W Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, łączące twórców internetowych i wielki biznes – LOUD congress LOUD congress

Jeszcze kilka lat temu marki zastanawiały się, czy warto współpracować z twórcami internetowymi. Dziś coraz częściej pytanie brzmi już inaczej: jak robić to mądrze, skutecznie i z realnym zrozumieniem młodego pokolenia?

REKLAMA

Właśnie o tym będzie LOUD congress – nowe wydarzenie poświęcone przyszłości Gen Z, biznesu i internetu. Pierwsza edycja kongresu odbędzie się 18 czerwca w Hotelu Bellotto w Warszawie.

To zamknięty event, dostępny wyłącznie na zaproszenie. W jednym miejscu spotka się około 200 osób: founderów, marketerów, inwestorów, przedstawicieli mediów, marek oraz twórców internetowych. Wspólny mianownik? Zrozumienie tego, jak zmieniają się media, komunikacja, rozrywka, marketing i wpływ w świecie, w którym ogromną rolę odgrywają platformy społecznościowe, społeczności online i twórcy.

REKLAMA

Podczas LOUD congress rozmowy będą krążyć wokół tematów, które dziś najmocniej definiują internetowy ekosystem: creator economy, influencer marketingu, AI, streamingu, gamingu, muzyki, inwestowania oraz przyszłości social mediów i komunikacji młodego pokolenia.

– LOUD congress powstał jako odpowiedź na ogromną zmianę, którą obserwujemy w mediach, marketingu i kulturze. Dziś to twórcy internetowi, platformy społecznościowe i społeczności online realnie wpływają na decyzje zakupowe, trendy i sposób myślenia młodego pokolenia. Chcemy połączyć świat biznesu z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją Gen Z i przyszłość social mediów – mówi Mariusz Mistewicz, prezes agencji influencer marketingu MISTIFY i organizator konferencji.

REKLAMA

Program wydarzenia pokazuje, że rozmowa o Gen Z nie kończy się na TikToku, rolkach i zasięgach. To także pytania o biznes twórców, nowe modele współpracy marek z influencerami, odpowiedzialność prawną w świecie AI, siłę gamingu, przyszłość muzyki, inwestowanie i to, kto naprawdę kształtuje dziś opinie młodych ludzi.

Program wydarzenia obejmuje m.in. panele:

„Twórca 2.0 – nowy lider opinii” „Od rolki do spółki – biznes twórców i marek w świecie creator economy” „Streaming – najlepsze czy najgorsze narzędzie reklamowe dla Twojej marki?” „Gaming – największe medium, o którym biznes wciąż za mało wie” „Beauty, zaufanie i rzetelni twórcy” „Kiedy algorytm spotyka paragraf – prawo, AI i nowe zasady gry w social mediach” „Od kubka Stanley do Gucci. Dlaczego inwestorzy kochają marki kochane przez Gen Z?” „Muzyka w erze AI” „Kto dziś rządzi giełdą? Jak internet i Generacja Z przepisują zasady Wall Street” „Męskie Granie Orkiestra – jak buduje się kultowy projekt dla nowego pokolenia?”

REKLAMA

To zestaw tematów, który pokazuje, jak szeroko dziś trzeba myśleć o wpływie młodego pokolenia. Gen Z to nie tylko grupa konsumentów, do której trzeba dobrać odpowiedni kanał komunikacji. To pokolenie, które inaczej korzysta z mediów, inaczej wybiera marki, inaczej buduje relacje z autorytetami i inaczej rozumie pojęcia takie jak wiarygodność, sukces, kariera czy społeczność.

Dlatego na scenie LOUD congress pojawią się osoby z bardzo różnych światów: internetu, muzyki, gamingu, biznesu, mediów, prawa, inwestowania i marketingu. Wśród gości wydarzenia będą m.in.:

Blowek – YouTuber i twórca internetowy Andrzej Smolik – muzyk Meduza – YouTuber i streamer PashaBiceps – twórca internetowy, gracz e-sportowy Toffiecrisp – influencer i twórca internetowy Siles – raper Disco Karol – Brokies Kasix – influencer i streamer Tribbs – producent muzyczny i kompozytor Sir Mich – producent muzyczny i kompozytor Nikki Beautify, Nikoleta Dolinna – twórca internetowy Milena Bryła – redaktor naczelna naTemat.pl Bartosz Kazimierczak – WW MGMT / Brokies MrFit, Łukasz Gąsiński Jakub Kralka – współwłaściciel naTemat i redaktor naczelny Bezprawnik.pl Jan Peńsko – i-Sport Kamil Górecki – FantasyExpo Barbara Mosiewicz – Health Labs Care Grzegorz Zalewski – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Alina Bączar – Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Bajno – prawniczka Bedoesa Piotr Strumiński – kancelaria KAASS Krzysztof Bąk – dyrektor artystyczny Męskiego Grania

REKLAMA

Różnorodność nie jest przypadkowa. LOUD congress ma pokazać, że przyszłość internetu i komunikacji młodego pokolenia nie da się zamknąć w jednej branży. To temat dla marketerów, ale też dla mediów. Dla inwestorów, ale też dla prawników. Dla marek, ale też dla muzyków, streamerów, gamerów i twórców, którzy na co dzień budują relacje z odbiorcami bez pośredników.

Wydarzenie zwieńczy wieczorna gala nagród „Pokolenie LOUD”. Wyróżnione zostaną osoby, kampanie i projekty ważne dla młodego pokolenia oraz internetowej kultury.

Nagrody zostaną wręczone w kategoriach:

REKLAMA

Młody Influencer Roku Debiut Influencera Roku Kampania Influencer Marketingu Roku Młody Przedsiębiorca Roku Młody Inwestor Roku Muzyczny Debiut Roku w Internecie Nagroda Specjalna – Akcja Charytatywna Roku

W kapitule nagród „Pokolenie LOUD” znaleźli się:

Mariusz Mistewicz – przewodniczący kapituły, prezes agencji Mistify sp. z o.o. Przemysław Pająk – założyciel i redaktor naczelny Spider’s Web, współwłaściciel Grupy naTemat Bartosz Kazimierczak – founder Brokies i WW MGMT Grzegorz Zasępa – redaktor naczelny Super Express Andrzej Stec – redaktor naczelny Bankier.pl Kamil Górecki – założyciel Fantasy Expo

REKLAMA

Współorganizatorami i partnerami wydarzenia są: Brokies, Bankier.pl, Bandi Cosmetics oraz Skarszewski Młyn.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio Eska, naTemat.pl, Spider’s Web, Super Express oraz Puls Biznesu.