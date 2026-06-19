232 zł miesięcznie za nowego Seata? Tak, to nie jest pomyłka Materiały prasowe SEAT

Kiedy ostatnio sprawdzaliście ceny nowych aut w salonach? Jeśli dawno, to lepiej usiądźcie, bo można złapać się za głowę. Granica 100 tysięcy złotych za "golasa" z segmentu B pęka dziś jak bańka mydlana. I nagle, wjeżdża on. Nowy SEAT Ibiza z roku modelowego 2027, cały na biało (albo w innym fajnym lakierze), z cennikiem, który sprawia, że konkurencji robi się po prostu głupio.

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Dawno żadna oferta nie zaskoczyła mnie tak mocno, bo Hiszpanie udowadniają, że miejskie toczydło wcale nie musi kosztować fortuny, a jazda nim to wciąż przyjemność.

Cena od której można się uśmiechnąć

SEAT Ibiza od lat był jednym z często wybieranych aut w Europie. Miał charakter, świetnie się prowadził, a do tego nie wyglądał jak nudne toczydło. Teraz, w nowej odsłonie, uderza w najczulszy punkt polskich kierowców, czyli portfel.

Cennik otwiera wersja napędzana sprawdzonym silnikiem 1.0 MPI o mocy 80 KM połączonym z manualną skrzynią biegów. Ile za nią zapłacimy? Cena od 69 900 zł brutto.

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Jak na dzisiejsze realia, to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie. Jasne, to nie jest demon prędkości, ale dla kogoś, kto szuka oszczędnego i pancernego wozu do codziennego przeciskania się przez zakorkowane miasto, to wybór absolutnie racjonalny.

Zostawmy na chwilę zakupy za gotówkę, bo kto dziś kupuje auto za "swoje"? Hiszpańska marka wyciąga asa z rękawa i proponuje programy finansowania, które brzmią wręcz nierealnie.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z programu Leasing Jak Abonament. Rata za wspomnianą bazową wersję 1.0 MPI? Startuje od 232 zł netto miesięcznie (przy wpłacie własnej na poziomie 30 proc.).

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Ale uwaga, bo jeśli nie chcecie zamrażać gotówki na start, SEAT daje możliwość wzięcia auta z wpłatą własną 0 proc. Wtedy wyjeżdżacie nowiutkim autem z salonu, a co miesiąc płacicie 665 zł netto. Żadnych ukrytych haczyków.

A co z klientami indywidualnymi? Tu do gry wchodzi Kredyt Jak Abonament. Zasady są równie proste, nie ma tu wymaganej wpłaty własnej ani kosztów prowizyjnych. Podstawowa Ibiza w tej opcji to wydatek rzędu 402 zł brutto miesięcznie.

Jeśli 80 koni to za mało, czyli wchodzimy w wersje z DSG i pazurem

Wiadomo, nie każdy lubi machać lewarkiem, a 80 koni na autostradzie może dostać zadyszki. Dlatego SEAT przygotował bardzo rozsądnie wyceniony środek gamy. Wersja Style 1.0 TSI 115 KM DSG to moim zdaniem złoty środek.

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Mamy tu dynamiczny, turbodoładowany silnik i rewelacyjną, automatyczną skrzynię. Cena? 93 400 zł brutto (lub od 296 zł netto miesięcznie dla firm i 512 zł brutto dla Kowalskiego).

Ale jeśli macie ciężką nogę i lubicie mocniejsze wrażenia, jest coś ekstra. SEAT Ibiza FR 1.5 TSI o mocy 150 KM z automatem DSG. To już taki mały, miejski chuligan. "Setkę" osiąga w bardzo przyzwoite 8,1 sekundy, wygląda zadziornie, a kosztuje 113 600 zł brutto (finansowanie od 393 zł netto lub 663 zł brutto miesięcznie).

Przyzwyczailiśmy się też, że tanie auta miejskie w podstawie przypominają pustelnię. Zazwyczaj dostajemy kierownicę, fotele i... to by było na tyle. Tutaj przeżyłem spory szok, bo nowy SEAT Ibiza w standardzie ma rozsądne wyposażenie.

Już w najtańszej wersji dostajemy na pokładzie:

reflektory Full LED oraz przednie światła przeciwmgielne (z funkcją doświetlania zakrętów), cyfrowy kokpit i system multimedialny z responsywnym ekranem dotykowym 8,25 cala , klimatyzację, rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa (w tym asystenta pasa ruchu Lane Assist, układ Front Assist, czy systemy rozpoznawania znaków drogowych i zmęczenia kierowcy).

A jeśli zaszalejecie z wyższymi wersjami wyposażenia, do gry wejdą takie "zabawki" jak aktywny tempomat ACC, świetnej jakości kamera cofania, nawigacja z ogromnym, 9,2-calowym ekranem, dostęp bezkluczykowy KESSY oraz system audio SEAT Premium Sound.

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