Fot. materiały prasowe

Lato zbliża się coraz szybciej, a wraz z nim Xiaomi uruchamia wyjątkową Wyprzedaż Letnią. W ramach promocji flagowe smartfony, inteligentne urządzenia wearables czy słuchawki oraz nowoczesny sprzęt AGD dla domu i biura producenta zakupimy w znacznie obniżonych cenach. Letnie rabaty Xiaomi obowiązują do 12 lipca lub do wyczerpania zapasów i są dostępne zarówno na mi.com, jak i w autoryzowanych salonach sprzedaży Xiaomi Store (Westfield Arkadia, Atrium Promenada, Magnolia Park).

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Poznaj technologiczne hity tegorocznego lata, które biorą udział w akcji:

Flagowa, mobilna fotografia i bezkompromisowa wydajność

Xiaomi 17 Ultra – Bezkompromisowy flagowiec dla miłośników mobilnej fotografii. Wyposażony w rewolucyjny system aparatów Leica Summilux stworzony we współpracy z legendarną marką Leica, potężny procesor najnowszej generacji Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform oraz olśniewający ekran, który pozostaje czytelny nawet w pełnym, letnim słońcu. Xiaomi 17 Ultra to definitywny wybór dla tych, którzy szukają urządzenia z najwyższej półki. W czasie trwania promocji smartfon w wariancie 16 GB + 1 TB dostępny jest w cenie 6399 PLN (cena rekomendowana: 6999 PLN). POCO X8 Pro Max – Smartfon stworzony z myślą o graczach i wymagających użytkownikach, szukających maksymalnej wydajności w rozsądnej cenie. POCO X8 Pro Max wyposażony jest w baterię o rekordowej pojemności 8500 mAh i flagowy procesor MediaTek Dimensity 9500s – obie te cechy w połączeniu z ultrapłynnym odświeżaniem ekranu 120 Hz sprawiają, że POCO X8 Pro Max to doskonały wybór dla osób ceniących sobie przede wszystkim długotrwałą wydajność. Cena promocyjna wariantu 12+256 GB wynosi 1799 PLN (cena rekomendowana: 2099 PLN), a wariantu 12+512 GB: 1999 PLN (cena rekomendowana: 2299 PLN).

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Fot. materiały prasowe

Aktywność i rozrywka pod ręką – wearables i AIoT

Redmi Watch 5 Active (Midnight Black) – Stylowy, czarny smartwatch, który zadba o Twoją formę tego lata. Oferuje dziesiątki trybów sportowych, a także zaawansowane monitorowanie parametrów zdrowotnych, takich jak natlenienie krwi i tętno oraz imponujący czas pracy na jednym ładowaniu. REDMI Watch 5 Active dostępny jest w cenie promocyjnej 129 PLN (cena rekomendowana: 149 PLN). Redmi Pad 2 9.7 4+64 GB) – Lekki i poręczny tablet, który idealnie sprawdzi się podczas nadrabiania zaległości serialowych w podróży lub na plaży. Ultrajasny ekran o przekątnej 9.7 cala i rozdzielczości 2K 120 Hz zapewniają płynne działanie aplikacji i multimediów. REDMI Pad 2 9.7 4+64 GB dostępny jest w cenie promocyjnej 649 PLN (cena rekomendowana: 749 PLN).

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Komfort i chłód w Twoim domu

Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan – Inteligentny wentylator stojący, który nie tylko chłodzi, ale też skutecznie cyrkuluje powietrze w całym pomieszczeniu, skutecznie walcząc z upałami. Sterowany zdalnie z poziomu aplikacji Xiaomi Home, pracuje niezwykle cicho, dbając o Twój komfort w dzień i w nocy. Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan dostępny jest w cenie rekomendowanej 359 PLN. Mijia Front Load Washer Dryer 9kg – Nowoczesna i inteligentna pralkosuszarka o pojemności 9 kg to idealne rozwiązanie na lato. Pozwala błyskawicznie odświeżyć i wysuszyć ubrania po wakacyjnych przygodach, oszczędzając czas, wodę i miejsce w mieszkaniu. Inteligentna pralko-suszarka od Xiaomi pozwala na zużycie o 33% mniej wody i 40% energii elektrycznej względem tradycyjnych pralek. Urządzenie dostępne jest w cenie promocyjnej 2199 PLN (cena rekomendowana: 2499 PLN).

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