Telewizor TCL 65C7K jest dostępny w promocji w cenie 3999 zł w sklepie Media Expert Fot. TLC

Telewizor to zazwyczaj większy wydatek, więc każda możliwość zaoszczędzenia na jego zakupie jest mile widziana. Jedną z nich stwarza promocja, na jaką trafił telewizor TCL z 65-calowym ekranem w technologii QD-Mini LED. Dziś jest tańszy o blisko 500 zł, przez co jego cena spadła poniżej 4000 zł.

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Do 30 lipca 2026 roku bestsellerowy telewizor TCL 65C7K można zamówić ze sklepu internetowego Media Expert w cenie 3999 zł. Przed obniżką trzeba było za niego zapłacić w tym miejscu kwotę w wysokości 4499 zł. Łatwo więc obliczyć, że dzięki nowej promocji na koncie bankowym zostanie o 500 zł więcej. Kod do uzyskania rabatu przy zamówieniu to RW0619-3007.

Obraz w telewizorze TCL 65C7K

Odbiornik TV, który trafił na promocję z etykietą "Top Hit", korzysta z ekranu o przekątnej 65 cali (164 cm) i rozdzielczości UHD/4K (3840 x 2160 px). Do wyświetlania obrazu wykorzystuje matrycę z podświetleniem opartym na technologii QD-Mini LED, która łączy zalety OLED i QLED, aby jeszcze bardziej ulepszyć kontrast i głębię. Płynność definiuje częstotliwość odświeżania sięgająca 144 Hz.

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Model popularnego telewizora z logo TCL jest w stanie wyświetlić ponad milion barw, w czym pomaga mu wydatnie technologia Quantum Dot. To ona, jak relacjonuje producent, nadaje kolorom intensywności i naturalności, zbliżając je do tego, co w rzeczywistości mogłoby zobaczyć ludzkie oko.

Telewizor TCL 65C7K. Fot. TLC

Kolejne rozwiązanie wideo, na które zwracają uwagę projektanci tego urządzenia, to technologia 4K HDR PREMIUM. Twierdzą, że dzięki niej oglądany film wygląda jak kinowa produkcja. Mają tu na myśli kontrast i szczegóły. Według nich nawet w ciemnych scenach obraz na TV zachowuje jasność i głębię.

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A co, gdy za dnia wpadają do pokoju promienie słońca albo wieczorem w pomieszczeniu oświetlenie sufitowe jest włączone na pełną moc? Aby kontrast obrazu pozostał mocny, a jego kolory głębokie, twórcy wyposażyli omawiany telewizor w powłokę antyodblaskową, która ogranicza odbicia światła.

Inne rozwiązania w hitowym telewizorze TCL

Mózgiem telewizora jest procesor AiPQ Pro. W dostrojeniu obrazu bierze udział sztuczna inteligencja, która analizuje każdy jego fragment i w razie potrzeby automatycznie dostosowuje kolory, kontrast i jasność. Producent przekonuje, że dzięki niej można sobie odpuścić manualne ustawienia.

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Za dźwięk odpowiada system audio, którego jakości dopilnowali eksperci renomowanej marki Bang & Olufsen. Tworzą go 4 wbudowane głośniki o mocy 60 W. System dźwięku przestrzennego korzysta z takich formatów jak Dolby TrueHD, DTS Virtual:X, DTS:X oraz Virtualization & upmix.

Telewizor TCL 65C7K. Fot. TLC

Telewizor pracuje na Google TV, jednym z najpopularniejszych systemów Smart TV, który ceniony jest za integrację treści z różnych serwisów streamingowych oraz sugestie filmów i seriali do obejrzenia. Oferuje 4 złącza HDMI, w tym rekomendowane graczom HDMI 2.1, 1 port USB, złącze Ethernet (LAN) i cyfrowe wyjście optyczne. Obsługuje łączności: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth i TCL Game Master.