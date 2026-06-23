Dzień Ojca to dobra okazja na film Fot. Kadry z "Uprowadzonej" i "Gdzie jest Nemo?"

Dzień Ojca to idealny moment, by docenić wszystkich tatów – także przy dobrym filmie. Wybraliśmy pięć świetnych filmów o ojcowskiej miłości, które pokazują, że dla swojego dziecka ojciec zrobi wszystko.

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Wszystkie tytuły znajdziecie w streamingu.

1. Gdzie jest Nemo? (2003)

Fot. Kadr z "Gdzie jest Nemo?"

"Gdzie jest Nemo?", animacja studia Pixar, które właśnie wypuściło do kin "Toy Story 5", to jeden z najlepszych filmów o ojcach. Owszem, Marlin, ryba błazenek, jest nadopiekuńczy wobec swojego synka Nemo (co zresztą zrozumiałe, biorąc pod uwagę tragedię, jaką przeżył w przeszłości), ale gdy maluch zostaje wyłowiony przez rybaków, nie zastanawia się ani chwili i rusza mu na pomoc. Marlin panicznie boi się otwartego oceanu, ale jest gotowy go przepłynąć wzdłuż i wszerz, aby odnaleźć syna. Bo czego się nie robi, aby uratować własne dziecko?

Obejrzysz na: Disney+ (abonament)

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2. Uprowadzona (2008)

Fot. Kadr z "Uprowadzonej"

To samo pytanie stawia "Uprowadzona". Francuski thriller z Liamem Neesonem opowiada o byłym agencie służb specjalnych, którego 17-letnia córka zostaje porwana przez handlarzy żywym towarem. Bryan Mills nawet się nie waha – bierze do ręki broń i "kosi" przeciwnika za przeciwnikiem, aby uratować swoje dziecko. Uwielbiany przez widzów akcyjniak doczekał się aż trzech części, a scena, w której Neeson mówi porywaczowi przez telefon, że go "znajdzie i zabije" jest już ikoniczna.

Obejrzysz na: Prime Video, CDA Premium (abonament)

3. Życie jest piękne (1997)

Fot. Kadr z "Życie jest piękne"

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Uwielbiane przez widzów "Życie jest piękne" Roberto Benigniego to film o Holokauście, ale inny niż wszystkie. Zdobywca trzech Oscarów to pełen humoru i ciepła komediodramat, która skupia się na perspektywie dziecka, a jednocześnie oddaje nieludzki koszmar obozów zagłady.

Kiedy Guido, włoski Żyd, trafia do obozu ze swoim synkiem, nie ma żadnej gwarancji, że przeżyją. Mimo to postanawia uchronić Giosué przed piekłem – a przynajmniej jego psychikę. Przekonuje malca, że obóz koncentracyjny jest rodzajem gry dla dorosłych i chłopiec musi zrobić wszystko, żeby wygrali. "Życie jest piękne" udowadnia, że kochający ojcowie są zdolni wszelką cenę ochronić swoje dzieci przed okrutną rzeczywistością.

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Obejrzysz na: Prime Video (wypożyczenie)

Dalsza część artykułu poniżej.

4. W pogoni za szczęściem (2006)

Fot. Kadr z "W pogoni za szcześciem"

"W pogoni za szczęściem" to prawdziwa historia Chrisa Gardnera (Will Smith), samotnego ojca, który szuka pracy, aby zapewnić swojemu synowi dach nad głową i dobre życie. Rodzina zostaje eksmitowana z mieszkania, a Chris wraz z dzieckiem jest zmuszony nocować na przystankach autobusowych, dworcach i schroniskach. Mimo to nie traci nadziei i woli walki. Jest gotowy na wszystko dla swojego dziecka, ale i dla siebie.

Obejrzysz na: Apple TV, Prime Video (wypożyczenie)

4. Ciche miejse (2018)

Fot. Kadr z "Cichego miejsca"

Postapokaliptyczny horror Johna Krasinskiego udowadnia, że ojcowska miłość potrafi przetrwać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. W świecie oblężonym przez potwory, które reagują na nawet najmniejszy dźwięk, rodzina Abbottów walczy o przetrwanie w absolutnej ciszy. Lee (grany przez samego Krasinskiego) robi wszystko, aby zabezpieczyć dom, zapewnić swoim bliskim bezpieczeństwo i nauczyć dzieci, jak żyć w śmiertelnie niebezpiecznej rzeczywistości. W końcu ich ochrona to najważniejsza misja każdego rodzica.

Obejrzysz na: Prime TV, Apple TV, CANAL+, Player (wypożyczenie)