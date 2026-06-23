Fot. materiały prasowe

Marka startuje dzisiaj z nową kampanią, a w roli głównej ponownie występuje dobrze już znany animowany bohater. Plush lubi, kiedy coś się dzieje, a dzieje się sporo: nowa oferta, nowe pomysły komunikacyjne i nowe technologie, które wynoszą wszystko na kolejny poziom.

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Plush uruchamia nową platformę komunikacyjną pod hasłem „Weź, nie komplikuj”, w której oferta naturalnie łączy się z rozrywką i światem social mediów. W czasach, w których technologia miała uprościć nam życie, a zamiast tego uczyniła je wyczerpującym, Miś staje się orędownikiem świętego spokoju. Ambasadorem oczywistych wyborów, których nie trzeba rozkminiać. Nowa odsłona Plusha jest rozwinięciem dotychczasowych działań marki i ma na celu poszerzenie jej zasięgu wśród różnych grup docelowych. Plush będzie docierał zarówno do odbiorców, których głównym miejscem codziennej aktywności są media społecznościowe, takie jak TikTok czy Instagram, jak i do tych, którzy korzystają również z TV.

Fot. materiały prasowe

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W najnowszym spocie telewizyjnym oraz w działaniach social mediowych Plush pojawia się w towarzystwie znanego twórcy internetowego Friza.

- To naturalny krok w rozwoju marki. Łączymy, to co najlepsze w marce Plush w jej dotychczasowej relacji z odbiorcami. To będzie miks nowoczesnego stylu komunikacji digitalowej, aktywności w świecie influencerów i contentu internetowego, komentowania rzeczywistości i reagowania w sposób RTMowy oraz szeroko zasięgowej komunikacji, w tym TV – mówi Karina Jakóbiak–Kapusta, Dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej.

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Fot. materiały prasowe

Dlatego Plush wraca do swojej kultowej odsłony, łącząc to, co najbardziej rozpoznawalne i lubiane jednocześnie nie rezygnując z intensywnej obecności w mediach społecznościowych. Charakter Plusha nie ulegnie zmianie – zachowa on swoją oryginalność, nieprzeciętne poczucie humoru i „plushowe” podejście do rzeczywistości.

Istotnym elementem tej zmiany jest także technologia. Po raz pierwszy Plush w tak zaawansowany sposób wykorzystuje AI w produkcji animacji. Nowe możliwości otwierają zupełnie nowe perspektywy – pozwalają tworzyć szybciej, dynamiczniej i jeszcze bardziej kreatywnie. Jedno zostaje bez zmian: pomysły, kreacja i scenariusz są po stronie ludzi. AI jest narzędziem, nie reżyserem.

Jeszcze więcej gigabajtów

Nowa oferta Plusha to ukłon w stronę tych, którzy chcą prostoty, jasnych zasad i pełnej kontroli nad swoim abonamentem. Bez komplikacji, za to z konkretem.

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Fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że w nowej ofercie abonamentowej dostępne są dwa warianty:

Abonament S – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 50 GB za 25 zł/mies. (po rabatach), Abonament M – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz aż 200 GB za 50 zł/mies. (po rabatach), z możliwością podziału kosztów abonamentu na pół (przy zakupie min. 2 numerów).

Nowością jest także eSIM w abonamencie Plush przy umowie zawieranej zdalnie. Cały proces – od wyboru do aktywacji – można zamknąć w kilka minut. Bez wizyty w salonie, bez czekania, bez plastiku.