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Organizujesz podróż, pakujesz się, sprawdzasz szczegóły lotu, ale nadal masz wrażenie, że coś Ci umknęło? Przygotowanie do wyjazdu za granicę często wiąże się z zamieszaniem, wieloma formalnościami i stresem. Dlatego zacząć te przygotowania wcześniej i mieć na uwadze kwestie, o których najczęściej zapominają turyści. Sprawdź, co zabrać do bagażu podręcznego, jakie dokumenty przygotować i jakie ubezpieczenie wybrać, by podróż była spokojna.

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Przygotowanie dokumentów przed podróżą zagraniczną: paszport, dowód, EKUZ, ubezpieczenie

Absolutną podstawą przed każdą podróżą zagraniczną jest sprawdzenie ważności dokumentów, które będą niezbędne do wyjazdu oraz zachowania bezpieczeństwa. Najważniejszy będzie dowód osobisty i/lub paszport. Warto zwrócić uwagę na to, czy kraj, do którego się wybierasz, wymaga, aby Twój dokument był ważny co najmniej 6 miesięcy od daty przyjazdu. Dokumenty najlepiej też zeskanować i np. wysłać sobie na mail lub zapisać w swojej chmurze, a wydruk schować w bezpiecznym miejscu na wypadek zgubienia lub kradzieży poza granicami kraju. Warto też upewnić się, że oryginały dokumentów są spakowane, by nie odkryć ich braku dopiero na lotnisku.

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Podróżując po Europie, zabierz ze sobą kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), dzięki której można korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to warto też zabrać ze sobą kopię dokumentów związanych z polisą ubezpieczeniową, która obejmuje zdarzenia za granicą.

Bezpieczeństwo w podróży zagranicznej: ubezpieczenie turystyczne

Jeśli już mowa o ubezpieczeniu, to przed podróżą poza Polskę szczególnie warto wykupić odpowiednią polisę, która może znacznie ułatwić organizację podróży i zapewnić realne wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach. Najlepiej sprawdzi się ubezpieczenie podróży zagranicznej z możliwością rozszerzenia o dodatkowe umowy, które dobierzesz do charakteru wyjazdu i planów. Wybierając polisę, sprawdź, czy obejmuje kraj, do którego się wybierasz, oraz jaki ma zakres. Może ona pokrywać koszty leczenia, akcji ratowniczej i poszukiwawczej, transportu. Wszystko zależy od oferty. Przykładowo w ramach ubezpieczenia podróży zagranicznej Allianz masz dodatkowo ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym, assistance oraz ochronę bagażu. Polisę możesz rozszerzyć o ochronę udziału własnego, jeśli wypożyczasz samochód, o dodatkową ochronę dla aktywnych sportowo lub na wypadek przerwania czy opóźnienia podróży.

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Zdrowie a podróż za granicę: przygotowanie apteczki podróżnej, szczepienia obowiązkowe i zalecane

Wielu turystów zapomina o skompletowaniu apteczki. To szczególnie ważne przy wyjazdach do krajów egzotycznych, gdzie dostęp do leków lub aptek może być utrudniony. Czasami też trzeba działać szybko, by zadbać o swój komfort i zdrowie. Apteczka jest szczególnie ważna, jeśli w wyjeździe uczestniczą osób chorujące przewlekle, które powinny mieć przy sobie swoje niezbędne, przyjmowane na co dzień leki. Warto również zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie w języku angielskim, najlepiej przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

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Standardowo w podróż warto zabrać:

środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, leki na biegunkę i inne problemy żołądkowe oraz na odwodnienie, plastry i środki odkażające, repelent na owady, krem z filtrem UV,. leki na receptę w oryginalnych opakowaniach

Nie zapomnij sprawdzić, czy w kraju docelowym obowiązują wymagane lub są zalecane szczepienia. To szczególnie ważne podczas podróży do państw egzotycznych- w niektórych z nich brak obowiązkowego szczepienia, może uniemożliwić wjazd.

Jeśli chodzi o koszty leczenia za granicą, w Unii Europejskiej możesz posługiwać się kartą EKUZ, która daje dostęp tylko do publicznej opieki medycznej. Musisz wiedzieć, że jeśli w danym kraju obowiązuje częściowa odpłatność za usługi, Ciebie również będzie to obowiązywać, nawet z kartą EKUZ. Pamiętaj, że finansowanie opieki zdrowotnej w ramach EKUZ nie obejmuje urazów powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Obejmuje leczenie chorób przewlekłych, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest ono udzielane obywatelom danego kraju w ramach publicznego systemu zdrowia.

