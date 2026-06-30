Wakacyjny niezbędnik 2026. O tych 4 zabezpieczeniach warto pamiętać przed wyjazdem. Fot. Sandra Seitamaa / Unsplash

Planując wakacyjne wyjazdy, myślimy o tym, co i gdzie będziemy chcieli zobaczyć. To ta ekscytująca strona organizowanej podróży. Jest też ta logistyczna, na której również powinniśmy się skupić. Co powinna zawierać taka klasyczna checklista i o co warto ją uzupełnić w świecie nowych zagrożeń?

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Aby podróż zagraniczna była jak najbardziej bezpieczna i bezproblemowa, musimy dopilnować wielu spraw. Do odhaczenia z listy rzeczy do zabrania lub zrobienia są: dokumenty (paszport, książeczka szczepień, prawo jazdy), rezerwacje (noclegi, bilety lotnicze/kolejowe, wejściówki na wydarzenia), narzędzia płatności (waluty, karty wielowalutowe, aplikacje) oraz apteczka (leki, materiały opatrunkowe).

Latem w podróży przydadzą się też czapka z daszkiem/kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, kosmetyki z filtrem UV, chusteczki nawilżane, żele antybakteryjne do rąk i repelenty na owady. W wakacyjnym niezbędniku powinna się znaleźć również latarka, saszetka antykradzieżowa, wodoszczelne etui oraz wielofunkcyjne narzędzie typu multitool z m.in. scyzorykiem, śrubokrętem i otwieraczem.

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W dzisiejszych czasach warto również pomyśleć o bezpieczeństwie technologicznym (rozumianym szerzej niż zestaw złożony ze smartfona, ładowarki, powerbanku i adaptera) i finansowo-zdrowotnym. Pomogą w tym najnowsze usługi Orange.

Bezpieczny internet – CyberTarcza Go

Na wakacyjnym wyjeździe zapewne nieraz skorzystamy z mobilnego internetu, by posłużyć się tłumaczem, sprawdzić informacje turystyczne czy wyszukać kolejne atrakcje. W cyfrowym świecie, który nie zna granic, jesteśmy jednak narażeni na cyberzagrożenia. Zjawiskiem na masową skalę jest phishing, czyli oszustwa z wykorzystaniem głównie złośliwych linków w SMS-ach, e-mailach, komunikatorach i przeglądarkach.

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"CyberTarcza Go", aplikacja Orange do ochrony w internecie. Materiały prasowe / Orange

Wychwytywać tego typu zagrożenia na urządzeniu mobilnym i blokować fałszywe strony internetowe pozwoli aplikacja "CyberTarcza Go". Jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników, działa niezależnie od operatora i zapewnia ochronę również w podróży, gdy smartfon korzysta z sieci Wi-Fi. Po zainstalowaniu działa cały czas w tle, nie obciążając telefonu. Koszt jej miesięcznej subskrypcji to 14,99 zł z ochroną na 3 urządzenia.

Bezpieczne dane – Hasło Alert

Cyberprzestępcy nie biorą urlopów. Kiedy wypoczywamy z daleka od domu w kraju czy za granicą, w świecie cyfrowym mogą zaistnieć wydarzenia, które zagrożą naszej prywatności, narażając nas na straty finansowe i wizerunkowe. Mowa tu o coraz powszechniejszych wyciekach danych, które grożą kradzieżą tożsamości, oszustwami finansowymi, szantażami oraz spersonalizowanymi atakami phishingowymi.

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"Hasło Alert", serwis Orange agregujący wycieki danych. Materiały prasowe / Orange

By mieć świadomość, że taki incydent w ogóle miał miejsce, i móc jak najszybciej zareagować, nawet gdy wygrzewamy się na plaży pod palmami, warto mieć w ulubionych stronach adres do serwisu, który informuje o tego typu zdarzeniach. Ratunkiem może okazać się "Hasło Alert", darmowa usługa Orange, która sprawdza, czy dany adres e-mail znalazł się w bazie wycieków, i wysyła o tym powiadomienia.

Ochrona rodzicielska – Bezpieczne dziecko w sieci

Jeśli w podróż wybieramy się z dziećmi, to przecież wraz z przekroczeniem granicy nie znikają zagrożenia, z którymi pociechy mogą zetknąć się na ekranach swoich smartfonów. Cyberprzemoc i hejt, sexting (przesyłanie małoletnim materiałów o charakterze erotycznym), nieodpowiednie treści na stronach internetowych – tego wszystkiego mogą doświadczyć w sieci najmłodsi uczestnicy rodzinnych podróży.

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Aplikacja ochrony rodzicielskiej "Bezpieczne Dziecko w Sieci".

Warunki do bezpiecznego odkrywania mobilnego świata na wakacyjnym wyjeździe możemy stworzyć naszym dzieciom, instalując na swoich i ich telefonach aplikację ochrony rodzicielskiej "Bezpieczne Dziecko w Sieci". Dzięki niej uchronimy je przed szkodliwymi treściami (moduł AntyHejt), skontrolujemy i wyznaczymy czas, jaki spędzają w sieci, oraz uzyskamy szczegółowe raporty o ich aktywności online.

Porównywarka ubezpieczeń – Ubezpiecz z Orange

Bez wykupionego ubezpieczenia turystycznego nie powinniśmy w ogóle wybierać się w podróż do innego kraju. Jeśli na takim wyjeździe za granicą – odpukać – przydarzy się jakiś wypadek, to koszty leczenia mogą być astronomiczne. Do tego dochodzą kłopoty z dopełnieniem formalności, bariery językowe i trudności z organizacją wizyty w placówkach zdrowia. Przed tymi nieprzyjemnościami chroni polisa turystyczna.

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Platforma "Ubezpiecz z Orange" pomoże w wyborze najlepszej polisy turystycznej. Materiały prasowe / Orange

Z myślą o podróżnikach zatroskanych o bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne Orange udostępnił dostępną w formie serwisu usługę "Ubezpiecz z Orange". Jest to internetowa porównywarka ubezpieczeń, a zarazem platforma, która pozwala szybko wybrać i zakupić polisę spośród ofert wielu znanych towarzystw ubezpieczeniowych. I otrzymać na nie zniżki, korzystając z kodów rabatowych i aplikacji Mój Orange.