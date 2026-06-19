BBC First szykuje "Zabójczo dobre lato" Fot. materiały prasowe

Jeśli lato kojarzy wam się z lekkim relaksem na słońcu, to BBC First ma inną, równie kuszącą propozycję: morderstwa, śledztwa i tajemnice. Stacja uruchamia specjalne pasmo "Zabójczo dobre lato", w którym przez całe wakacje będzie emitować hity kryminalne, thrillerowe i policyjne.

REKLAMA

Kryminały, seriale policyjne i thrillery psychologiczne od lat należą do ulubionych gatunków polskich widzów. Właśnie na takie produkcje stawia BBC First w wakacyjnym paśmie "Zabójczo dobre lato", które usatysfakcjonuje wszystkich fanów mocnych emocji. I to nie tylko z Wielkiej Brytanii – obejrzymy również produkcje z Australii i Nowej Zelandii, które pokazują, że fascynujące historie o zbrodni i śledztwach nie znają granic.

Przez całe wakacje od godziny 21 na antenie BBC First będzie można oglądać kolejne sezony świetnych seriali, takich jak "Na niebieskich światłach" czy "My Life is Murder". Nie zabraknie też nowości – thrillera "Zaproszona", a także kultowego "Line of Duty – Wydział wewnętrzny". Oprócz tego w ramach pasma "Zabójczo dobre lato" zobaczymy też powtórki cenionych przez widzów seriali, jak "Blackshore", "Harry Wild" czy "Lynley".

"Zabójczo dobre lato" na BBC First

Co i kiedy oglądać? Sprawdzamy!

REKLAMA

Na niebieskich światłach, trzeci sezon

Fot. materiały prasowe

"Na niebieskich światłach" ("Blue Lights") to znakomity północnoirlandzki serial policyjny stworzony przez byłych dziennikarzy śledczych Declana Lawna i Adama Pattersona. Akcja rozgrywa się w Belfaście, mieście wciąż naznaczonym historycznymi podziałami, działalnością grup paramilitarnych i ogromną nieufnością wobec policji. Twórcy z dużym realizmem pokazują codzienność funkcjonariuszy, którzy muszą radzić sobie nie tylko z przestępczością, ale również z tarciami wewnątrz lokalnej społeczności.

W trzecim sezonie jednego z najciekawszych współczesnych seriali policyjnych bohaterowie, Grace (Siân Brooke), Annie (Katherine Devlin) i Tommy (Nathan Braniff), zagłębiają się w pozornie spokojny świat klasy średniej, by odkryć, kto i w jaki sposób umożliwia organizacjom przestępczym prowadzenie nielegalnych interesów w Belfaście.

REKLAMA

Premiera: 25 czerwca o godz. 21 (serial będzie emitowany po dwa odcinki)

Tajemnice Brokenwood, 12. sezon

Fot. materiały prasowe

Popularne wśród widzów "Tajemnice Brokenwood" ("Brokenwood Mysteries") to nowozelandzki kryminał opowiadający o perypetiach detektywa Mike'a Shepherda (Neill Rea) i jego policyjnego zespołu, którzy rozwiązują zagadki kryminalne w małym, fikcyjnym miasteczku Brokenwood. Klimat śledztw rodem z powieści Agathy Christie łączy się tutaj z malowniczymi krajobrazami Nowej Zelandii i charakterystycznym humorem. Pierwszą sprawą, z jaką przyjdzie się zmierzyć policji z Brokenwood w 12. sezonie będzie tajemnicza śmierć szefa kuchni.

REKLAMA

Premiera: 28 czerwca

My Life is Murder, piąty sezon

Fot. materiały prasowe

"My Life is Murder" to popularny australijsko-nowozelandzki serial, którego największą gwiazdą jest Lucy Lawless. Niezapomniana "Xena: Wojownicza księżniczka" wciela się w Alexę Crowe, błyskotliwą prywatną detektywkę o ciętym języku i niekonwencjonalnych metodach działania. W rozwiązywaniu nietypowych spraw pomaga jej utalentowana analityczka danych Madison Feliciano (Ebony Vagulans).

Komediowy kryminał wraca z piątym sezonem. Zasłużony urlop Alexy na rajskiej wyspie Fidżi przerwie pojawienie się dawnego wroga. Niestety nie będzie to jedyna sprawa z jej przeszłości, z którą bohaterka będzie musiała się zmierzyć. Na jej drodze ponownie stanie Jesse, były partner z policji i dawna, niespełniona miłość.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Premiera: 6 lipca

McDonald i Dodds, trzeci sezon

Fot. materiały prasowe

"McDonald i Dodds" to brytyjski komediowy kryminał opowiadający o nietypowym, pozornie niedopasowanym duecie detektywistycznym z malownicznego miasta Bath. Energiczna inspektorka Lauren McDonald (Tala Gouveia) oraz skryty sierżant Dodds (Jason Watkins) różnią się niemal wszystkim, ale dzięki temu świetnie się uzupełniają. W nowych odcinkach bohaterowie z charakterystyczną dla siebie dociekliwością zmierzą się z kolejnymi zagadkami kryminalnymi. Tym razem ich pracę nadzorować będzie nowa szefowa, nadkomisarz Ormond (Claire Skinner).

REKLAMA

Premiera: 15 lipca

Zaproszona

Fot. materiał prasowy

"Zaproszona" ("The Guest") to nowy brytyjski thriller psychologiczny z Gabrielle Creevy i Eve Myles w głównych rolach. Młoda sprzątaczka Ria Powell zostaje wciągnięta w fascynujący świat swojej bogatej pracodawczyni, Fran Sharp. Gdy ich więź staje się coraz bardziej intensywna, na jaw wychodzą kłamstwa i sekrety, a relacja kobiet przeradza się w niebezpieczną psychologiczną grę, w której nic nie jest takie, jakim się wydaje. Ten świetnie zagrany i trzymający w napięciu miniserial liczy zaledwie cztery odcinki.

Premiera: 24 lipca

REKLAMA

Line of Duty – Wydział wewnętrzny

Fot. materiały prasowe

"Line of Duty – Wydział wewnętrzny" to jeden z najważniejszych brytyjskich seriali kryminalnych ostatnich lat. Głównym bohaterem jest sierżant Steve Arnott (Martin Compston), były funkcjonariusz ds. zwalczania terroryzmu. Po tym, jak podczas akcji postrzelony zostaje niewinny człowiek, a Arnott odmawia udziału w tuszowaniu błędu, zostaje karnie przeniesiony do Jednostki Antykorupcyjnej 12 (AC-12), zajmującej się badaniem nadużyć w szeregach policji.

Twórca serialu, Jed Mercurio, pokazuje policję jako instytucję przesiąkniętą układami i moralnymi dylematami. Napięcie nie spada tu ani na chwilę. a kolejne zwroty akcji sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. To bezkompromisowy, realistyczny thriller, który trzyma w niepewności do samego końca. "Line of Duty" było wielokrotnie nominowane do prestiżowych nagród BAFTA i IFTA, a BBC First pokaże dwa pierwsze sezony tej znakomitej produkcji.

REKLAMA

Premiera: sierpień

"Zabójczo dobre lato" będzie emitowane codziennie od 21:00 tylko w BBC First.