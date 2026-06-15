"Na parkingu za pawilonami na ul. Terebelskiej w Białej Podlaskiej padły strzały" – poinformował w poniedziałek rano (15 czerwca) lokalny portal Słowo Podlasia. Według nieoficjalnych informacji nieznany mężczyzna śmiertelnie postrzelił przechodnia. Za napastnikiem trwa obława.

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Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską w Białej Podlaskiej. "Według relacji świadków nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara, mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, zmarła" – czytamy.

Lokalny portal Słowo Podlasia przekazał z kolei, że napastnik miał śmiertelnie postrzelić przechodnia na parkingu za pawilonami przed godz. 10:00.

Trwa obława policji za napastnikiem. "Ustalamy tożsamość ofiary oraz sprawcy zdarzenia. Komendant KMP w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu" – informuje Policja Lubelska.