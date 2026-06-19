"Supergirl" trafiła tam, gdzie Marvel nie dociera od lat. Pierwsze reakcje na film z Milly Alcock Fot. materiał prasowy

Po sukcesie "Supermana" DC staje się coraz silniejszą konkurencją dla Marvela, którego renoma nieco ucierpiała w ostatnich latach. Pierwsze reakcje na "Supergirl" z Milly Alcock w roli kuzynki Kal-Ela zalały właśnie zachodnie media. Czy jest lepsza od filmu z Davidem Corenswetem? Wygląda na to, że MCU musi się bardzo postarać, żeby pokonać uniwersum Jamesa Gunna.

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"Superman" Jamesa Gunna nie mógł uciec przed porównaniami do "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków" Matta Shakmana. Obie produkcje superbohaterskie ukazały się w kinach w podobnym czasie. Film poświęcony Clarkowi Kentowi rozpoczął nowy rozdział w historii DCU, pokazując Marvelowi, że przy wskrzeszaniu legendy herosa z planety Krypton nie bał się komentować ponurej atmosfery, jaka panuje w Stanach Zjednoczonych. Tytułowi należącemu do 6. fazy MCU brakowało odwagi. Pod niemalże każdym względem był zachowawczy.

Po kasowym "Supermanie" przyszła pora, by powitać na srebrnym ekranie jego kuzynkę. Kara Zor-El jest przeciwieństwem Kal-Ela. Po zwiastunach mogliśmy spodziewać się, że "Supergirl" pójdzie w innym kierunku niż swój poprzednik. Pierwsze reakcje krytyków filmowych nie są tak entuzjastyczne, jak przy poprzednim dziele DCU, niemniej w żadnym wypadku nie można ich nazwać złymi.

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"Supergirl" z Milly Alcock zbiera pierwsze reakcje. "Mad Max" spotyka "Strażników Galaktyki"

Kara Zor-El na własne oczy widziała zagładę Kryptonu. Tragedia pobratymców odcisnęła silne piętno na jej psychice. Jako jedna z nielicznych ocalałych mieszkańców planety z trudem radzi sobie ze stratą. Upija się światłem czerwonego słońca, by zagłuszyć silne poczucie winy i złagodzić ból wywoływany przez niezabliźnione rany w swoim sercu.

Pamiętając o własnym koszmarze z przeszłości, bohaterka postanawia pomóc młodziutkiej Ruthye Marye Knoll zemścić się na zabójcy jej ojca. Obie ruszają w pościg za kosmicznym piratem zwanym Kremem z Żółtych Wzgórz.

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Rolę obrończyni National City, która podszywa się pod licealistkę imieniem Kara Danvers, powierzono Milly Alcock, czyli młodej Rhaenyrze Targaryen w serialu "Ród smoka" na podstawie prozy George'a R.R. Martina. W obsadzie filmu wyreżyserowanego przez Craiga Gillespie'a ("Miłość Larsa", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya") znaleźli się też Eve Ridley ("Emerald"), Matthias Schoenaerts ("Z krwi i kości"), David Krumholtz ("Oppenheimer"), Emily Beecham ("1899"), Jason Momoa ("Minecraft: Film") oraz gościnnie David Corenswet ("Pearl"). James Gunn zajął miejsce producenta wykonawczego.

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Po pierwszych pokazach zagraniczni krytycy filmowi chwalą "Supergirl" za to, że pokazuje dziewczęcość od tej bardziej chaotycznej strony. "'Supergirl' jest dokładnie taka, jaką sobie wymarzyłam. Dziewczyny potrafią być roztrzepane – i takie podejście rządzi. Kara nie jest swoim kuzynem i uwielbiam sposób, w jaki ten film to pokazuje" – napisała na portalu X (dawnym Twitterze) Rachel Leishman, dziennikarka związana z The Mary Sue i Colliderem.

"Jeśli wrzucisz do jednego kotła 'Strażników Galaktyki', 'Prawdziwe męstwo' i 'Mad Maxa', otrzymasz 'Supergirl' – mroczną, zabawną, a zarazem zaskakująco ponurą kosmiczną przygodę" – stwierdził Chris Killian z serwisu ComicBook.

Recenzenci nie ukrywają, że w dziele Gillespie'a najjaśniej świecą kreacje Milly Alcock i Jasona Momoi, który wcielił się w międzygalaktycznego łowcę nagród, Lobo. Niektórzy krytycy jako wady "Supergirl" wskazują zmiany względem komiksu i niezbyt dobrze zarysowanego złoczyńcę. "Kilka niedociągnięć adaptacyjnych i nijaki czarny charakter nie pozwalają filmowi osiągnąć wielkości" – czytamy we wpisie Tessy Smith, autorki ScreenRant i The Direct.