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Wyjazd pod hasłem: Odkrywaj tak jak lubisz miał na celu udowodnić, że najlepszym sposobem na ocenę produktu, jest przetestowanie go w taki sposób, w jaki korzystamy z niego na co dzień. Poniżej znajdziesz opisy produktów, które Xiaomi zaprezentowało i omówiło podczas wyjazdu

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Xiaomi 17T & Xiaomi 17T Pro – Mistrzowski teleobiektyw

Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro to smartfony, które wyróżniają się nie tylko stylowym designem, ale także wyjątkowymi możliwościami fotograficznymi. To pierwsze modele z serii T wyposażone w potrójny system aparatów oraz teleobiektyw Leica z 5-krotnym zoomem. Umożliwia to płynne fotografowanie zarówno z bliska, jak i z dużej odległości, oferując swobodne korzystanie z różnych ogniskowych. Specjalistyczne tryby, takie jak „Scena”, dodatkowo poprawiają jakość zdjęć i filmów w trudnych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu koncerty, występy i inne widowiska mogą zostać uchwycone z pełną wyraźnością i bogactwem detali. Bateria o pojemności 6500 mAh w podstawowym modelu i 7000 mAh w wersji Pro zapewniają energię na cały dzień intensywnego użytkowania. Xiaomi 17T i Xiaomi 17 Pro to najnowsze modele smartfonów Xiaomi, które doskonale sprawdzą się zarówno podczas codziennego korzystania, jak i w trakcie uwieczniania wyjątkowych wydarzeń czy podróży, dzięki wydajnej baterii i zaawansowanemu teleobiektywowi Leica.

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Fot. materiały prasowe

Dodatkowo, seria Xiaomi 17T wprowadza funkcję Leica Live Moment, pozwalającą uchwycić nie tylko decydujący moment, ale także towarzyszące mu ruch i emocje. Każde zdjęcie staje się dzięki niej nie tylko wycinkiem rzeczywistości, ale zapisem pełnego wspomnienia, rejestrującym również moment przed i po wykonaniu wyjątkowego zdjęcia.

Cena rekomendowana: Xiaomi 17T od 2 999 PLN, Xiaomi 17T Pro od 3 699 PLN

Link do karty produktowej z większą liczbą informacji na mi.com oraz mi.com

Xiaomi Smart Band 10 Pro – Lekki i sportowy

Fot. mateFot. materiały prasoweriały prasowe

Xiaomi Smart Band 10 Pro to stylowa opaska sportowa, która zadba o Twoje zdrowie, kondycję i codzienną aktywność. Wyposażono ją w większy ekran niż w poprzednich generacjach, przy jednoczesnym zachowaniu smukłej konstrukcji, co przekłada się na wysoki komfort noszenia przez cały dzień. Urządzenie wykonano z nowej generacji aluminium o wysokiej wytrzymałości, dzięki czemu Xiaomi Smart Band 10 Pro cechuje się zwiększoną trwałością oraz odpornością na zarysowania. Świetnie sprawdzi się podczas treningów w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, gdzie opaska może być narażona na trudniejsze warunki. Bateria o pojemności 350 mAh w połączeniu z energooszczędnym procesorem pozwala korzystać z urządzenia nawet do 21 dni na jedynym ładowaniu. Opaska oferuje także nowe tryby lekkoatletyczne i rowerowe oraz funkcje monitorowania snu, wspierając Cię w dbaniu o zdrowy styl życia.

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Cena rekomendowana: 329 PLN