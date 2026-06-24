"Sprawiedliwość owiec" to jedno z największych filmowych zaskoczeń 2026 roku Fot. materiały prasowe

Na Prime Video właśnie zadebiutowała "Sprawiedliwość owiec". Jeśli ominęliście ją w kinach, teraz macie idealną okazję, by nadrobić jedno z największych filmowych zaskoczeń 2026 roku. Komedia kryminalna z gwiazdorską obsadą, opowiadająca o owcach próbujących rozwikłać zagadkę morderstwa swojego właściciela, okazała się jedną z najlepiej ocenianych i najbardziej oryginalnych premier ostatnich miesięcy.

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Film w reżyserii Kyle'a Baldy ("Minionki") i ze scenariuszem Craiga Mazina, twórcy "Czarnobyla" i współtwórcy "The Last of Us", jest ekranizacją powieści Leonie Swann z 2005 roku. Opowiada historię George'a Hardy'ego (Hugh Jackman, który obecnie błyszczy jako Robin Hood), pasterza, który co wieczór czyta swoim owcom kryminały. Gdy zostaje znaleziony martwy, zwierzęta postanawiają przeprowadzić własne śledztwo.

"Sprawiedliwość owiec" ma iście gwiazdorską obsadę. Oprócz Hugh Jackmana na ekranie pojawiają się Nicholas Braun ("Sukcesja"), Nicholas Galitzine ("Władcy Wszechświata"), Molly Gordon ("The Bear"), Hong Chau ("Wieloryb") i dwukrotna laureatka Oscara Emma Thompson ("To właśnie miłość"), a głosów owcom użyczyli między innymi Julia Louis-Dreyfus ("Kronika Seinfelda"), Bryan Cranston ("Breaking Bad"), Chris O'Dowd ("Technicy-magicy"), Regina Hall ("Straszny film"), Patrick Stewart ("Star Trek: Następne pokolenie"), Bella Ramsey ("The Last of Us") i Brett Goldstein ("Ted Lasso" oraz "Biurowy romans" z Jennifer Lopez).

"Sprawiedliwość owiec" z Hugh Jackmanem to jedno z największych filmowych zaskoczeń 2026 roku

"Sprawiedliwość owiec" zachwyciła widzów i zarobiła w kinach 126 milionów dolarów. Ma 96 procent pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes, 7,6/10 na IMDb oraz 7,3/10 na polskim Filmwebie. Krytycy też są pod wrażeniem – aż 95 proc. spośród 193 recenzji jest pozytywnych. Konsensus brzmi: "Dowcipna i słodka jak jagnię, 'Sprawiedliwość owiec' to zachwycające kino familijne, które w niezwykle ujmujący sposób przemyca zaskakująco głębokie tematy".

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"Film nie ma prawa być aż tak poruszający, tak przemyślany i tak kompletny, a jednak taki właśnie jest. Jestem głęboko wdzięczny, że powstał" – napisał Nate Adams z The Only Critic. Podobnego zdania była Alissa Wilkinson z "The New York Times". Krytyczka podkreślała, że "humor, tajemnica, absurd i nawet sentymentalizm zostały tutaj wyważone perfekcyjnie". Dodała również: "To film, który traktuje każdego widza z szacunkiem, niezależnie od wieku".

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Z kolei Odie Henderson z "The Boston Globe" nazwał "Sprawiedliwość owiec" po prostu "uroczym małym klejnotem, który zasługuje na wszystkie pochwały". Rachel Choy z Refinery29 przyznała natomiast: "Nie spodziewałam się tak głębokich przesłań po filmie o owcach". Harry Stainer z magazynu "Empire" pisał o "ogromnych pokładach wzruszenia", podkreślając, że szczególnie zachwyca obsada głosowa.

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Nie wszyscy byli bezkrytyczni. Guy Lodge z "Variety" zauważył, że scenariusz najlepiej działa wtedy, "gdy to owce przejmują stery", a Shirley Li z "The Atlantic" stwierdziła wręcz, że zwierzęta "przyćmiewają ludzkie postacie na każdym kroku". Paradoksalnie właśnie to wielu uznało za największy komplement dla brytyjsko-amerykańskiego filmu, bo to owce stanowią jego serce.

Gdzie obejrzeć "Sprawiedliwość owiec"?

Jeśli szukacie filmu, który jest jednocześnie niekonwencjonalny, zabawny i wzruszający, "Sprawiedliwość owiec" jest pozycją obowiązkową. To nie tylko jedna z najlepiej ocenianych premier 2026 roku, ale również dowód na to, że w kinie wciąż opłaca się stawiać na oryginalne pomysły, zamiast bez końca serwować widzom kolejne remake'i, sequele i rebooty. Familijna komedia kryminalna jest już dostępna na Prime Video, złapiecie ją też jeszcze w wybranych kinach.