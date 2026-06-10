Daniel Olbrychski pojawi się w nowych odcinkach "Rancza". Fot. shutterstock / Facebook / TVP / montaż: naTemat.pl

Na powrót tego serialu wielu fanów czeka z niecierpliwością. Obsada "Rancza" weszła już na plan i trwają nagrania nowych odcinków. Nie będzie w nich brakowało zaskoczeń. Okazuje się, że w jedną z kultowych postaci wcieli się Daniel Olbrychski.

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Jedni mówią, że niedobrze jest wracać do starych ikonicznych tytułów, więc "Ranczo" powinniśmy zostawić w spokoju, inni nie mogą się doczekać powrotu do Wilkowyj i sprawdzenia, jak po latach potoczyły się losy niektórych uwielbianych bohaterów. Głosy są podzielone, ale jedno jest pewne – powrót na plan nowego "Rancza" to spore wydarzenie, które wywołało w polskim społeczeństwie duże emocje.

W końcu to serial, który stał się fenomenem. Historia Amerykanki Lucy, która trafiła do podlaskich Wilkowyj, gdzie ścierała się z lokalną władzą i poznawała barwną społeczność miasteczka, przyciągnęło przed telewizory miliony widzów. W ciągu dziesięciu sezonów serial dorobił się statusu kultowego.

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Daniel Olbrychski dołącza do obsady nowego "Rancza"

Ostatnie odcinki były nagrywane w 2016 roku. Po dekadzie przerwy aktorzy wrócili na plan. Wrócili, bo spora część znów zagra swoje role. Tak będzie w przypadku Cezarego Żaka, którego ponownie będziemy oglądać w dwóch rolach (polityka i duchownego). Aktor ujawnił, że w nowym sezonie zobaczymy ostatni miesiąc jego drugiej kadencji prezydenckiej. Choć reżyser Wojciech Adamczyk nie chce zdradzać za wielu szczegółów z fabuły, to wiadomo też, że swój wątek będzie miała córka Lucy i Kusego, która... będzie już po maturze.

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Do swoich ról wrócą także Artur Barciś (Arkadiusz Czerepach), Katarzyna Żak (Kazimiera Solejukowa), Jacek Kawalec (Tomasz Witebski), Magdalena Kuta (Leokadia Paciorek), Piotr Ligienza (Fabian Duda), Arkadiusz Nader (Stanisław Kotecki), Violetta Arlak (Halina Kozioł) i Bartłomiej Kasprzykowski (ksiądz Robert).

Dołączą do nich także nowi aktorzy, w tym Karolina Ludwiniak, która zagra dorosłą już córkę Lucy i Kusego – Dorotkę. Prawdziwym zaskoczeniem dla fanów serialu jest też angaż Daniela Olbrychskiego.

Aktor przyznał, że sam jest fanem "Rancza". Teraz dołącza do obsady i przyjmuje niełatwą rolę. Jak dowiedział się portal o2, Daniel Olbrychski zagra Stacha Japycza, serialowego męża Michałowej (Marty Lipińskiej). W tej roli mogliśmy oglądać zmarłego w 2022 roku Franciszka Pieczkę.

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Zdjęcia do nowego "Rancza" skończą się w wakacje

Dodajmy, że Wojciech Adamczyk, reżyser "Rancza", oznajmił w ostatnim czasie, iż "nie planuje uśmiercać postaci, które grane były przez zmarłych w ostatnim czasie aktorów". Ciekawe więc, kto zagra Kusego (zmarłego w 2020 roku Pawła Królikowskiego). Dla części obsady powrót "Rancza" miał być świętem, choć nie zabrakło też trudnych emocji związanych z odejściem ulubionych aktorów.

– Gwarantuję, że będą to Wilkowyje na miarę 2026 roku. Chcę też z mocą podkreślić, że jest to ostatnie dzieło Andrzeja Grembowicza napisane w 2015 roku. No i rzecz zaskakująca – ten tekst brzmi dzisiaj o wiele lepiej niż 11 lat temu! – mówił na antenie TVP Adamczyk.