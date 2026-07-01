Fot. materiały prasowe

Niektóre wyjścia do restauracji są czymś więcej – zostają w pamięci jako wyjątkowe doświadczenia, do których chce się wracać. Właśnie takie są mistrzowskie menu, czyli najbardziej dopracowane, autorskie i wieloetapowe kompozycje przygotowane specjalnie na tę edycję FineDiningWeek®. To nie przypadkowy wybór dań, lecz przemyślane kulinarne opowieści, w których sezonowość, kreatywność i najwyższa jakość produktów spotykają się z indywidualnym stylem Chefów. Tylko teraz, przez sześć tygodni Festiwalu, można odkrywać menu tworzone przez najlepsze restauracje w Polsce – z myślą o tym, co tu i teraz.

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Przez sześć tygodni – od 1 lipca do 13 sierpnia – fine dining staje się bardziej dostępny, a każda wizyta w restauracji biorącej udział w Festiwalu zyskuje wymiar doświadczenia na najwyższym poziomie. Odkryj kuratorskie kompozycje Chefów, które najlepiej oddają charakter ich kuchni i stanowią jej najbardziej dopracowaną wizytówkę.

Kraków – Ziyad Restaurant

Pierwsza propozycja pochodzi ze stolicy Małopolski. To właśnie w Krakowie, przy ul. Jodłowej 13, mieści się Ziyad Restaurant – miejsce, w którym sezonowość i precyzja kuchni spotykają się z autorską interpretacją klasyki. Chef Damian Kowalczyk tworzy tu spójną, wieloetapową opowieść, w której każde danie odsłania inne oblicze smaku. Menu mięsne gra kontrastem ryb, owoców morza i kaczki: od ceviche z tuńczyka i przegrzebka, przez troć fiordową z sosem velouté i kurkami, po pierś z kaczki z karmelizowaną marchewką i czarną porzeczką. Menu B zaskakuje zaś lekkością i sezonowym charakterem: ceviche z arbuza z chili i agrestem wnosi świeży, owocowy akcent, risotto z pesto i kiszonym czosnkiem niedźwiedzim przełamuje go bardziej wyrazistą nutą, a pieczony por z sosem serowym i majonezem szczypiorkowym domyka całość kremowym, warzywnym tonem. Każde danie tutaj zaskakuje, przełamuje oczywistość i pokazuje, jak wiele może wydarzyć się między sezonowym składnikiem a autorską interpretacją. Jodłowa 13 w Krakowie to jeden z tych adresów, które podczas FineDiningWeek® naprawdę warto odwiedzić.

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Fot. materiały prasowe.

Łódź – Heksagon 2.0

Po spektakularnej metamorfozie Heksagon 2.0 wrócił w odświeżonej odsłonie: z nowym piętrem, tarasem na dachu ukrytym w koronach drzew i kuchnią inspirowaną śródziemnomorską swobodą. Tu luz flirtuje z finezją, a jedzenie zachwyca od pierwszego kęsa – niezależnie, czy wpadasz na szybki lunch, czy celebrujesz wyjątkowy wieczór. Podczas Festiwalu Sztuki Restauracyjnej Chef Michał Bartczak prezentuje dwa autorskie menu, które łączą prostotę z geniuszem. W obu wariantach króluje halibut z sosem cytrynowym, cukinią i ikrą z pstrąga – świeża, precyzyjna kompozycja otwierająca kulinarną opowieść. Menu mięsne rozwija ją przez polędwicę wołową z guanciale, chimichurri i gorczycą, kaczkę z pączkiem, kaszanką i fermentowanym czosnkiem oraz jagnięcinę ze smardzami, selerem i wędzoną papryką. Menu alternatywne kieruje zaś uwagę w stronę morza: serioli z grapefruitem, cykorią i chili, labraksa z krewetkami i pietruszką oraz ośmiornicy z ziemniakami i jalapeño. To coś więcej niż jedzenie, to prawdziwa poezja smaków pisana ręką mistrza!

