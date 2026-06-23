Nowy chiński SUV z hybrydą 224 KM dostał cennik. Przecierałem oczy ze zdziwienia Materiały prasowe JAECOO

OMODA & JAECOO właśnie oficjalnie ogłosiło cennik swojego najnowszego dziecka. Nowy JAECOO 5 Hybrid lada moment wjedzie do salonów i oferuje solidne parametry, przynajmniej na papierze. Ale to cena jest tutaj kluczowa i ta mocno może kusić Kowalskich i Nowaków.

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JAECOO 5 to hybrydowy SUV, który korzysta z rozwiniętego układu Super Hybrid System, który do tej pory znaliśmy raczej z wariantów plug-in, ale tutaj dostajemy klasyczną, wygodną "samoładującą" hybrydę.

Sercem układu jest turbodoładowany silnik 1.5 T-GDi, który sam z siebie generuje 143 KM. Dzięki przekładni 1DHT, w którą wbudowano silnik trakcyjny (204 KM) oraz dodatkowy motor elektryczny (136 KM), moc systemowa JAECOO 5 Hybrid wynosi przyzwoite 224 KM i 295 Nm momentu obrotowego. Bateria ma pojemność 1,83 kWh.

Jak to przekłada się na jazdę? W trybie Sport ten kompaktowy SUV rozpędza się do setki w 7,9 sekundy. Jeśli jednak wolicie tryb Eco i spokojną jazdę, producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie zaledwie 5,3 litra na 100 km.

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Biorąc pod uwagę, że auto mierzy prawie 4,4 metra długości (dokładnie 4380 mm) i waży swoje, wynik na poziomie 5 litrów to solidny statement. Ale to trzeba oczywiście zweryfikować w praktyce.

Wnętrze doposażone, ale za to tabletoza

Z zewnątrz JAECOO 5 Hybrid prezentuje się ciekawie, bo mamy muskularne przetłoczenia i wielki, charakterystyczny grill, które sprawiają, że auto wygląda po prostu ładnie i nietuzinkowo.

Wsiadając do środka, wita nas minimalistyczny design ze sporym, 13,2-calowym ekranem centralnym i 8,9-calowymi cyfrowymi wskaźnikami przed kierowcą, więc jest przyzwoicie. W standardzie dostajemy bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay. Nie brakuje też systemu kamer 540°, który pozwala dosłownie zajrzeć pod samochód. To przydatny bajer nie tylko w lekki teren, ale i pod ciasne, miejskie krawężniki.

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Wyposażenie standardowe wersji Comfort obejmuje: podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele przednie, 18-calowe dwukolorowe felgi czy inteligentny asystent głosowy "Hello JAECOO". No i nie trzeba dopłacać za lakier. Do wyboru jest 5 metalizowanych kolorów (w tym fajny Eucalyptus Green), a dwie z opcji oferują dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem. I to wszystko w cenie auta.

Cena JAECOO 5 Hybrid

No i dochodzimy do momentu, w którym faktycznie można złapać się za głowę. Cena nowego JAECOO 5 Hybrid wydaje się bardzo interesująca.

Wersja Comfort startuje od 119 500 zł . Bogatsza wersja Premium została wyceniona na 136 500 zł .

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Co dostajemy w tej wyższej kwocie? Między innymi dach panoramiczny, audio marki SONY z 8 głośnikami, dodatkowe wygłuszenie kabiny, elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele pokryte skórą ekologiczną oraz elektryczną klapę bagażnika.