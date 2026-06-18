Fot. materiały prasowe

16 czerwca w Warszawie, Midea Group, globalny lider w obszarze nowoczesnych urządzeń i inteligentnych rozwiązań dla domu, przedstawił najnowsze produkty, strategię marki oraz plany dalszego rozwoju w Polsce dla marek Midea i Teka, które stanowią strategiczne filary polskiego portfolio firmy.

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To wyjątkowe spotkanie stało się symbolem nowego etapu rozwoju marki w Polsce. Firma podkreśliła swoją ambicję, by stać się bliskim partnerem codzienności, oferując rozwiązania łączące nowoczesną technologię, funkcjonalność oraz design odpowiadający potrzebom współczesnych użytkowników.

Event odbył się w przestrzeni Art Box Experience, która na jeden dzień zamieniła się w wielowymiarowy świat Midea Group. Zamiast klasycznej prezentacji produktowej, goście otrzymali doświadczenie łączące realną ekspozycję z wirtualną scenografią. Fizyczne instalacje przeplatały się z projekcjami 360°, przestrzennym dźwiękiem, światłem i zaawansowanymi rozwiązaniami audiowizualnymi, tworząc półimmersyjną podróż przez portfolio marki. Każdy pokój był osobnym „światem” z własną narracją, atmosferą i kategorią produktową.

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Fot. materiały prasowe

W poszczególnych strefach goście mogli poznać zarówno historię Midea Group, jak i najnowsze rozwiązania z obszaru kuchni, prania, chłodzenia oraz codziennego komfortu życia. Łącznie podczas wydarzenia pokazano ponad 40 produktów, tworzących spójny ekosystem rozwiązań dla nowoczesnego domu.

Oficjalna część wydarzenia była poświęcona strategii grupy, znaczeniu polskiego rynku oraz planom na kolejne lata. Przedstawiciele Midea Group mówili o kierunku rozwoju marki, roli innowacji i sposobie, w jaki technologia może ułatwiać codzienne życie.

Fot. materiały prasowe