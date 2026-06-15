Jeszcze kilka lat temu marki zastanawiały się, czy warto współpracować z twórcami internetowymi. Dziś coraz częściej pytanie brzmi już inaczej: jak robić to mądrze, skutecznie i z realnym zrozumieniem młodego pokolenia?
Właśnie o tym będzie LOUD congress – nowe wydarzenie poświęcone przyszłości Gen Z, biznesu i internetu. Pierwsza edycja kongresu odbędzie się 18 czerwca w Hotelu Bellotto w Warszawie.
To zamknięty event, dostępny wyłącznie na zaproszenie. W jednym miejscu spotka się około 200 osób: founderów, marketerów, inwestorów, przedstawicieli mediów, marek oraz twórców internetowych. Wspólny mianownik? Zrozumienie tego, jak zmieniają się media, komunikacja, rozrywka, marketing i wpływ w świecie, w którym ogromną rolę odgrywają platformy społecznościowe, społeczności online i twórcy.
Podczas LOUD congress rozmowy będą krążyć wokół tematów, które dziś najmocniej definiują internetowy ekosystem: creator economy, influencer marketingu, AI, streamingu, gamingu, muzyki, inwestowania oraz przyszłości social mediów i komunikacji młodego pokolenia.
– LOUD congress powstał jako odpowiedź na ogromną zmianę, którą obserwujemy w mediach, marketingu i kulturze. Dziś to twórcy internetowi, platformy społecznościowe i społeczności online realnie wpływają na decyzje zakupowe, trendy i sposób myślenia młodego pokolenia. Chcemy połączyć świat biznesu z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją Gen Z i przyszłość social mediów – mówi Mariusz Mistewicz, prezes agencji influencer marketingu MISTIFY i organizator konferencji.
Program wydarzenia pokazuje, że rozmowa o Gen Z nie kończy się na TikToku, rolkach i zasięgach. To także pytania o biznes twórców, nowe modele współpracy marek z influencerami, odpowiedzialność prawną w świecie AI, siłę gamingu, przyszłość muzyki, inwestowanie i to, kto naprawdę kształtuje dziś opinie młodych ludzi.
Program wydarzenia obejmuje m.in. panele:
To zestaw tematów, który pokazuje, jak szeroko dziś trzeba myśleć o wpływie młodego pokolenia. Gen Z to nie tylko grupa konsumentów, do której trzeba dobrać odpowiedni kanał komunikacji. To pokolenie, które inaczej korzysta z mediów, inaczej wybiera marki, inaczej buduje relacje z autorytetami i inaczej rozumie pojęcia takie jak wiarygodność, sukces, kariera czy społeczność.
Dlatego na scenie LOUD congress pojawią się osoby z bardzo różnych światów: internetu, muzyki, gamingu, biznesu, mediów, prawa, inwestowania i marketingu. Wśród gości wydarzenia będą m.in.:
Różnorodność nie jest przypadkowa. LOUD congress ma pokazać, że przyszłość internetu i komunikacji młodego pokolenia nie da się zamknąć w jednej branży. To temat dla marketerów, ale też dla mediów. Dla inwestorów, ale też dla prawników. Dla marek, ale też dla muzyków, streamerów, gamerów i twórców, którzy na co dzień budują relacje z odbiorcami bez pośredników.
Wydarzenie zwieńczy wieczorna gala nagród „Pokolenie LOUD”. Wyróżnione zostaną osoby, kampanie i projekty ważne dla młodego pokolenia oraz internetowej kultury.
Nagrody zostaną wręczone w kategoriach:
W kapitule nagród „Pokolenie LOUD” znaleźli się:
Współorganizatorami i partnerami wydarzenia są: Brokies, Bankier.pl, Bandi Cosmetics oraz Skarszewski Młyn.
Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio Eska, naTemat.pl, Spider’s Web, Super Express oraz Puls Biznesu.
LOUD congress odbędzie się 18 czerwca w Hotelu Bellotto w Warszawie. Start: godz. 10.00.
Ostatnie bilety: https://forms.gle/vAp5CGehFV1kBbSg6
Więcej informacji: www.doitloud.pl