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Inaczej jest z pokryciem kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia turystycznego. Możesz z niego korzystać zarówno w krajach europejskich jak i poza nimi. Daje ono zdecydowanie szerszą ochronę niż Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pokrywa koszty leczenia w publicznej służbie zdrowia, ale też w prywatnych placówkach medycznych, co jest zdecydowanym ułatwieniem w podróży.

Finanse w podróży: zgłoszenie wyjazdu w banku, awaryjna gotówka i karta, opłaty za przewalutowanie

Spokój podczas wyjazdu zagranicznego możesz zapewnić sobie, zabezpieczając swoje finanse. Turyści często zapominają o drobnych szczegółach, które mogą ułatwić płacenie w innej walucie, a nawet sprzyjać oszczędzaniu pieniędzy (jeśli np. Unikniesz wysokich kosztów prowizji).

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Zgłoś wyjazd poza Unię Europejską w swoim banku

Kiedy bank zauważy nietypowe, np. zagraniczne transakcje spoza Unii Europejskiej na Twoim koncie, może czasowo zablokować Ci kartę (dotyczy to wszystkich typów kart: debetowej, kredytowej, przedpłaconej). W trakcie urlopu to problematyczne, bo możesz nie mieć możliwości np. szybkiego skontaktowania się z konsultantem. Dlatego przed planowanym wyjazdem dowiedz się, czy Twój bank wymaga zgłoszenia podróży zagranicznej.

Awaryjne pieniądze w gotówce

Warto też przygotować się na wypadek zablokowania, zgubienia czy kradzieży karty płatniczej. W niektórych miejscach, zwłaszcza mniejszych miejscowościach, ale też niektórych hotelach możesz spotkać się z tym, że można tam płacić wyłącznie gotówką. Nie zawsze szybko znajdziesz bankomat, a czasami trzeba będzie do niego jechać do sąsiedniego miasteczka lub do centrum. Dlatego lepiej mieć przy sobie gotówkę w walucie obowiązującej w danym kraju. Pamiętaj, aby trzymać ją w bezpiecznym miejscu. Najlepiej też podzielić większą kwotę na części i schować je w różnych miejscach, aby w przypadku kradzieży nie stracić całej sumy. Warto też, aby każdy uczestnik wyjazdu miał przy sobie jakąś kwotę, która pomoże mu np. zapłacić za taksówkę, bilet na autobus czy podstawowe potrzeby. To zabezpieczenie, gdyby ktoś się odłączył lub zgubił.

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Zapasowa karta i konto walutowe

Na wypadek problemów z jedną kartą warto też mieć przy sobie drugą. Najlepiej, aby była innego typu i była założona w innym banku. W niektórych krajach lub miejscach może być wymagana np. karta kredytowa. Zdarza się to m.in. przy wypożyczaniu samochodu. Dobrze też założyć konto walutowe, aby nie tracić na opłatach za przewalutowanie przy płatnościach kartą.

Przygotowanie na wypadek przerwania lub opóźnienia podróży

Nagła choroba, odwołany lot, zgubiony bagaż, załamanie pogody na miejscu lub problemy z hotelem i konieczność szybszego powrotu. Nie wszystkie okoliczności da się przewidzieć. Dlatego przed wylotem warto wykupić ubezpieczenie turystyczne z opcją ochrony na wypadek rezygnacji lub przerwania podróży. Pokryje ono np. koszty niewykorzystanego noclegu, lotu, biletów na atrakcje, karnetów. Warto też sprawdzić zasady przyznawania odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot czy zgubienie bagażu. Walizka czy plecak również mogą zostać ubezpieczone w ramach polisy turystycznej. Aby szybciej poradzić sobie w sytuacji kryzysowej, najlepiej też zapisać sobie numery kontaktowe do ubezpieczyciela, ambasady lub konsulatu.

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Elektronika w podróży zagranicznej: ładowarki, przejściówki do gniazdek, powerbank i zapasowe kable

Rozładowany telefon to w dzisiejszych czasach ogromny problem. Służy już przecież nie tylko do komunikacji i rozrywki, ale też do nawigacji, płacenia, przechowywania dokumentów, obsługi aplikacji bankowych. Jeśli łączysz pracę z podróżą, ważny będzie też Twój tablet lub laptop. Dlatego zadbaj o to, aby mieć odpowiednie kable (najlepiej kilka) i ładowarki oraz zapasowy powerbank. Sprawdź, czy w kraju, do którego się wybierasz, nie obowiązują inne standardy. Przejściówki do gniazdek elektrycznych będą potrzebne np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wielu krajach Azji. Na wypadek braku Internetu pobierz też i przechowuj offline wszystko, czego potrzebujesz: od biletów, dokumentów, adresów po rozrywkę, filmy i podcasty na czas lotu.

