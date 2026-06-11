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Aż 87% ankietowanych twierdzi, że jest skłonnych unikać danej firmy po jednym złym doświadczeniu - według raportu Accenture Customer service on the brink z 2025 roku. Mimo to wiele procesy obsługowe w wielu firmach nadal działają w sposób, który niepotrzebnie wydłuża kontakt, obciąża pracowników i frustruje klientów. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest automatyzacja procesów obsługi.

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Nie chodzi oczywiście o całkowite zastępowanie ludzi technologią. Najlepiej działają rozwiązania, które przejmują rutynowe zadania i pozwalają zespołom obsługowym przekierować zasoby tam, gdzie naprawdę potrzebne są kompetencje konsultanta - w rozwiązywaniu problemów, budowaniu relacji i dbaniu o doświadczenie klienta.

Które procesy warto automatyzować w pierwszej kolejności i jakie korzyści realnie daje to firmom? Oto 6 obszarów, od których najczęściej zaczyna się usprawnianie nowoczesnej obsługi klienta.

1. Automatyczne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wiele kontaktów z infolinią dotyczy bardzo podobnych tematów: statusu przesyłki, godzin pracy, płatności czy zasad reklamacji. Obsługiwanie takich zgłoszeń ręcznie pochłania czas zespołu i wydłuża kolejki na infolinii.

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Z tego powodu wiele firm wykorzystuje chatboty i voiceboty, które odpowiadają klientom automatycznie - o każdej porze dnia i nocy. Takie rozwiązania świetnie sprawdzają się szczególnie tam, gdzie liczy się szybka reakcja i proste odpowiedzi.

Dobrym przykładem są firmy kurierskie i sklepy internetowe. Klient może samodzielnie sprawdzić status zamówienia lub termin dostawy bez konieczności kontaktu z konsultantem. Podobnie działają banki, w których voicebot potrafi automatycznie zweryfikować podstawowe informacje czy przekazać aktualne saldo konta.

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2. Dobrze zaprojektowane IVR i automatyczne przekierowywanie zgłoszeń

Niewiele rzeczy frustruje klientów bardziej, niż odbijanie się między działami i kilkukrotne tłumaczenie tego samego problemu - dlatego tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie ścieżki kontaktu już od pierwszych sekund rozmowy.

Nowoczesne systemy IVR pozwalają kierować klientów do właściwego działu na podstawie wybranego tematu rozmowy, numeru klienta czy historii wcześniejszych kontaktów. Podobne mechanizmy działają również w mailach i na czatach, gdzie zgłoszenia mogą być automatycznie przypisywane do konkretnych zespołów na podstawie wstępnej analizy AI.

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Dobrym przykładem są operatorzy telekomunikacyjni. Klient dzwoniący w sprawie awarii internetu może zostać automatycznie skierowany do działu technicznego, a osoba zainteresowana przedłużeniem umowy - bezpośrednio do sprzedaży. Dzięki temu sprawy są rozwiązywane szybciej, a konsultanci mogą skupić się na tym, w czym rzeczywiście się specjalizują.

3. Automatyzacja komunikacji po zakupie

Kontakt z klientem nie kończy się w momencie sprzedaży produktu. Wręcz przeciwnie - to właśnie wtedy zaczyna się budowanie długofalowego doświadczenia klienta.

Automatyzacja pozwala firmom utrzymywać stały kontakt z klientami, oszczędzając wiele godzin pracy konsultantów. System może samodzielnie wysyłać potwierdzenia zamówień, informacje o statusie realizacji, przypomnienia o płatnościach czy prośby o ocenę obsługi.

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Takie rozwiązania od lat wykorzystują platformy e-commerce i firmy abonamentowe. Klient po zakupie otrzymuje automatyczne powiadomienia o każdym etapie realizacji zamówienia, a po kilku dniach - wiadomość z prośbą o opinię lub rekomendacją produktów dopasowanych do wcześniejszych zakupów.

To prosty sposób na zwiększenie zaangażowania klientów i budowanie pozytywnych doświadczeń bez konieczności ręcznego prowadzenia komunikacji.

4. Automatyczna analiza rozmów i jakości obsługi

W contact center każdego dnia odbywają się setki, a czasem tysiące rozmów. Ręczne odsłuchiwanie ich wszystkich jest praktycznie niemożliwe, dlatego coraz większą rolę odgrywają narzędzia analizujące rozmowy automatycznie.

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Nowoczesne systemy AI potrafią wychwytywać najczęściej pojawiające się problemy, analizować emocje klientów czy identyfikować sytuacje wymagające dodatkowej reakcji. Dzięki temu firmy szybciej zauważają powtarzające się błędy i mogą skuteczniej poprawiać jakość obsługi.

Przykład? Jeśli wielu klientów zaczyna zgłaszać ten sam problem po zmianie regulaminu lub wdrożeniu nowej usługi, system może szybko wychwycić wzrost liczby podobnych zgłoszeń. To pozwala zareagować zanim problem zacznie wpływać na satysfakcję klientów na większą skalę.