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Poznań – The Time

The Time to poznańska perełka rekomendowana przez przewodnik Michelin – miejsce, w którym jedzenie staje się unikalnym doświadczeniem: swobodnym, pełnym pasji i sezonowej świeżości. Podczas Festiwalu restauracja serwuje dwa pięciodaniowe menu degustacyjne, będące celebracją smaku i kreatywności. Wersja mięsna obejmuje carpaccio wołowe z parmezanem, rukolą i majonezem truflowym, pikantny bulion rybny z krewetką i udonem, comber jagnięcy z purée truflowym i groszkiem z miętą, filet z sandacza z beurre blanc i kompresowanym ogórkiem oraz krówkę z owocami i miętą. Opcja wegetariańska zachwyca letnią świeżością: grzanką z bobem, czosnkiem i koperkiem, tatarem z kolorowych pomidorów z arbuzem, ravioli ze szpinakiem i ricottą, gołąbkiem z komosą ryżową i confitowanymi pomidorami z rozmarynem oraz jagodzianką z białą czekoladą i miętą. Skusisz się?

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Fot. materiały prasowe.

Szczecin – Restauracja Sowa

Zapomnij o nudzie na talerzu! W Restauracji Sowa fine dining nabiera pazura, a każde danie to małe dzieło sztuki, stworzone z sezonowych składników i szczypty szaleństwa. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że prostota potrafi zachwycać. Co kryją festiwalowe menu? Niezwykle udane kompozycje, które pokazują, jak naturalność, finezja i odważniejsze połączenia mogą tworzyć harmonijną całość. Menu mięsne otwiera gęsina z burakiem i gorczycą. Dalej pojawiają się dzik z czarną porzeczką, crème fraîche, chrzanem i groszkiem czepnym oraz podgrzybek z dzikiem, szalotką, crème fraîche, nasturcją i tymiankiem. Po nich przychodzi czas na jagnięcinę z ziemniakiem, masłem, ogórkiem, rokitnikiem i bratkami, a całość zamyka deser z jabłka, kruszonki, karmelu, wanilii i róży. Menu alternatywne czerpie z bogactwa smaków Pomorza Zachodniego i składa się z sandacza z ryżem, jarzynami, koperkiem i groszkiem czepnym, śledzia z jabłkiem, koperkiem, kawiorem i nasturcją oraz pstrąga z pietruszką, crème fraîche, czerwoną cebulą i groszkiem cukrowym. Ta uczta to eksplozja smaków z nutą regionalności i elegancji. Po prostu obłęd!

Katowice – U Kelnerów

U Kelnerów przyciąga nie tylko nazwą, ale przede wszystkim niepowtarzalnym smakiem, wyjątkową atmosferą i dbałością o kulinarny detal. Restauracja żeni śląską tradycję z włoską kuchnią, tworząc połączenia pełne charakteru. Na czas Festiwalu Chef Tomasz Saba przygotował dwa autorskie menu. W wersji mięsnej znalazły się carpaccio z udźca jagnięcego z twarogiem i serwatką, triangoli z żółtkiem i truflą, karmazyn z ravioli i sosem holenderskim z yuzu oraz bavetta ze smardzami. W menu wege z kolei królują głębokie, umamiczne smaki: „przegrzebki” z boczniaka królewskiego z nori i beurre blanc, tatar z grzybów i buraka z truflowym aioli, lasagne parmigiana oraz „policzek wołowy” z pieczonego selera. Obie wersje zamyka lekki deser – gruszka z orzechem laskowym i białą czekoladą. To adres, który pokazuje, że Śląsk i Włochy mogą spotkać się przy jednym stole w wielkim stylu.

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Fot. materiały prasowe.

Trójmiasto - Wieloryb

Wieloryb to trójmiejski adres, w którym pierwszoplanową rolę odgrywają morskie smaki: ostrygi, homary, krewetki i ryby najwyższej jakości. To kuchnia oparta na świeżości, prostocie i uważnym podejściu do produktu - z wyraźną miłością do morza. Podczas Festiwalu do wyboru są dwie wersje menu. Pierwszą otwiera tatar wołowy z lubczykiem i wiosenną sałatką. Dalej na stole pojawiają się żurek z jajkiem poche, purée ziemniaczanym, chrzanem, śmietaną i chipsami z prosciutto, risotto szparagowe z białymi i zielonymi szparagami oraz olejem z nasturcji, a także pierś z kaczki z sosem BBQ i kurkami. Menu B rozpoczyna tatar z tuńczyka z rzodkiewką, yuzu i trybulą, po którym podawane są bouillabaisse z krewetką i konfitowanym pomidorem, risotto szparagowe oraz pstrąg z cassoulet z groszku i cukinii w sosie beurre blanc. W obu wersjach kolację zamyka niebanalny deser – sorbet z ogórka z ginem, maliną, jogurtem i rozmarynem. Wieloryb pokazuje, że smak morza najlepiej wybrzmiewa wtedy, gdy prowadzą go świeży produkt, prostota i pewna ręka w kuchni.

