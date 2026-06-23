Lato zbliża się coraz szybciej, a wraz z nim Xiaomi uruchamia wyjątkową Wyprzedaż Letnią. W ramach promocji flagowe smartfony, inteligentne urządzenia wearables czy słuchawki oraz nowoczesny sprzęt AGD dla domu i biura producenta zakupimy w znacznie obniżonych cenach. Letnie rabaty Xiaomi obowiązują do 12 lipca lub do wyczerpania zapasów i są dostępne zarówno na mi.com, jak i w autoryzowanych salonach sprzedaży Xiaomi Store (Westfield Arkadia, Atrium Promenada, Magnolia Park).
Poznaj technologiczne hity tegorocznego lata, które biorą udział w akcji:
Flagowa, mobilna fotografia i bezkompromisowa wydajność
Aktywność i rozrywka pod ręką – wearables i AIoT
Komfort i chłód w Twoim domu
Pełną listę produktów biorących udział w promocji znajdziecie na mi.com pod linkiem: https://www.mi.com/pl/event/summer-sales/