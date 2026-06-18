Łatwogang został Młodym Influencerem Roku w konkursie Pokolenie LOUD. Nagrody trafiły też do Brokies, Skolima, Pankracego, Pepsi i Książula oraz akcji Cancer Fighters x Bedoes x Łatwogang. Laureaci pokazują, że młody internet to dziś nie tylko zasięgi i virale, ale też biznes, edukacja, reklama i realna siła społeczności.
Podczas LOUD congress w Warszawie rozdano nagrody Pokolenie LOUD. To konkurs dla twórców, projektów i kampanii, które w ostatnim czasie najmocniej zaznaczyły swoją obecność w młodym internecie.
Sama lista laureatów dobrze pokazuje, jak szeroki jest dziś świat twórców. Są tu influencerzy, debiutanci, kampanie reklamowe, przedsiębiorcy, edukatorzy finansowi i akcja charytatywna, o której mówiła cała Polska.
Pokolenie LOUD – zwycięzcy
Najważniejszą nagrodę wieczoru, Młody Influencer Roku, otrzymał Łatwogang.
Ten fragment laudacji o Łatwogangu pokazuje, za co dziś naprawdę docenia się internetowych twórców. Nie tylko za pojedynczy viral, ale za konsekwencję, rozpoznawalny styl i społeczność, która chce do nich wracać.
Za Debiut Influencera Roku nagrodę otrzymali Brokies.
Organizatorzy zwrócili uwagę, że Brokies w krótkim czasie zbudowali zaangażowaną społeczność, a ich sukces opiera się na kreatywności, energii i konsekwencji. To jedna z tych internetowych historii, które pokazują, jak szybko nowy projekt może wejść do obiegu, jeśli trafi w język i emocje odbiorców.
Nagrodę za Kampanię Influencer Marketingu Roku otrzymali Pepsi oraz Książulo.
W tej kategorii doceniono współpracę, która – jak podkreślono w laudacji – nie wyglądała jak zwykła reklama, a jednocześnie skutecznie realizowała cele biznesowe.
To ważny sygnał dla marek. Współprace z twórcami nie działają już tylko dlatego, że ktoś ma duże liczby. Odbiorcy szybko wyczuwają, czy reklama pasuje do świata influencera, czy jest doklejona na siłę. W przypadku Książula i Pepsi nagrodzono właśnie naturalne połączenie marki z twórcą i jego formatem.
W kategorii Młody Przedsiębiorca Roku zwyciężył Skolim.
W laudacji zwrócono uwagę na przedsiębiorczość, konsekwencję i umiejętne wykorzystywanie nowych mediów. Podkreślono też, że projekty Skolima wykraczają daleko poza świat muzyki i rozrywki.
To kolejny przykład tego, że popularność zdobyta w internecie czy muzyce coraz częściej staje się punktem wyjścia do większego biznesu. Sama rozpoznawalność nie wystarcza, ale dobrze wykorzystana może stać się bardzo mocnym kapitałem.
Tytuł Influencera Finansowego Roku otrzymał Pankracy.
W tej kategorii nagrodzono twórcę, który – jak podkreślono – edukuje młodych ludzi w zakresie inwestowania, przedsiębiorczości i świadomego zarządzania pieniędzmi.
Ta nagroda dobrze pokazuje, że social media nie są już wyłącznie przestrzenią rozrywki. Dla wielu młodych ludzi to właśnie tam zaczyna się kontakt z tematami, których często brakuje w szkole: pieniędzmi, inwestowaniem, oszczędzaniem czy prowadzeniem własnych projektów.
Nagrodę Specjalną za Akcję Charytatywną Roku otrzymali Bedoes, Łatwogang oraz Cancer Fighters.
To nagroda za akcję, która pokazała, że zasięg w internecie można wykorzystać nie tylko do promocji, ale też do pomocy. W laudacji podkreślono, że inicjatywa połączyła siłę społeczności z konkretnym wsparciem dla potrzebujących i ustanowiła rekord największej kwoty zebranej podczas charytatywnej transmisji na żywo na świecie.
Zwycięzcy w kategoriach: 1. Młody Influencer Roku - Łatwogang
2. Debiut Influencera Roku - Brokies
3. Kampania Influencer Marketingu Roku - Pepsi x Książulo
4. Młody Przedsiębiorca Roku - Skolim
5. Influencer Finansowy Roku - Pankracy
6. Nagroda Specjalna: Akcja Charytatywna Roku – Bedoes, Łatwogang oraz Cancer Fighters.
LOUD congress – pierwsze takie wydarzenie
LOUD congress odbył się 18 czerwca w warszawskim Hotelu Bellotto. Wydarzenie poświęcono przyszłości młodego pokolenia oraz relacji Gen Z z biznesem, markami i internetem. Głównym celem kongresu było przełamanie barier komunikacyjnych między tradycyjnym biznesem a cyfrowym pokoleniem młodych twórców i konsumentów.
W trakcie 10 paneli dyskusyjnych eksperci poruszyli najbardziej aktualne tematy – od fenomenu creator economy, przez rolę gamingu i streamingu w marketingu, aż po wpływ AI na branżę muzyczną, nowe zasady gry rynkowej.
Mariusz Mistewicz
pomysłodawca i organizator wydarzenia z firmy Mistify Sp. z o.o.
Wyniki konkursu Pokolenie LOUD dobrze wpisują się w ten temat. Pokazują twórców, którzy nie funkcjonują już na marginesie popkultury, ale coraz częściej są jej ważną częścią. Budują społeczności, współpracują z dużymi markami, tworzą własne biznesy, edukują i uruchamiają akcje społeczne na ogromną skalę.
To już nie jest „tylko internet”. To miejsce, w którym młodzi ludzie szukają rozrywki, wiedzy, autorytetów, marek i ludzi, którym chcą zaufać. A lista laureatów Pokolenia LOUD pokazuje, kto w tym świecie gra dziś jedną z ważniejszych ról.