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Warszawa – Savore

W samym sercu stolicy, przy ul. Grzybowskiej 49, mieści się Savoré – miejsce, w którym europejska kuchnia spotyka się z sezonowością, autorskim podejściem i swobodną elegancją. To przestrzeń, w której smak mówi więcej niż słowa, a każdy detal – od produktu po podanie – buduje spójne kulinarne doświadczenie. Specjalnie na FineDiningWeek® Chef Tomasz Koprowski przygotował dwie wersje mistrzowskiego menu. W propozycji mięsnej znalazły się foie gras z przepiórką, pączkiem i brzoskwinią, carpaccio ze strusia z borowikami, kurkami, malinami i ślimakiem, krewetki smażone z risotto cytrynowym, szpinakiem i bobem oraz comber jagnięcy z fasolką szparagową, sosem miętowym i zapiekanką ziemniaczaną. Całość wieńczy tarta cytrynowa z sorbetem i paloną białą czekoladą. Menu alternatywne otwiera tatar z tuńczyka z groszkiem cukrowym, kiszoną cytryną i awokado. Dalej pojawiają się ośmiornica ze szparagami i młodymi ziemniakami, stek z selera z palonymi orzechami i warzywami oraz filet z okonia morskiego z sosem rakowym i purée marchewkowym. Deser to sernik z truskawkami, likierem Mozart chocolate i paloną czekoladą. Niebo!

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Fot. materiały prasowe.

Wrocław – Arche Klasztor

Są miejsca, które z definicji smakują inaczej. Arche Klasztor to kulinarna scena, na której historia, architektura, atmosfera i nowoczesny fine dining tworzą opowieść prowadzoną w kilku aktach. W eleganckich wnętrzach serwowane są dania oddające hołd sezonowości, lokalnym produktom i czystej przyjemności jedzenia. Menu B składa się z pierożka z lokalnego buraka z twarogiem owczym i shotem buraczanym z bergamotką, pora duszonego w lokalnym piwie z grzybami wiosennymi, emulsją porową i truflą oraz bulionu grzybowego z pierożkiem z parmezanu i esencją pietruszkową. Jest jeszcze kabaczek z grilla z pesto i burratą oraz tartaletka szampańska na deser. Menu A prowadzi przez równie dopracowaną sekwencję smaków: od bulionu drobiowego z warzywami ogrodowymi, przez sandacza po staropolsku z jarmużem i zupą pietruszkową, aż po kwaśne mleko z miodem i kawiorem Antonius 4*. Na finał również szampańska tartaletka, która domyka całość elegancką lekkością. To doświadczenie, które zostaje w pamięci długo po ostatnim kęsie, a rekomendacja Michelin tylko podkreśla rangę tego wrocławskiego adresu.

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Festiwal Sztuki Restauracyjnej odbywa się w największych regionach Polski: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie oraz na Śląsku. W wydarzeniu bierze udział ponad 100 restauracji premium – zarówno z segmentu fine dining, jak i konceptów aspirujących, w których styl, jakość i doświadczenie tworzą spójną całość. Goście mogą wybierać spośród trzech poziomów mistrzowskich doświadczeń: 3 dania + amuse-bouche za 99 zł, 5 dań + amuse-bouche za 199 zł oraz rozszerzone menu degustacyjne w wybranych restauracjach w cenie 220–600 zł. Do każdej rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 12 zł, a minimalna rezerwacja obejmuje 2 osoby. Dodatkowo Goście Festiwalu otrzymają w prezencie – do wyboru – wino Torres lub Cherry Spritz ~0% przygotowany na bazie nowości Kinley Cherry Pepper, dobrane do serwowanych dań, a także będą mogli skorzystać z rabatu przy płatności kartą Visa.

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Mistrzowskie Momenty można rezerwować już teraz! Wystarczy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz menu. Każda festiwalowa wizyta trwa 120 minut i jest okazją do odkrywania unikalnych smaków w atmosferze najwyższej jakości obsługi i estetyki.