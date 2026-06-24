Wydarzenie "Great Launch of Midea" w Warszawie Materiały prasowe / Grupa Midea

W 2020 roku do Polski wszedł wielki światowy gracz. Po 6 latach obecności na polskim rynku Grupa Midea, która działa w branży AGD, postanowiła podzielić się swoimi sukcesami, ambicjami i planami na przyszłość. Obejrzeliśmy ich produkty podczas eventu Great Launch of Midea.

REKLAMA

Grupa Midea to założona w 1968 roku firma, która urosła do rozmiarów giganta technologicznego. Jej flagową marką jest Midea, która zajmuje się produkcją AGD. Sprzęty gospodarstwa domowego tworzy również pod szyldem takich marek jak Teka i Toshiba. Oprócz tego segmentu zajmuje się m.in. automatyką przemysłową i robotyką (KUKA), smart rozwiązaniami do domu (COLMO) czy klimatyzacją (MDV).

Globalne przedsiębiorstwo określa siebie największym na świecie producentem AGD i to właśnie jego urządzenia użytkowane w kuchni czy łazience były wizytówką Great Launch of Midea. Wydarzenie, które odbyło się w przestrzeni Art Box Experience w Fabryce Norblina w Warszawie, miało formę łączącą wystawę immersyjną z prezentacjami przedstawicieli firmy, którzy opowiadali o strategii jej rozwoju.

REKLAMA

Grupa Midea określa siebie największym na świecie producentem AGD. Materiały prasowe / Grupa Midea

Sprzęty AGD na multimedialnej wystawie Midea

Warszawski Art Box Experience to naszpikowana najnowszymi technologiami przestrzeń, gdzie wystawy mają interaktywny i angażujący zmysły charakter. Dlatego zorganizowany przez Midea przegląd urządzeń do gotowania, prania, mycia, czy chłodzenia był jak wizyta w świecie, w którym najważniejsze jest sensoryczne doświadczenie komfortu w domowej enklawie.

W otoczeniu wielkoformatowych ekranów przedstawiających góry, łąki, strumienie, ale też domowe wnętrza, można było zapoznać się z piekarnikami, płytami indukcyjnymi, kuchenkami mikrofalowymi, lodówkami, ekspresami do kawy, bateriami kuchennymi, zlewozmywakami, suszarkami i pralkami. Znalazły się tu produkty z takich serii jak Teka G1 Edition, Teka Van Gogh Museum Edition, Midea Eleva czy Midea Ispira.

REKLAMA

Wystawa sprzętów AGD podczas wydarzenia "Great Launch of Midea" w Warszawie. Materiały prasowe / Grupa Midea

Na szczególną uwagę wśród prezentowanych okazów zasługiwały: lodówka Midea French Door z automatyczną kostkarką do lodu i rekordową pojemnością 700 litrów, innowacyjny piekarnik do zabudowy Teka SteakMaster z funkcją wypiekania steków, zmywarka do zabudowy Midea MDWEB z trzema koszami i pojemnością na 14 kompletów naczyń oraz pralka Midea Omni Trio z trzema niezależnymi bębnami.

Teraźniejszość i przyszłość Midea w Polsce

W części oficjalnej Great Launch of Midea goście wydarzenia mogli wysłuchać menadżerów, którzy czuwają nad rozwojem Grupy w Europie i Polsce. Z prezentacji wygłoszonych przez prelegentów wyłonił się obraz firmy, która nie tylko ma ambicję konkurować z innymi producentami AGD na rynkach europejskich i polskim, ale także doskonale zna swoje grupy konsumentów i wie, w jakim kierunku musi się rozwijać.

REKLAMA

– Jesteśmy światowym liderem w segmencie inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego. W 2025 roku osiągnęliśmy przychody przekraczające 64 mld dolarów i blisko 6 mld dolarów zysku netto. Innowacjami, na które przeznaczyliśmy w tym czasie 2,5 mld dolarów, zajmuje się w naszej grupie 23 000 specjalistów – mówił Alberto Di Luzio, General Manager at Midea Italia, przedstawiając kluczowe dane o rentowności biznesu.

Część oficjalna wydarzenia "Great Launch of Midea" w Warszawie. Materiały prasowe / Grupa Midea

Anand Swarup Laskar, General Manager at Midea Poland, the Czech Republic, Slovakia, Ukraine & Baltic States, przedstawił sytuację na polskim rynku AGD i zarysował strategię, jaką ma wobec niego Midea Group. Na rynku, który uważa za jeden z kluczowych w Europie, firma chce mocno rozwijać ekosystem "smart home". Istotną rolę widzi tu w postrzeganej jako ekskluzywna marce Teka. – Planujemy trzykrotnie zwiększyć skalę działalności w Polsce w ciągu kolejnych trzech lat – zapowiadał dyrektor.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

"Technology meets lifestyle". Tak strategię komunikacji podsumowała Katarzyna Arciszewska, szefowa marketingu Midea Group w Polsce. W naszym kraju firma pragnie koncentrować się na dwóch markach: dostępnej dla szerokiego grona konsumentów Midea i nastawionej na rozwiązania premium Teka. Marketing ma opierać się głównie na kanałach cyfrowych i partnerstwach sportowych np. z klubem FC Barcelona.

Anand Swarup Laskar, General Manager at Midea Poland, the Czech Republic, Slovakia, Ukraine & Baltic States. Materiały prasowe / Grupa Midea

Joanna Kubiak-Mertz, szefowa marketingu produktowego w Europie, wskazała, że dla firmy najważniejszą grupę konsumentów stanowi pokolenie X, które ponosi znaczną część wydatków gospodarstw domowych. Zaprezentowała też produkty z najbardziej przełomowymi technologiami. Wskazała, że marka Midea ma przyciągać klientów technologią, sztuczną inteligencją i rozwiązaniami smart, natomiast Teka wyrafinowanym designem, doświadczeniami kulinarnymi i rozwiązaniami premium.

REKLAMA