczcić zwycięstwo marki w prestiżowym 2-litrowym Rajdowym Pucharze Świata FIA (FIA 2-Litre World Rally Cup). Ech, to były czasy...

2. Jacht zaczerpnięty z Formentora i debiut e-Hybrid na wodzie

Czy wiedzieliście, że inżynierowie Cupry przenieśli technologię hybrydową (PHEV) na wodę? Kosmos, co?

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We współpracy z barcelońską stocznią De Antonio Yachts stworzono pokazowy jacht D28 Formentor e-HYBRID. Oprócz 400-konnego silnika Mercury, jednostka posiada dwa zintegrowane, wsuwane silniki elektryczne o mocy 15 kW każdy. Pozwala to na całkowicie bezemisyjne i ciche pływanie w rezerwatach czy chronionych portach.

3. Jedyny model w historii z silnikiem VR6

Choć dzisiaj marka stawia na zaawansowaną elektromobilność, w jej sportowym rodowodzie znajduje się prawdziwy inżynieryjny rarytas. Tak, dobrze czytacie. Pierwsza generacja SEAT-a Leona Cupra 4 z 2000 roku była nie tylko pierwszą Cuprą z napędem na cztery koła, ale też jedyną wyposażoną w silnik 2.8 VR6.

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To legendarny, kompaktowy silnik o kącie rozwarcia cylindrów wynoszącym zaledwie 15 stopni, posiadający tylko jedną głowicę dla obu rzędów.

4. Pięć ton gliny w dobie cyfrowej

W dobie projektowania w środowisku CAD i testów w wirtualnej rzeczywistości, rzemieślnicze podejście wciąż ma ogromne znaczenie w dziale designu w Martorell. Podczas tworzenia najnowszego SUV-a Terramar, wyrzeźbiono pełnowymiarowy model zużywając do tego aż pięć ton gliny.

Taki manualny proces jest kluczowy dla precyzyjnego dopracowania proporcji i uzyskania naturalnego, muskularnego światłocienia na przetłoczeniach karoserii. No i wyszło z tego prawdziwe cudo, nie da się ukryć.

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5. Ekologia z głębin oceanu

Cupra Born, będąca w pełni elektrycznym kompaktem bazującym na platformie MEB, skrywa w swoim wnętrzu nietypowy materiał. Kubełkowe fotele obszyto zaawansowaną tkaniną polimerową SEAQUAL YARN. No ale powiecie: panie redaktorze, co w tym takiego niezwykłego? Odpowiadam.

Włókna te są produkowane wprost z recyklingowanego plastiku, który został fizycznie wyłowiony z mórz i oceanów, a także odzyskany z plaż i ujść rzek. Czyli odpowiedzialność pełną gębą.

6. Krok w przyszłość

Wraz z zaprezentowaniem światu najnowszej CUPRA Raval zmienić musiała się fabryka w Martorell. Przeszła bezprecedensową transformację, w ramach której niemal 160 000 m² zakładu zostało dostosowane do nowych potrzeb.

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Linia 1 pracuje już pełną parą i to na niej powstaje własnie CUPRA Raval. Od najmniejszego elementu auto nabiera kształtów, przesuwając się wzdłuż linii produkcyjnej.

To efekt modernizacji infrastruktury, zespołu przeszkolonego w zakresie elektromobilności, wdrożenia 1000 nowych robotów oraz całkowicie zaktualizowanego i zoptymalizowanego procesu produkcji.

To jest postęp proszę państwa!

7. Zasada polaryzującego designu

Logotyp z dwoma przenikającymi się miedzianymi trójkątami został zaprojektowany przez Alejandro Mesonero-Romanosa.

A to logo to coś więcej niż znak umieszczany na samochodach. Dla Cupry stanowi ono godło, symbol przynależności do wspólnoty (Cupra tribe – plemię Cupry). Dlatego właśnie zdecydowano się na logo w stylu plemiennym, które, tak jak plemienny tatuaż, pozwala określić, kto należy do rodziny Cupry.

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Styl ten to jedna z najstarszych form sztuki wizualnej, która symbolizuje odwagę i śmiałość. Co zawiera logo marki Cupra? To dwie splecione ze sobą litery C (od nazwy Cupra, naturalnie), które dzięki temu zabiegowi wyglądają też jak obrócone, przechodzące przez siebie trójkąty.

8. Włókna 3D i recykling w edycjach specjalnych

W modelach takich jak Terramar Tribe Edition inżynierowie wdrażają bardzo rygorystyczne techniki materiałowe. Tapicerka kubełkowych foteli powstaje w bezodpadowej technologii "3D-knitting" (trójwymiarowe dzianie), eliminującej ścinki. Z kolei 20-calowe felgi aluminiowe stosowane w tej edycji w 20 proc. składają się ze stopów pozyskanych z recyklingu.

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9. Nazewnictwo zapisane w hiszpańskiej mapie

Do tego nie przywiązywałem uwagi, a to arcyciekawe. Wiedzieliście, że imiona aut to starannie wyselekcjonowane lokalizacje, oddające charakter danego wozu? Tak jest.

Formentor wziął swoją nazwę od dzikiego i wietrznego przylądka na Majorce (co ma odzwierciedlać dynamikę rzeźby nadwozia). Cupra Terramar i Tavascan mają geograficzne nazwy. Terramar to część nazwy toru wyścigowego (Automodromo de Sitges-Terremar pod Barceloną), miejsca, w którym zainaugurowano powstanie marki Cupra. Z kolei Tavascan to niewielka, katalońska miejscowość z malowniczymi widokami na Pireneje i doliny. W pełni elektryczny, miejski model Born zaczerpnął nazwę od historycznej, tętniącej kreatywną energią barcelońskiej dzielnicy El Born .

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10. Od elektrycznych samochodów turystycznych po Formułę E

Świat marki Cupra wykracza daleko poza same samochody i zrzeszoną wokół nich społeczność. To także unikalne akcesoria lifestylowe, które powstają w kooperacji z prestiżowymi partnerami. W ofercie znajdziemy m.in. eleganckie skórzane torby od firmy Trakatan, stylowe okulary przeciwsłoneczne marki L.G.R. oraz designerskie oświetlenie stworzone wspólnie z Marset.

Choć Cupra ma mocne wyścigowe korzenie, do rywalizacji na torze podchodzi nieszablonowo i na własnych zasadach. Marka nie rezygnuje ze sportów motorowych, lecz skupia się na nowatorskich dyscyplinach. Jej zelektryfikowane pojazdy z powodzeniem ścigają się w mistrzostwach samochodów turystycznych (FIA ETCR), ekstremalnych rajdach terenowych Extreme E, a także w prestiżowej Formule E.