Fot.. IStock

Szturm na bufet o 8:00 rano, żeby zdążyć przed końcem śniadania. Rezerwacja leżaków ręcznikami tuż po wschodzie słońca. Hałas, animacje, których wcale nie chcesz słuchać, i widok z okna na betonowy parking zamiast na lazurowe morze. Brzmi znajomo? Dla wielu z nas tak właśnie wyglądają tradycyjne wczasy w kurortach. Polacy mają jednak coraz większą potrzebę niezależności, co widać po dynamicznie rosnącym trendzie: uciekamy z hoteli. Coraz częściej wybieramy nietypowe formy wypoczynku, a hitem ostatnich sezonów stały się wakacje na wodzie.

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Nowy trend: wolność zamiast hotelowych ścian

Dlaczego akurat łódź? Odpowiedź jest prosta: wakacje bez hotelu na pokładzie nowoczesnej jednostki dają coś, czego nie kupisz w żadnym biurze podróży – absolutną elastyczność. Rano budzisz się w cichej, dzikiej zatoce, w południe kotwiczysz przy tętniącym życiem śródziemnomorskim miasteczku, a wieczorem oglądasz zachód słońca z perspektywy, której nie ma żaden hotelowy gość.

Co ciekawe, aby tego doświadczyć, wcale nie trzeba być wilkiem morskim z wieloletnim doświadczeniem.

Jak zorganizować rejs jachtem dla początkujących?

Większość osób stawiających pierwsze kroki w żeglarstwie zadaje sobie to samo pytanie: jak mam pływać, skoro nie mam patentu ani pojęcia o nawigacji?

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Rozwiązanie tego problemu na rynku turystycznym diametralnie się zmieniło. Platformy nowej generacji, takie jak Travelboat, działają jak cyfrowy hub – są łącznikami pomiędzy właścicielami łodzi a osobami chcącymi wynająć jacht. W praktyce oznacza to, że wynajmując jednostkę, możesz od razu i za pomocą kilku kliknięć zarezerwować łódź i dodatkowo zaangażować profesjonalnego skippera. Wystarczy, że wybierzesz w filtrach kategorię „Skippered”, a system automatycznie wyświetli tylko te jednostki, które są oferowane ze Skipperem. Taki kapitan bierze na siebie całą odpowiedzialność za bezpieczny przebieg rejsu, a Ty i Twoi bliscy możecie skupić się wyłącznie na relaksie i podziwianiu widoków.

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Finanse pod lupą: ile kosztują wakacje na jachcie?

Wokół turystyki wodnej narosło wiele mitów. Największy z nich? Przekonanie, że to rozrywka zarezerwowana wyłącznie dla najbogatszych. Sprawdźmy realne koszty.

Kiedy podsumujesz wydatki na 4-gwiazdkowy hotel w Hiszpanii czy Grecji dla kilkuosobowej grupy, kwota potrafi przyprawić o zawrót głowy. Tymczasem koszt wynajmu jachtu rozkłada się na wszystkich uczestników wyprawy.

Podział kosztów: nowoczesne katamarany lub jachty jednokadłubowe bez problemu mieszczą od 6 do nawet 10 osób. Wynajmując łódź, płacisz jednocześnie za środek transportu, luksusowy apartament z widokiem na morze oraz prywatny taras widokowy.

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W praktyce tygodniowy czarter jachtu w Chorwacji poza ścisłym szczytem sezonu, w przeliczeniu na jedną osobę, często okazuje się tańszy niż pobyt w popularnym resorcie z pakietem all-inclusive. Dodatkowo zyskujesz pełną kontrolę nad budżetem – wraz ze swoimi kompanami podróży sami decydujecie, czy gotujecie ze świeżych lokalnych produktów w doskonale wyposażonej kambuzie (kuchni jachtowej), czy stołujecie się w klimatycznych, ukrytych przed masowym turystą miejscach.

Grupa osób podróżuje po oceanie na katamaranie podczas letnich wakacji. Fot. IStock

Jak bezpiecznie zaplanować swój pierwszy czarter jachtów?

Rynek wynajmu jednostek pływających przeszedł podobną rewolucję, jak rynek rezerwacji noclegów czy zamawiania przejazdów w miastach. Bezpieczeństwo i transparentność to dziś podstawa.

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Wybierając czarter jachtów, warto korzystać ze sprawdzonych, intuicyjnych platform. Serwis Travelboat pozwala na błyskawiczne filtrowanie ofert według lokalizacji, ceny, rozmiaru łodzi czy chociażby dostępności kapitana. Wszystkie transakcje są zabezpieczone, a stany techniczne łodzi weryfikowane, co eliminuje ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek po dotarciu do mariny.

Wskazówka: jeśli planujesz swój pierwszy rejs w życiu, na idealny debiut wybierz akweny osłonięte od silnego wiatru, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Doskonałym przykładem jest wybrzeże Dalmacji w Chorwacji lub greckie Wyspy Jońskie. Fale są tam zazwyczaj spokojne, a odległości między wyspami na tyle niewielkie, że żegluga nie zmęczy nawet najmłodszych członków załogi.

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Czas na zmianę perspektywy

Zamiast kolejny raz spędzać urlop w tym samym schemacie, warto zaryzykować i zamienić hotelowy pokój na pływający apartament. Przekonaj się, jak smakuje poranna kawa na pełnym morzu i jak wielką frajdę daje decydowanie o tym, gdzie poniesie Cię wiatr kolejnego dnia.

Odkryj setki sprawdzonych łodzi i zaplanuj swoją bezpieczną ucieczkę od hotelowej rutyny. Sprawdź bazę dostępnych jednostek na Travelboat i zacznij odliczać dni do rejsu życia.