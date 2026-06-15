"Na parkingu za pawilonami na ul. Terebelskiej w Białej Podlaskiej padły strzały" – poinformował w poniedziałek rano (15 czerwca) lokalny portal Słowo Podlasia. Według nieoficjalnych informacji nieznany mężczyzna śmiertelnie postrzelił przechodnia. Za napastnikiem trwa obława.
Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską w Białej Podlaskiej. "Według relacji świadków nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara, mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, zmarła" – czytamy.
Lokalny portal Słowo Podlasia przekazał z kolei, że napastnik miał śmiertelnie postrzelić przechodnia na parkingu za pawilonami przed godz. 10:00.
Trwa obława policji za napastnikiem. "Ustalamy tożsamość ofiary oraz sprawcy zdarzenia. Komendant KMP w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu" – informuje Policja Lubelska.
Osoby, które były świadkami zdarzenia lub mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Mundurowi zaznaczają, że informacje można przekazywać anonimowo.