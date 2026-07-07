Renault pokazało odświeżone Megane E-Tech Electric. Kompaktowy hit Francuzów przeszedł głęboką przemianą. Zgłębilśmy jego wnętrze, poznaliśmy rewolucyjną baterię i sprawdziliśmy, dlaczego z cennika wycięto tańsze wersje. Wygląda to nieźle.
Megane to dla mnie od lat synonim idealnego hatchbacka średniej wielkości. Nie pamiętam iloma wersjami i generacjami jeździłem. Przez lata to auto zmieniało skóry – bywało seksownym coupe, pakownym kombi czy klasycznym, miejskim wojownikiem. Zawsze zwrotne, zawsze ekonomiczne i skrojone w punkt.
Nic dziwnego, że premiera najnowszej odsłony elektrycznego Renault Megane E-Tech Electric przykuła moją uwagę. Prezentacja odbyła się w ekskluzywnych okolicach Barcelony – niemal po sąsiedzku z katalońskimi willami Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.
Choć nie mogliśmy jeszcze sprawdzić, jak zmodernizowany Francuz radzi sobie na asfalcie, dokładnie go obejrzeliśmy, obmacaliśmy i prześwietliliśmy technicznie. Trudno klaskać z zachwytu na sam widok ekranów, ale jedno trzeba oddać: to auto zaprojektowane z niesamowitym rygorem.
Zdjęcia kłamią, rzeczywistość zachwyca
Jeśli widzieliście nowe Megane na oficjalnych grafikach i kręciliście nosem – mamy dobrą wiadomość. W rzeczywistości ten samochód wygląda o wiele lepiej. Jest niesamowicie zwarty, proporcjonalny i muskularny.
Projektanci pod wodzą Laurensa van den Ackera całkowicie przeprojektowali przód. Zastosowano unikalną sygnaturę świetlną do jazdy dziennej z motywem szachownicy złożonej z ośmiu rombów, co optycznie poszerza nadwozie.
Co ciekawe, auto urosło o 20 mm w górę, co wymusiło zastosowanie nowej, większej baterii. Dzięki potężnym, 19- lub 20-calowym kołom, chowanym automatycznie klamkom i opadającej linii dachu, Megane zyskało niesamowicie atletyczną, przysadzistą posturę.
To idealny format dla czterech osób – a mówiąc precyzyjniej: dla dwóch dorosłych, dwójki dzieci lub... psa. Co ciekawe, Renault pomyślało o czworonogach i zaprojektowało dedykowany kojec podróżny.
Cięcie w cenniku: jeden napęd, by wszystkimi rządzić
Renault podjęło niezwykle odważną i rzadko spotykaną na rynku decyzję biznesową. Nowe Megane E-Tech Electric będzie dostępne tylko w jednej wersji napędowej. Nie dokupicie mniejszego czy większego akumulatora, mocniejszego motoru ani napędu AWD.
Dostaniesz tylko jeden, optymalny napęd o mocy 220 KM. Za to na pokład wjeżdża pierwsza na świecie bateria w technologii Cell-to-Pack oraz sztuczna inteligencja Google Gemini. Czy to wystarczy, by rozbić bank?
Ponad dwie trzecie nabywców elektrycznego Megane to ludzie, którzy po raz pierwszy przesiadają się na prąd. Zamiast straszyć ich skomplikowanym konfiguratorem, Francuzi dają dwie wersje wyposażenia i jeden silnik.
Powód? Czysty pragmatyzm. Francuzi przeanalizowali dane sprzedażowe poprzednika i wyszło im czarno na białym, że mniejszej baterii i tak nikt w Europie nie kupował. Zamiast mnożyć koszty logistyczne w fabryce w Douai, postawiono na jeden, dopracowany zestaw.
Głównym bohaterem jest tu silnik synchroniczny o mocy 220 KM i 300 Nm momentu obrotowego. Współpracuje on z rewolucyjnym, nowym akumulatorem LFP (litowo-żelazowo-fosforanowym) o pojemności 67 kWh.
Światowy debiut technologiczny: Renault jako pierwsze na świecie zastosowało w masowej produkcji architekturę typu cell-to-pack z 232 ściśle upakowanymi ogniwami w formie tzw. "pouch". Pozwoliło to zmieścić więcej energii w mniejszej przestrzeni i podbić moc szybkiego ładowania DC do 165 kW. Efekt? Od 15 proc. do 80 proc. naładujecie się w zaledwie 24 minuty.
Przemyślane detale i potęga AI
W kabinie widać, że inżynierowie mocno wsłuchali się w głosy krytyki poprzednich generacji. Ergonomia jest bez zarzutu, a jakość materiałów w topowej wersji Esprit Alpine (z niebiesko-szarymi przejściami tonalnymi na drzwiach) robi świetne wrażenie.
Wystarczy spojrzeć na detale: schowki w bocznych drzwiach zostały w całości wyłożone miękkim obiciem. Wrzucisz tam klucze, bilon czy okulary i nic nie będzie irytująco grzechotać podczas pokonywania zakrętów.
Centralnym punktem kokpitu jest gigantyczny, podwójny ekran systemu openR w kształcie odwróconej litery L o łącznej powierzchni 774 cm². Choć fani klasycznych desek rozdzielczych mogą narzekać na panującą "ekranozę", system oparty na Androidzie z wbudowanymi usługami Google działa błyskawicznie.
Nowością jest zintegrowana sztuczna inteligencja Google Gemini, która pozwala na płynną, naturalną konwersację z samochodem. Na pokładzie znalazła się też superszybka ładowarka indukcyjna w standardzie Qi2 (z magnetycznym ringiem typu MagSafe dla iPhone'ów), która ładuje smartfon do połowy w 30 minut bez jego drastycznego przegrzewania.
Specyfikacja nowego Renault Megane E-Tech
Długość / szerokość / wysokość: 4200 mm / 1782 mm / 1522 mm
Masa własna: 1772 kg
Pojemność bagażnika (VDA): 440 litrów (1332 litry po złożeniu siedzeń)
Moc maksymalna: 220 KM (160 kW)
Maksymalny moment obrotowy: 300 Nm
Pojemność baterii (użyteczna): 67 kWh (Typ LFP, Cell-to-Pack)
Zasięg maksymalny (WLTP): do 500 km
Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,6 sekundy
Maksymalna moc ładowania DC: 165 kW
Komfort i prowadzenie (w teorii)
Choć jazda próbna dopiero przed nami, Renault obiecuje, że zmiana wagi i podniesienie nadwozia o 20 mm nie popsuły gokartowego charakteru auta. Całkowicie przeprojektowano układ sprężyn i amortyzatorów oraz zmieniono nastawy układu kierowniczego na bardziej bezpośrednie. Z tyłu pracuje zawieszenie wielowahaczowe, co w tej klasie zwiastuje świetną stabilność.
Nowością ułatwiającą miejską jazdę jest funkcja One Pedal obsługiwana wygodnymi łopatkami przy kierownicy. Pozwala ona na przyspieszanie i całkowite zatrzymanie pojazdu bez dotykania pedału hamulca – idealna sprawa do pełzania w barcelońskich (lub warszawskich) korkach.
Nowe Renault Megane E-Tech Electric ma przed sobą jasny cel: uprościć klientom przejście na elektromobilność. Odważny ruch z jedną wersją napędową, świetne materiały we wnętrzu i zaawansowana technologia ładowania mogą sprawić, że ten zgrabny hatchback stanie się prawdziwym wehikułem sprzedażowym francuskiej marki. Czekamy na pierwsze kilometry za kółkiem. I cenę.