Fot. Paul Hanaoka // Unsplash

16 czerwca br. Plush wprowadził nową ofertę abonamentową, a w niej jeszcze więcej gigabajtów do wykorzystania – 50 GB za 25 zł/mies. i 200 GB za 50 zł/mies. Od 15 czerwca natomiast możliwe jest połączenia karty eSIM z umową abonamentową zawieraną zdalnie.

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Nowa oferta abonamentowa stawia na jedno: maksimum internetu, minimum zobowiązań i zero zbędnego komplikowania. Dokładnie tak, jak lubi Plush.

Do wyboru będą dwa warianty:

Abonament S – 50 GB za 25 zł/mies. (po rabatach), Abonament M – aż 200 GB za 50 zł/mies. (po rabatach), z możliwością podziału kosztów abonamentu na pół (przy zakupie min. 2 numerów).

W obu przypadkach w pakiecie – standard, który dziś jest oczywisty: rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Do tego umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia, czyli pełna elastyczność i brak długich zobowiązań.

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Na start Plush dorzuci także konkretne benefity: 3 miesiące za 0 zł dla przenoszących numer, 0 zł opłaty aktywacyjnej, bonus dla lojalnych – po 6 miesiącach 2x więcej GB. Co więcej? Abonament M będzie można dzielić z bliską nam osobą. W praktyce oznacza to, że dwie osoby będą mogły korzystać z pakietu po 200 GB każda za 25 zł miesięcznie (po rabatach) na osobę. Prosto, uczciwie i bez kombinowania.

Nowa oferta Plusha to ukłon w stronę tych, którzy chcą dużo internetu, jasnych zasad i pełnej kontroli nad swoim abonamentem. Bez haczyków, za to z konkretem. Szczegóły oferty dostępne są na www.plushbezlimitu.pl

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eSIM w Plushu