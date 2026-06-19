Avni ze Stambułu na International MINI Meet 2026 w Lesznie. Fot. na:Temat

Od 1978 roku organizowany jest International MINI Meeting. W tym roku zlot miłośników samochodów MINI po raz pierwszy zawitał do Polski. Musieliśmy się więc na nim pojawić. Zwłaszcza że niektórzy kierowcy mieli co opowiadać o swojej miłości do aut tej marki. Spotkaliśmy tam jednego z takich pasjonatów.

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Na lotnisku w Lesznie, które 28 maja-1 czerwca 2026 zostało dosłownie opanowane przez setki, jeśli nie tysiące pojazdów z logo MINI, można było nie tylko podziwiać wyjątkowe egzemplarze kultowych aut. Była to również niecodzienna okazja do porozmawiania z kierowcami, którzy od naprawdę wielu lat – liczonych w dekadach – są fanami stylowych modeli projektowanych przez producenta o brytyjskim rodowodzie.

Do grona wielbicieli MINI we wszelkich inkarnacjach i odmianach z pewnością zalicza się Avni ze Stambułu. Pochodzący z Turcji 59-latek fascynuje się samochodami tej ikonicznej marki już od ponad 50 lat. Zakochał się w MINI w wieku 9 lat, gdy zobaczył u jednego z sąsiadów klasyczny egzemplarz w kolorze czerwonym. Widywał go codziennie, a po obejrzeniu filmu "Włoska robota" jego miłość stała się tylko silniejsza.

Kwestią czasu było, kiedy też sam stanie się posiadaczem legendarnego MINI. – W Turcji to naprawdę bardzo rzadki model, bo mamy ich nie więcej niż 50. Bardzo trudno znaleźć klasyczny egzemplarz. Kiedy nim jadę, ludzie się uśmiechają i robią zdjęcia. A kiedy gdzieś parkuję, widzę z daleka, że zaglądają do środka – opowiadał nam turecki fan MINI w wywiadzie, który możecie obejrzeć powyżej w naszym odtwarzaczu.

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Choć Avni nie zabrał ze sobą do Leszna tego wartościowego egzemplarza, to oczywiście przyjechał innym samochodem ze świata MINI, którego boczna szyba od strony pasażera była obklejona pamiątkowymi naklejkami z poprzednich zlotów. Pokazał nam też wyrażającą jego pasję koszulkę z napisem "Why Keep Calm. I Drive a MINI". – Po co zachowywać spokój. Przecież jazda Mini to moja pasja!