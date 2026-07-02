Andrea Bocelli i globalna platforma "Believe. Further" Fot. believefurther.com

Co robisz, gdy świat zdecydował już za ciebie, kim jesteś? To pytanie otworzyło przestrzeń do międzynarodowej współpracy Andrei Bocellego z firmą Philip Morris International, którą włoski tenor ogłosił na swoim Instagramie. Przesłanie obydwu stron jest proste: nikt nie jest skazany na przeżywanie historii, którą inni napisali za niego. Każdy z nas pisze swoją własną opowieść. I ma do tego pełne prawo.

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Współpraca Bocellego z Philipem Morrisem to nie tylko historia o tym, że można, a nawet trzeba uciec od zaszufladkowania. Wyjść ze sztywnych ram, w które próbuje nas wtłoczyć świat. O tym jest platforma "Believe. Further" ("Uwierz – i idź dalej"), którą firma uruchomiła wspólnie z artystą na inaugurację tej współpracy. Wydarzenie zbiegło się z obchodami 30-lecia kariery włoskiego artysty i jego trasą koncertową Romanza 30th Anniversary.

Dwa pozornie odległe głosy łączą się w jeden, mówiący o tym samym: o niezbywalnym prawie do kontrolowania naszej własnej historii. Przypominają, że to my sami, a nie inni, jesteśmy odpowiedzialni za nasz los. Podkreślają, że każdy człowiek i każda firma mają możliwość zmienić swój los. Nawet jeśli będą za to krytykowani, bo inni mieli na nich "inny plan".

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Taka zresztą była historia samego Andrei Bocellego. Zanim został światowej sławy maestro, odrzucił historię, którą pisali dla niego inni. Miał być prawnikiem. Tego od niego oczekiwano. Od dziecka marzył jednak o zostaniu śpiewakiem operowym. Próbowano mu wmówić, że to "marzenie ściętej głowy", a jego stan zdrowia nigdy na to nie pozwoli. Skończył prawo i przez pewien czas nawet pracował jako adwokat. Miał dobry zawód i pewną ścieżkę kariery, którą świat uznałby za rozsądną. Ale miał też pasję i pragnienie, które nigdy nie wygasły: muzykę.

Dziś niedoszły prawnik Bocelli ma swoim koncie ponad 90 milionów sprzedanych płyt i występy na najważniejszych światowych wydarzeniach, w tym m.in. na ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Jest też żywym dowodem na to, że upór i wiara w swój cel pozwala osiągać rzeczy niemożliwe. Wbrew światu i krytykom.

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– Zawsze wierzyłem, że ważne jest bycie wiernym własnym wartościom, czerpanie radości z każdego etapu naszej podróży i ciągłe uczenie się po drodze – mówił Andrea Bocelli podczas inauguracji współpracy z Philipem Morrisem – Trzeba też wierzyć w to, że nawet to, co wydaje się nieosiągalne, a co pomaga zmienić życie ludzi na lepsze i popchnąć je do przodu – jest realne.

Bocelli podkreślił też, że zmiana, którą przechodzi obecnie Philip Morris, jest dla niego dowodem postępu naukowego i technologicznego. Przy tej okazji przywołał bardziej osobisty wątek bliskiej mu osoby – nałogowego palacza, który przestał je palić dopiero wtedy, gdy pojawiła się lepsza alternatywa dla papierosów.

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Biznes bez "Planu B"

Koncern PMI, przez lata kojarzony wyłącznie z papierosami, też stanął przed takim pytaniem: czy firma, którą świat już sobie zdefiniował – potrafi napisać swoją historię od nowa?

Amerykański koncern swoją historię zaczął pisać już ponad dekadę temu, w 2014 roku ogłaszając, że zamierza skończyć z papierosami i widzi dla nich miejsce wyłącznie w muzeach. Od tego czasu PMI skupia się wyłącznie na tzw. produktach bezdymnych. Choć nie są one nieszkodliwe, to ich toksyczność jest znacznie niższa od papierosów. W ich powstanie, rozwój i badania naukowe zainwestował już 16 mld dolarów. To branżowy rekord. Cel jest czytelny: całkowite wycofanie papierosów ze sprzedaży.

– Transformacja naszego biznesu była czymś, co po prostu chcieliśmy i musieliśmy zrobić. Nie było żadnego planu B – podkreślił Massimo Andolina, Prezydent PMI na Europę, podczas inauguracji platformy "Believe. Further". – Chcemy uświadamiać, co mogą nam umożliwić technologie i innowacje. Chcemy pokazywać, że postęp dzieje się tu i teraz, na naszych oczach.

Świat na deklarację PMI zareagował – i wciąż reaguje – z niedowierzaniem, nierzadko krytyką. Firma odpowiada konkretami: w ostatniej dekadzie (2015–2025) zmniejszyła celowo globalną produkcję papierosów o 28 proc. Produkty bezdymne (podgrzewacze tytoniu, saszetki nikotynowe, e-papierosy) to dzisiaj już 43 proc. jego globalnych przychodów netto. A to dopiero początek, bo PMI wykracza poza swoją branżę i inwestuje w produkty bez tytoniu i nikotyny. W kolejnych latach może stać się zupełnie inną firmą niż ta, której obraz wielu ma w głowach.

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