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Przygotowanie bagażu do podróży – jak się mądrze spakować i zabezpieczyć na wypadek zgubienia walizki?

Wiele osób nie lubi się pakować i martwi się, że czegoś zapomni. Dlatego warto zrobić listę rzeczy, które trafiły do walizki i bagażu podręcznego oraz wziąć ją ze sobą. Dzięki temu nic nie zostanie w pokoju hotelowym. Dobrze też pamiętać, aby:

oznaczyć walizkę, aby łatwo rozpoznać ją przy odbiorze na lotnisku, zrobić zdjęcie zawartości na wypadek zgubienia, mieć dodatkową składaną torbę lub plecak na wypadek nadbagażu w drodze powrotnej.

Aby uniknąć stresu związanego z opóźnieniem, zniszczeniem lub zagubieniem bagażu, warto wykupić ubezpieczenie podróżne. W wersji podstawowej obejmuje ono zwrot kosztów związanych z takimi przypadkami.

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Organizacja bagażu podręcznego – jak się spakować do samolotu?

Bagaż podręczny będzie towarzyszył Ci przed i podczas lotu oraz po wylądowaniu, dlatego to od niego może w dużej mierze zależeć Twój komfort. Może też być ratunkiem, kiedy oczekiwanie na walizkę się przedłuży lub Twój główny bagaż zostanie zgubiony. Na takie okoliczności warto oczywiście mieć ubezpieczenie podróżne z opcją ochrony bagażu. Jednak przemyślany, dobrze spakowany plecak lub torba podręczna również się przydadzą. Przed pakowaniem sprawdź dokładnie, czy wymiary odpowiadają tym, które ustaliła linia lotnicza. Bagaże podręczne coraz częściej są sprawdzane na lotniskach, a za przekroczenie limitu nakładana jest opłata.

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W osobnej kieszeni, a najlepiej jeszcze w wodoodpornym woreczku najlepiej schować zapasowy komplet ubrań dla siebie i dla dziecka, jeśli z nim podróżujesz. Przyda się w razie choroby lokomocyjnej, zabrudzenia, zalania lub zgubienia bagażu. Sprawdzi się też, kiedy pogoda w miejscach wylotu i przylotu diametralnie się różni. Do podstawowych ubrań dołóż też duży szal, którym okryjesz się, jeśli w samolocie zrobi się chłodno. Zwinięty posłuży też jako prowizoryczna poduszka pod głowę.

Oprócz zapasowego kompletu ubrań do bagażu podręcznego zabierz też rzeczy z tej listy:

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zatyczki do uszu, butelka filtrująca (możesz ją napełnić na lotnisku i oszczędzisz na wodzie butelkowanej), adres hotelu zapisany w notesie lub na kartce (na wypadek braku Internetu, kradzieży lub zgubienia telefonu), chusteczki nawilżane, płyn odkażający do rąk, słuchawki, krem nawilżający i bezbarwna pomadka (powietrze w samolocie jest bardzo suche), kopia dokumentów podróży, niezbędnik dla dziecka: drobne zabawki, książeczki, kolorowanki, duże słuchawki i tablet.

Organizacja i plan podróży: plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń

Chociaż dobrze przygotowany turysta jest zawsze zabezpieczony kartą EKUZ i ubezpieczeniem podróżnym, zawsze powinien też mieć plan awaryjny na wypadek różnych sytuacji kryzysowych. Jeszcze przed lotem zastanów się, co zrobisz, jeśli: stracisz dokumenty, nagle zachorujesz, Twój lot będzie opóźniony lub odwołany, będziesz mieć problem z hotelem lub bagażem. Przede wszystkim zapisz – w telefonie i w notesie lub na kartce – numery kontaktowe do ambasady, linii lotniczej, ubezpieczyciela, hotelu oraz numer do osoby, którą można powiadomić w razie nagłej sytuacji. Zaplanuj miejsca, w których będziesz przechowywać kopię dokumentów. Dobrze też zgłosić swoją podróż w systemie Odyseusz MSZ. Dzięki temu polskie służby będą mogły się z Tobą skontaktować w przypadku kryzysu.

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