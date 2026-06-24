Robot sprzątający Roomba Plus 575 Combo. Materiały prasowe / iRobot

Roomba to seria robotów, które wielu domownikom na całym świecie pomagały i pomagają w codziennym utrzymaniu czystości podłóg i dywanów. Teraz ich twórcy z iRobot chcą znów przypomnieć o ich potędze. W nową erę sprzątania wchodzą z 3. zaawansowanymi modelami dla zapracowanych domów.

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Kulisty pomocnik, który dyskretnie, bez nadzoru ze strony właściciela, przemierza mieszkanie w poszukiwaniu okruchów, po czym grzecznie po wykonanej pracy wraca do stacji, aby pozbyć się "bagażu" i naładować akumulatory. Do takiego widoku przyzwyczaił wielu, a być może także ciebie, robot sprzątający z rodziny Roomba. Ta familia automatów właśnie powiększyła się o 3. nowych członków.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania domowników iRobot prezentuje nową generację robotów. Nową linię reprezentują modele zaprojektowane dla różnych typów przestrzeni i potrzeb – od kompaktowych mieszkań po wymagające domy. Oto 3 urządzenia, które już są dostępne i wkrótce mogą pielęgnować i twoje podłogi. To dopiero początek, bo ich producent ma ambicje spełnić wymagania każdej rodziny.

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Roomba Plus 415 Combo

Przed tobą robot, który łączy odkurzanie i mopowanie w jednym cyklu pracy. Moc ssąca na poziomie 20 000 Pascali pozwala mu być pogromcą sierści zwierząt i codziennych zabrudzeń w czasie jednej rundy sprzątania. Do nawigacji po twoim mieszkaniu wykorzystuje system ClearView LiDAR, który wspiera metodyczne sprzątanie od krawędzi do krawędzi.

Robot sprzątający Roomba Plus 415 Combo. Materiały prasowe / iRobot

Silnik o większej mocy i bardziej zaawansowane czujniki nie odebrały Roomba Plus 415 Combo tego, z czego słynęli jego poprzednicy. Oznacza to, że dalej masz do czynienia z robotem o kompaktowej, niskoprofilowej konstrukcji. Charakterystyczna sylwetka sprawia, że bez trudu wjeżdża pod niektóre meble, z gracją robi porządek wokół stołów i nie klinuje się w wąskich przejściach.

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Robot sprzedawany jest ze stacją AutoWash, która służy mu do automatycznego opróżniania pojemnika z zanieczyszczeniami, a także prania oraz suszenia padów mopujących ciepłym powietrzem. Dzięki wsparciu ze strony tej samodzielnej bazy nie musisz w ogóle myśleć o konserwacji sprzątającego pomocnika przez wiele tygodni!

Roomba Plus 515 Combo

Nazwa Combo zobowiązuje – to kolejny robot odkurzająco-mopujący, który przynosi do twojego zapracowanego domu jeszcze większą moc oraz inteligentniejsze sprzątanie. W połączeniu z jednoczesnym mopowaniem w ramach systemu DualClean otrzymujesz z nim moc ssącą sięgającą do 22 000 Pa. Trzeba przyznać, że stałe i mokre zanieczyszczenia nie będą miały z nim łatwego życia.

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Kolejna różnica w stosunku do modelu z liczbą o jeden rząd niżej dotyczy pokonywania progów. Jeśli w twoim domu występują wyższe listwy między pomieszczeniami, to Roomba Plus 515 Combo jest tym modelem, który bezproblemowo je przeskoczy. W tym robocie udoskonalono także system mopowania. Mycie nakładek mopujących w stacji czyszczącej przebiega w temperaturze 60 stopni C.

Robot sprzątający Roomba Plus 515 Combo ze stacją AutoWash. Materiały prasowe / iRobot

Reszta atutów? Bez zmian. Za precyzyjne mapowanie domu z pamięcią do 3 map odpowiada system ClearView LiDAR. Funkcja SmartScrub (tryb docisku robota do podłoża i wykonywania intensywnych ruchów szorujących) pomaga w skutecznym usuwaniu trudniejszych zabrudzeń. Stacja AutoWash tradycyjnie opróżnia pojemnik na brud, pierze pady oraz uzupełnia wodę w robocie.

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Roomba Plus 575 Combo

Dostępny w sklepach nowy robot do odkurzania i mopowania zaskoczy cię jeszcze wyższą mocą ssącą. Wytwarzane przez silnik podciśnienie, dzięki któremu zasysa kurz, okruchy, sierść zwierząt i inne zabrudzenia, podnosi do imponującego poziomu 25 000 Pa. Warto jeszcze odnotować jego zdolność pokonywania progów oraz prowadnic drzwi balkonowych o wysokości do 35 mm.

Robot sprzątający Roomba Plus 575 Combo. Materiały prasowe / iRobot

Robot sprzątający 2 w 1 stawia jeszcze wyżej poprzeczkę w sztuce zaawansowanego mapowania domów i omijania napotykanych w nich przeszkód. Twórcy wyposażyli go w system ClearView Pro LiDAR z technologią PrecisionVision i kamerą AI. Wsparte sztuczną inteligencją rozpoznawanie obrazu umożliwia mu pewniejszą nawigację wokół kabli, butów i codziennego bałaganu na podłodze.

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Proponując kolejne udoskonalenia, Roomba Plus 575 Combo zachowuje wszystkie zalety poprzednich modeli. Skuteczne sprzątanie zapewniają rozwiązania, od obrotowych padów mopujących DualClean, przez technologię czyszczenia przy krawędziach PerfectEdge i funkcję aktywnego szorowania SmartScrub, do zautomatyzowanej stacji AutoWash. Szykuj się na nowe otwarcie w robotyzacji twojego domu!