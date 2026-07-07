Zabrałam aparat Canon EOS R50 V na poligon fotograficzny w Azji. Szybko zastąpił telefon Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Azja Południowo-Wschodnia to niesamowita część świata. Pokochałam ją od pierwszego wejrzenia za autentyczność, odmienność kulturową i niepodrabialny klimat. Uwielbiam tamtejsze uliczki, nocne bazary, a nawet zapchane skuterami drogi. Te wyjątkowe chwile tym razem uwieczniłam aparatem Canon EOS R50 V, który szybko został przedłużeniem mojej ręki.

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Kolejne zakamarki Azji Południowo-Wschodniej odkrywam od kilku lat. Po Wietnamie, Kambodży i kontynentalnej Tajlandii przyszedł czas na kolejne kraje. Tym razem z plecakiem na plecach ruszyłam na Phuket, do Malezji i Singapuru. Te trzy kraje różnią się od siebie jak dzień i noc, a fotografowanie ich okazało się najlepszym sposobem na zwiedzanie.

Chaos Tajlandii w porze deszczowej. Takich opadów w Polsce nie widzieliście

Podróż zaczęłam w Tajlandii, a dokładnie na wyspie Phuket. To bardzo popularne miejsce wśród turystów, którzy zakochują się w tamtejszych rajskich plażach, ale i nocnym życiu. To najbarwniejsze toczy się w okolicy Patong Beach. Ja jednak wolałam nieco bardziej kameralny klimat Phuket Town z jego kolonialną i wielobarwną architekturą.

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Kolorowe budynki i skutery na drogach to idealne plenery do zdjęć. Barwne i bardzo instagramowe. Pora deszczowa ma jednak to do siebie, że pogoda zmienia się tam błyskawicznie. W jednej chwili cieszyłam się słońcem oświetlającym kamienice, a chwilę później fotografowałam miasto w strugach deszczu.

Słabe oświetlenie to wyzwanie dla telefonu. Uwiecznienie kropli deszczu jest na nim w zasadzie niemożliwe, bo krople wychodzą rozmyte. Canon nie miał natomiast żadnego problemu z zamrożeniem kropel ulewnego deszczu, mimo słabego oświetlenia spowodowanego dużym zachmurzeniem.

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Zdjęcie z lewej: 1/1000 s, F/7.1, ISO 3200 (wysokie ISO dla uzyskania ziarna) Zdjęcie z prawej: 1/1000 s, f/6.3, ISO 1000 Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Właśnie podczas tej ulewy zrobiłam dwa najlepsze zdjęcia tego wyjazdu. Stojąc pod daszkiem i czekając na poprawę aury, mijałam dzieci, które właśnie skończyły zajęcia. Skierowałam aparat w ich stronę i zamroziłam tę chwilę – strugi deszczu i dwaj chłopcy szukający schronienia, biegnący w moim kierunku. Drugie ujęcie to natomiast wizytówka tajskiej ulicy. Deszcz nie zatrzyma tam kierowców skuterów. Wystarczy peleryna, kask i determinacja, żeby mimo załamania pogody dotrzeć do celu.

Nocny market na Penangen i mnisi pod Batu Caves w Kuala Lumpur

Kolejnym etapem mojej podróży była Malezja, a dokładnie Kuala Lumpur i wyspa Penang. Tu klimat był już inny. Stolica to nowoczesne centrum biznesowe z potężnymi drapaczami chmur, ale i pięknym lasem deszczowym w samym centrum miasta. Stamtąd na długo zapamiętam zwłaszcza wizytę w największym hinduskim kompleksie świątynnym, czyli Batu Caves.

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Zdjęcie z lewej: 1/800 s, f/10/ISO 800 Środek: 1/160 s, f/6,3, ISO 800 Zdjęcie po prawej: 1/800 s, f/10, ISO 800 Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Miejsce to słynie z obiektów kultu, ale i makaków, które okradają turystów. Małpy są obecne dosłownie na każdym kroku. A kiedy spacerowały po kolorowych schodach, sprawiały wyjątkowo futurystyczne wrażenie. Prawdziwe uchwycenie chwili miałam jednak w momencie, kiedy przed schodami do głównego kompleksu spotkałam mnichów buddyjskich karmiących gołębie. Dynamika latających ptaków zamrożona na zdjęciu to kwintesencja fotografii podróżniczej, bo pokazuje klimat danego miejsca, ale i zatrzymuje wyjątkową oraz niepowtarzalną chwilę.

Zdjęcie z lewej: 1/250 s, f/10, ISO 100 Zdjęcie w środku: 1/125 s, f/5, ISO 1600 Zdjęcie z prawej: 1/125 s, f/6.3 ISO 3200 Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Wyspa Penang to natomiast królestwo street foodu, ale i pełne murali oraz kolonialnej architektury George Town. Nocne targi to prawdziwa kwintesencja Azji – nie inaczej jest też w Malezji. Spacerując ulicą, uderza was żar bijący z kolejnych stoisk, ale i zapach aromatycznych przypraw. Tamtejsi kucharze bywają mistrzami w swoim fachu, a przerzucanie makaronu na wielkiej patelni bywa prawdziwym artyzmem. Dania kupuje się tam po zapachu i wyglądzie, bo często trudno zweryfikować, co to tak właściwie jest.

