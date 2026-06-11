Startują mistrzostwa świata w piłce nożej 2026 Fot. Shutterstock

Największy piłkarski mundial w historii rusza w czwartek 11 czerwca. Transmisję na żywo z ceremonii otwarcia mistrzostw świata 2026, organizowanych po raz pierwszy przez trzy kraje, kibice znajdą w kilku miejscach. Inaugurację turnieju w Polsce pokaże TVP, a darmowy stream będzie dostępny online. Tuż po widowisku na murawę słynnego Estadio Azteca wybiegną piłkarze Meksyku i RPA.

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To już dzisiaj. Po czterech latach oczekiwania ruszają 23. mistrzostwa świata w piłce nożnej, które przejdą do historii jako najbardziej rozbudowana edycja turnieju. Po raz pierwszy mundial zostanie rozegrany w trzech krajach – w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, a o tytuł powalczy aż 48 reprezentacji. W sumie do rozegrania będą 104 spotkania, od fazy grupowej aż po wielki finał zaplanowany na 19 lipca na MetLife Stadium w stanie New Jersey.

MŚ 2026 startują 11 czerwca. Największy turniej w historii

Zanim jednak na boisko wybiegną pierwsi piłkarze, oczy całego świata skierują się na Mexico City. To właśnie na legendarnym Estadio Azteca – obiekcie, który gościł już finały mundiali w 1970 i 1986 roku – odbędzie się ceremonia otwarcia, oficjalnie inaugurująca turniej.

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Organizatorzy zapowiadają widowisko łączące kulturę trzech krajów-gospodarzy z nowoczesną technologią, a na scenie pojawią się gwiazdy światowego formatu, z Shakirą na czele. Wśród zapowiadanych artystów wymieniani są też m.in. Burna Boy, J Balvin, Maná i Tyla.

Co ciekawe, tegoroczny mundial rozpocznie się nie jedną, lecz aż trzema osobnymi ceremoniami otwarcia – kolejne odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych gospodarzy, w Kanadzie i USA. Pierwsza, dzisiejsza, należy jednak do Meksyku.

Gdzie oglądać ceremonię otwarcia MŚ 2026? (TRANSMISJA NA ŻYWO)

W Polsce mistrzostwa świata 2026 pokazuje Telewizja Polska. Transmisja online ceremonii otwarcia rozpocznie się o godz. 18:30 czasu polskiego i będzie dostępna w serwisie TVP VOD, na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na smart TV. W telewizji inaugurację turnieju pokaże kanał TVP Sport.

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Tuż po artystycznym widowisku rozpocznie się mecz otwarcia. Spotkanie Meksyk–RPA rozpocznie się o godz. 21:00 czasu polskiego i również zostanie pokazane na antenie TVP.

Harmonogram dzisiejszego wieczoru w pigułce:

18:30 – początek transmisji z ceremonii otwarcia (TVP VOD, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport, smart TV) 19:30 – Ceremonia otwarcia – Estadio Azteca, Mexico City, transmisja w TVP Sport 21:00 – mecz otwarcia Meksyk–RPA (TVP1, TVP Sport, sport.tvp.pl)