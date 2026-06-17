15 czerwca o godz. 15:15 marka Eveline Cosmetics oficjalnie wystartowała na TikTok Shop, otwierając nowy rozdział obecności w social mediach. Pierwsza transmisja LIVE zgromadziła społeczność marki wokół kosmetycznych inspiracji, testów produktów i wyjątkowych ofert.
Tematem przewodnim premierowego live'a były produkty w wyjątkowych cenach: wszystko po 15 zł. W ofercie znalazły się bestsellery Eveline Cosmetics, ulubieńcy klientek oraz klientów, a także wyjątkowe nowości. Dwugodzinna transmisja obfitowała w testy kosmetyków na żywo, makijażowe porady i rekomendacje. Live okazał się dużym sukcesem sprzedażowym: 15 czerwca był najlepszą transmisją sprzedażową dnia na TikTok Shop, zajmując pozycję numer 1, a podczas wydarzenia złożono niemal 1000 zamówień.
Transmisję poprowadziła Ewa Jankowska, Senior Product Manager Eveline Cosmetics, która dzieliła się wiedzą o produktach, ich składzie i najlepszych sposobach aplikacji. Na live'ie nie zabrakło również zaproszonych influencerek - Mirty Miler oraz Modnej Mamy - które wspólnie z prowadzącą polecały swoje ulubione kosmetyki, odpowiadały na pytania widzów i prezentowały swoje autorskie makijażowe triki. Obecność znanych twórczyń przyciągnęła przed ekrany szeroką społeczność, generując aktywne dyskusje, zaangażowanie i genialny wynik podczas debiutu marki na TikTok Shop.
TikTok jako naturalne środowisko marki
Debiut na TikTok Shop był dla Eveline Cosmetics naturalnym krokiem, przede wszystkim ze względu na grupę docelową i sposób, w jaki dziś użytkownicy odkrywają kosmetyki. Jako marka silna w e-commerce, Eveline Cosmetics konsekwentnie inwestuje w nowe kanały sprzedaży, które pozwalają być bliżej konsumentek i konsumentów. TikTok Shop połączył inspirację, społeczność i zakup w jednym miejscu, a pierwszy live udowodnił, że format ten doskonale odpowiada na potrzeby odbiorców marki.
Co dalej? Wakacje z TikTok Shop
Premierowa transmisja 15 czerwca była dopiero początkiem. Na kolejne wakacyjne tygodnie Eveline Cosmetics zaplanowało szereg aktywności związanych z TikTok Shop: od kolejnych transmisji LIVE, przez współprace z twórcami, po specjalne zestawy, promocje i angażujące formaty. Będą też pojawiać się nowości produktowe dostępne najpierw wyłącznie na TikTok Shop, a dopiero później trafiające do ogólnej sprzedaży online oraz offline. Marka zapowiada, że to dopiero przedsmak tego, co czeka odbiorców na nowym kanale sprzedażowym.