"Klient nie czeka". Otomoto pokazuje, jak AI zmienia handel samochodami. fot. naTemat

Sztuczna inteligencja przestaje być w motoryzacji ciekawostką, a staje się narzędziem realnie wpływającym na sprzedaż aut. Już pomaga kupującym szybciej znaleźć samochód dopasowany do potrzeb, a sprzedawcom analizować oferty, tworzyć ogłoszenia i reagować na pytania klientów. Jak mówi Adam Simon z Otomoto, w handlu wygrywa dziś ten, kto daje klientowi konkretną odpowiedź na poczekaniu.

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Jeszcze niedawno zakup używanego samochodu często oznaczał podróż przez pół Polski, oglądanie auta na podstawie kilku zdjęć i ryzyko powrotu "z kwitkiem". Dziś ten proces coraz częściej zaczyna się i kończy w świecie cyfrowym.

Jak przekonuje Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe w Otomoto, AI ma przede wszystkim zwiększać transparentność rynku i skracać drogę od wyszukania auta do decyzji.

Nie trzeba znać się na autach

Po stronie kupujących Otomoto rozwija funkcję AutoGPT. Jej sens jest prosty: użytkownik nie musi już przeklikiwać się przez dziesiątki filtrów ani wiedzieć, czy szuka SUV-a, kombi, konkretnej skrzyni biegów czy napędu.

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Może napisać po prostu: "szukam auta rodzinnego dla czteroosobowej rodziny" albo "chcę sportowy, dwuosobowy kabriolet". Algorytmy mają przełożyć taki naturalny opis na konkretne oferty. Do tego dochodzi analiza ceny i przebiegu względem rynku.

– Chcemy budować przejrzystość i transparentność, żeby każdy miał równy dostęp do wiedzy – mówi Simon. Dzięki temu kupujący, zanim pojedzie z miasta do miasta, czasami sporo oddalonego, ma już znacznie pełniejszy obraz samochodu.

Asystent dla sprzedawcy. Od zdjęć po decyzję o cenie

Druga strona zmian dotyczy profesjonalnych sprzedawców. AutoIQ, czyli zestaw narzędzi dla dealerów i komisów, pomaga już na etapie pozyskiwania auta do dalszej sprzedaży. System może podpowiedzieć, czy dany model będzie szybko rotował i czy cena zakupu ma biznesowy sens.

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Potem automatyzacja przejmuje część pracy przy ogłoszeniu. Na podstawie zdjęć lub krótkiego nagrania system potrafi odczytać VIN, przebieg, rozpoznać model, przygotować dane techniczne, wykadrować zdjęcia, stworzyć film i zaproponować opis. Co ważne, nie musi być on generyczny – asystent może uczyć się stylu konkretnej firmy.

AI pomaga też zarządzać placem. Jeśli któreś auta stoją za długo, mają małe zainteresowanie albo odstają od reszty oferty, system może wskazać problem i zasugerować działanie: promocję, zmianę opisu albo korektę ceny.

Szybka odpowiedź staje się przewagą

Według Simona jednym z kluczowych wyzwań jest dziś czas reakcji. Klient przyzwyczajony do TikToka, Instagrama i natychmiastowych odpowiedzi nie chce czekać. Dlatego Otomoto rozwija automatyczne odpowiedzi AI na pytania, których odpowiedź znajduje się już w ogłoszeniu.

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Jeśli kupujący zapyta, czy auto ma klimatyzację, a ta informacja jest w opisie, system może odpowiedzieć w kilka sekund. Jednocześnie użytkownik ma wiedzieć, że odpowiedzi udzieliła sztuczna inteligencja. Gdy pytanie wykracza poza dane z ogłoszenia, np. dotyczy negocjacji ceny, AI odsyła do sprzedawcy.

To nie zabiera pracy, tylko skraca procesy

Otomoto podkreśla, że rozwija te rozwiązania wewnętrznie. W strukturach grupy OLX od 2018 roku działają inżynierowie AI, a obecnie nad takimi technologiami pracuje około 200 osób. Simon zaznacza też, że dane sprzedawców pozostają w zamkniętym ekosystemie, a firma nie opiera tych procesów na zewnętrznych agentach.