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Zdjęcie z lewej: 1/400 s, f/7.1, ISO 100 Zdjęcie w środku: 1/500 s, f/7.1, ISO 160 Zdjęcie z prawej: 1/250 s, f/6.3, ISO 800 Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Podróż kończyłam natomiast w Singapurze, czyli mieście-państwie, które w żaden sposób nie pasuje do tego regionu Azji. To jeden z najbogatszych krajów świata, gdzie niskie budynki Chinatown cudownie kontrastują z nowoczesną architekturą i geometrycznymi instalacjami. Dla mnie był to prawdziwy fotograficzny plac zabaw, na którym z obiektywem 14-30 mm podłączonym do Canon EOS R50 V czułam się jak ryba w wodzie.

Aparat przedłużeniem ręki. Telefon nigdy nie da takiej jakości

I pewnie zaraz znajdzie się jakiś maruder, który stwierdzi, po co mi aparat fotograficzny, skoro aparaty w telefonach mogą dziś robić świetne zdjęcia. I owszem, jest w tym trochę racji. Jednak przewagę bezlusterkowca od Canon najlepiej widać w nocy.

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1/40 s, f/6.3, ISO 2500 Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Małe matryce telefonów nie są w stanie uwiecznić nawet połowy detali, które w słabym oświetleniu wychwytuje Canon EOS R50 V za sprawą matrycy APS-C. Przy wysokiej czułości szum, czyli te brzydkie drobinki na zdjęciu, pozostaje mało widoczny, a zdjęcie wydaje się zdecydowanie bardziej realistyczne. Podobne ujęcia z telefonów są płaskie, pozbawione szczegółów i bardziej przypominają animację niż realny kadr.

Problemem jest także bateria. W ponad 30-stopniowym upale pasek energii w telefonie dosłownie parował w oczach. Smartfon, którego używam od sześciu miesięcy w Polsce, trzyma mi nawet dwa dni bez ładowania – w Malezji i Singapurze musiałam ładować go dwa razy dziennie. Aparat ładowałam natomiast zaledwie dwa razy podczas dwutygodniowego urlopu. Dobry system chłodzenia sprawiał, że nie grzał się on tak jak telefon.

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Różnicę robi też ergonomia. Telefon został stworzony z myślą o wygodnej obsłudze jedną ręką, ale jego płaska konstrukcja sprawia, że w spoconej dłoni trzyma się on średnio. Testowany przeze mnie Canon pozostał bardzo lekki (body z obiektywem to raptem 551 gramów). To więcej niż telefon, ale dzięki wygodnemu gripowi świetnie leżał w ręce. Dlatego kiedy robiłam nim zdjęcia na wysokości w Singapurze, nie bałam się, że nagle wyślizgnie mi się z dłoni.

1/15 s, f/6.3, ISO 800 Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Ostatnia, ale dla mnie bardzo ważna różnica to odchylany ekran. Zdjęcie z niskiej perspektywy? Widzę efekt bez kładzenia twarzy na ziemi albo strzelania "na ślepo". Chcę pokazać krajobraz ponad tłumem? Znów przekręcam ekran i widzę, co robię. Nawet selfie staje się łatwiejsze, bo dotykowy ekran obraca się o 180 stopni.

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To bardzo przydatne także podczas kręcenia wideo. Canon EOS R50 V to bowiem wymarzony sprzęt dla vlogerów. Możecie nagrywać materiały, filmując siebie aparatem w jakości 4K i 60p, i widząc efekt na ekranie. Ta opcja dostępna jest także w pionie. A jeśli lubicie i przede wszystkim potraficie "kolorować" swoje nagrania, to ten model aparatu posiada tryb Canon Log 3, który pozwala nadać nagraniu np. filmowy charakter.

A co z największą przewagą telefonu, czyli błyskawiczną możliwością publikacji zdjęć w mediach społecznościowych? Żaden problem. Dzięki aplikacji błyskawicznie i bez żadnych kabli mogę przesłać wybrane kadry z aparatu na telefon i wrzucić na swoje profile.

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Dlatego, jeżeli i wy macie dość robienia zdjęć, które nie pokazują detali, ładnie wyglądają tylko na Instagramie, ale po przybliżeniu są tylko rozmazanym kleksem, to Canon EOS R50 V jest rozwiązaniem dla was. To idealny kompromis między jakością zdjęć i nagrań a mobilnością i lekkością, z których wcale nie trzeba rezygnować. Dziś aparat wysokiej klasy nie musi ważyć wielu kilogramów, aby zapewniać wysoką jakość materiałów.