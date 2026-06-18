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Salon to absolutne serce każdego domu. To właśnie w tym pomieszczeniu odpoczywamy po długim i niezwykle intensywnym dniu, spotykamy się z najbliższymi oraz przyjmujemy gości. Urządzenie tej przestrzeni w sposób nowoczesny wymaga jednak przemyślanego planu oraz wyboru wyposażenia, które przetrwa lata. Współczesny design perfekcyjnie łączy minimalizm z przytulnością, oferując rozwiązania skrojone na miarę dynamicznego stylu życia. Jak zatem zaaranżować tę najważniejszą przestrzeń, aby była zarówno modna, jak i w pełni praktyczna?

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Czym charakteryzuje się nowoczesny styl w aranżacji wnętrz?

Nowoczesność we wnętrzach już dawno przestała kojarzyć się z surowym, wręcz laboratoryjnym chłodem. Dzisiejsze trendy stawiają na tak zwany „soft minimalism” – styl, który rezygnuje ze zbędnych ozdobników na rzecz czystych linii, geometrycznych form i ergonomii, ale jednocześnie wprowadza elementy ocieplające przestrzeń. Wybierając nowoczesne meble do salonu, warto bez wątpienia kierować się nie tylko estetyką, ale i funkcjonalnością, która zapewni nam maksymalny komfort na co dzień.

W palecie barw dominują stonowane, naturalne kolory ziemi, takie jak subtelne beże, szarości oraz ciepłe brązy, przełamane akcentami głębokiej zieleni, granatu czy matowej czerni. Istotną rolę odgrywają też wysokiej jakości materiały:

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szlachetne drewno o wyraźnym usłojeniu, matowe, metalowe wykończenia konstrukcji, transparentne lub przyciemniane szkło, tkaniny obiciowe o wyraźnej strukturze, jak modne boucle.

Nowoczesny salon ma być przestrzenią uporządkowaną, która sprzyja wyciszeniu i regeneracji sił po całym dniu.

Na co zwrócić uwagę, wybierając meble do pokoju dziennego?

Sposobem na udaną aranżację jest znalezienie idealnego balansu między estetyką a praktycznym zastosowaniem każdego elementu. Przed przystąpieniem do zakupów należy dokładnie ocenić metraż oraz układ funkcjonalny pomieszczenia. W mniejszych salonach doskonale sprawdzą się meble wielofunkcyjne, takie jak stoliki kawowe z ukrytymi schowkami czy modułowe sofy, które można dowolnie konfigurować w zależności od aktualnych potrzeb.

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Wybierając komody, regały czy szafki RTV, warto postawić na modele podwieszane lub osadzone na wysokich, smukłych nóżkach. Taki zabieg nadaje bryłom lekkości i optycznie powiększa przestrzeń, co jest zasadnicze w nowoczesnych projektach. Nie bez znaczenia pozostaje też wysoka jakość wykonania. Nowoczesne podejście do projektowania zakłada inwestycję w trwałe, odporne na uszkodzenia materiały, które bez trudu przetrwają próbę czasu i codzienne, intensywne użytkowanie przez domowników.

Jakie rozwiązania i trendy zdominowały współczesne salony?

Współczesne trendy aranżacyjne mocno czerpią z natury oraz z ludzkiej potrzeby personalizacji najbliższego otoczenia. Obecnie niezwykle modne są obłe, organiczne kształty – zaokrąglone narożniki, obłe fotele i owalne stoliki kawowe wprowadzają do wnętrza harmonię, miękkość oraz płynność. Kolejnym wyraźnym kierunkiem jest integracja technologii z tradycyjnym wyposażeniem, czyli meble smart z wbudowanymi ładowarkami indukcyjnymi czy subtelnym oświetleniem LED.

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Gdy weźmiemy pod uwagę najnowsze trendy, salon staje się miejscem, w którym chętnie spędzamy wolny czas, a jego wystrój odzwierciedla naszą unikalną osobowość. Modne staje się także odważne łączenie skrajnych tekstur i materiałów – matowe fronty szafek zestawione z połyskującymi dodatkami czy surowy beton ścienny umiejętnie złagodzony przez miękkie, mięsiste zasłony i puszyste dywany. Wszystko to tworzy wielowymiarową przestrzeń z niepowtarzalnym charakterem.

Dlaczego warto urządzić salon kompleksowo w jednym miejscu?

Samodzielne dopasowanie wszystkich elementów wykończenia, mebli i dekoracji może być ogromnym wyzwaniem logistycznym, łączącym się z wieloma godzinami spędzonymi w różnych sklepach. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest nowoczesna koncepcja „one-stop-shop”, którą z sukcesem realizuje polska marka KOMFORT. Jako niekwestionowany lider w branży Home Decor, KOMFORT umożliwia kompleksowe urządzenie całego pokoju dziennego w jednym miejscu.

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Dzięki bogatej ofercie dostępnej na intuicyjnej stronie internetowej Komfort.pl oraz w inspirujących salonach stacjonarnych Komfort Home, proces aranżacji i wyboru mebli staje się prosty, przejrzysty i bezstresowy. W jednym punkcie dobierzesz nie tylko stylowe wyposażenie, ale także dopasowane podłogi, designerskie oświetlenie, piękne dywany oraz modne tekstylia. Profesjonalna pomoc doświadczonych ekspertów oraz spójny asortyment dają gwarancję, że stworzysz harmonijne wnętrze swoich marzeń bez zbędnego wysiłku i straty czasu.