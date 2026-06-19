Fot. materiały prasowe

Sportowe emocje, inspirujące rozmowy i technologie tworzące nowy wymiar domowej rozrywki. W takiej atmosferze Haier zaprezentował swoje najnowsze modele telewizorów. W wydarzeniu udział wzięli ambasadorzy marki: Krzysztof Hołowczyc, Krzysztof Zalewski i Kuba Wojewódzki dzieląc się swoimi refleksjami na temat pasji, emocji i roli technologii we współczesnym stylu życia.

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Premiera odbyła się na torze wyścigowym, który stanowił naturalne tło dla prezentacji technologii, innowacji i emocji towarzyszących marce. Haier, globalny lider w kategorii dużego AGD1, konsekwentnie rozwija swoją obecność w segmencie RTV, stawiając na rozwiązania, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby współczesnych konsumentów. To właśnie tam marka zaprezentowała swoją najnowszą linię telewizorów, łącząc prezentację produktową z doświadczeniami inspirowanymi światem motorsportu.

Nowa generacja telewizorów Haier

Fot. materiały prasowe

W centrum uwagi znalazły się nowe telewizory Haier: H100S90FUX, H65S90GUX oraz H65M92FUX, debiutujące właśnie na polskim rynku. Powstały one z myślą o tych, którzy od domowej rozrywki oczekują czegoś więcej niż tylko wyspecjalizowanych parametrów technicznych. Nowe modele łączą zaawansowane technologie obrazu i dźwięku z nowoczesnym designem, tworząc doświadczenie, które angażuje wszystkie zmysły. Technologie QLED oraz QLED Mini LED Ultra, inteligentne rozwiązania UltraSense AI, dźwięk opracowany we współpracy z KEF oraz funkcje stworzone z myślą o graczach sprawiają, że każdy seans filmowy, wydarzenie sportowe czy rozgrywka stają się bardziej realistyczne i emocjonujące.

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Fot. materiały prasowe

Dzień pełen emocji i technologii

Poza prezentacją produktową goście mogli również poczuć atmosferę motorsportu podczas przejazdów po torze wyścigowym z profesjonalnymi kierowcami, w tym jednym z ambasadorów marki – Krzysztofem Hołowczycem.

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasoweMotorsport od zawsze był dla mnie połączeniem emocji, technologii i nieustannego przekraczania własnych granic. Dlatego cieszę się, że mogę być częścią świata marki, która podobnie jak sport stawia na innowacje i dostarczanie wyjątkowych doświadczeń. Nowe telewizory Haier pokazują, że nowoczesna technologia może angażować i dostarczać emocji równie skutecznie, jak wydarzenia sportowe – dodaje Krzysztof Hołowczyc, ambasador marki Haier.

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Fot. materiały prasowe

Premiera nowej linii telewizorów stanowi kolejny etap rozwoju marki Haier na rynku elektroniki użytkowej. Łącząc zaawansowane technologie z nowoczesnym designem oraz niestandardowym podejściem do prezentacji produktów, marka wzmacnia swoją pozycję również w kategorii RTV.