5. Self-service, czyli umożliwienie klientom samodzielnego działania

Coraz więcej klientów woli rozwiązać problem samodzielnie niż czekać na połączenie z konsultantem - dlatego firmy rozwijają rozwiązania self-service, które pozwalają szybko znaleźć potrzebne informacje lub wykonać konkretną akcję bez kontaktu z infolinią. Mogą to być bazy wiedzy, formularze online, panele klienta czy automatyczne systemy zwrotów i reklamacji.

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Dobrym przykładem są sklepy internetowe, które umożliwiają samodzielne zgłoszenie zwrotu produktu przez konto klienta. Bez rozmowy telefonicznej, bez wymiany maili - klient generuje etykietę zwrotu za pomocą kilku kliknięć i od razu widzi status całego procesu. Podobnie działają aplikacje bankowe, w których użytkownik może samodzielnie zastrzec kartę, zmienić limity płatności czy pobrać potrzebne dokumenty.

6. Integracja systemów i automatyzacja przepływu danych

Jednym z największych wyzwań w obsłudze klienta jest chaos informacyjny. Dane klientów często znajdują się w różnych systemach - CRM-ie, platformie sprzedażowej, systemie reklamacyjnym czy narzędziach marketingowych.

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Automatyzacja pozwala na zebranie tych informacji w jednym miejscu, aby usprawnić przepływ danych między systemami. Dzięki temu konsultant od razu widzi historię klienta, wcześniejsze zgłoszenia czy status zamówienia, bez konieczności ręcznego sprawdzania kilku różnych narzędzi.

To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się np. w branży e-commerce. Klient kontaktujący się z infolinią w sprawie przesyłki nie musi podawać wszystkich danych od początku - konsultant od razu widzi historię zamówienia, status płatności i wcześniejszy kontakt z firmą.

Efekt? Krótszy czas obsługi, mniej błędów i sprawniejsza komunikacja.

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Automatyzacja, która realnie wspiera obsługę klienta

Automatyzacja nie polega na zastępowaniu ludzi technologią, lecz na wspieraniu ich pracy. W modelu Human-in-the-Loop (HITL) technologia przejmuje powtarzalne i czasochłonne zadania, a człowiek nadal odpowiada za najważniejsze decyzje i jakość obsługi. Dzięki temu firmy mogą działać szybciej i sprawniej, a poziom satysfakcji klientów wzrasta.

Firmy, które wdrażają nowoczesne rozwiązania w sposób przemyślany i dopasowany do swojej strategii, są w stanie z łatwością obniżyć koszty operacyjne oraz budować lepszą i sprawniejszą obsługę klienta - a to naturalnie przekłada się na lojalność klientów i przewagę konkurencyjną.

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W 2025 roku firma CCIG Group zdobyła prestiżową nagrodę ECCCSA za CCBrAIn, czyli autorski system narzędzi AI wspierających contact center na każdym szczeblu działania. Narzędzia CCBrAIn bezpośrednio wspierają agentów w codziennych zadaniach, pomagają managerom w lepszym zarządzaniu zespołami i planowaniu grafików, a także odciążają dział kontroli jakości, umożliwiając analizę rozmów na znacznie większą skalę.

CCBrAIn wpisuje się w model HITL, w którym technologia wspiera pracę człowieka, ale go nie zastępuje. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności operacyjnej oraz poprawa jakości i spójności obsługi klienta.

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Dlaczego warto zautomatyzować obsługę klienta z CCIG Group

CCIG Group od 2002 roku wspiera firmy w budowaniu nowoczesnej i efektywnej obsługi klienta. Grupa realizuje projekty dla firm z różnych branż - od e-commerce i finansów, przez telekomunikację, aż po energetykę czy sektor usługowy - obsługując zarówno procesy sprzedażowe, jak i infolinie customer service, helpdesk czy wsparcie back office.

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dużych marek przez contact center CCIG Group pozwala skutecznie łączyć kompetencje konsultantów z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Firma w ramach outsourcingu obsługi klienta wdraża m.in. chatboty, voiceboty, systemy automatyzacji kontaktu oraz rozwiązania wspierające analizę jakości obsługi i efektywność procesów.

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Istotną przewagą CCIG Group jest również elastyczne podejście do współpracy - rozwiązania są projektowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby organizacji, a nie gotowe, sztywne schematy. Dzięki temu firmy zyskują partnera, który realnie wspiera rozwój jakości obsługi klienta i doświadczeń konsumenckich.

Jakie korzyści dla firm przynosi outsourcing automatyzacji obsługi klienta?

Dla klientów biznesowych outsourcing contact center oznacza większą skalowalność działań, krótszy czas reakcji na potrzeby rynku oraz możliwość szybkiego zwiększania lub optymalizowania zespołów bez konieczności budowania własnych struktur. Outsourcing obsługi klienta pozwala także ograniczać koszty operacyjne i skupić zasoby firmy na rozwoju kluczowych obszarów biznesu.

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