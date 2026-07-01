Fot. materiały prasowe

Roborock ogłasza współpracę z Michałem Korkoszem, znanym jako Rozkoszny – czołowym twórcą kulinarno-lifestyle’owym i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej polskiej sceny kulinarnej. Twórca dołącza do marki jako partner kampanii „Rocking Life Delightfully”, której celem jest pokazanie, jak technologia smart home może wspierać codzienne doświadczenia i realnie zmieniać sposób, w jaki użytkownicy zarządzają swoim domem. W kampanii pojawią się dwa sztandarowe modele inteligentnych urządzeń sprzątających Roborock – Saros 20 i F25 Ultra. To pierwsza współpraca Rozkosznego z marką z kategorii smart home.

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Partnerstwo od kuchni

Kampania „Rocking Life Delightfully” nawiązuje do filozofii marki Roborock „Rocking Life With You” i rozwija ją w kierunku doświadczeń użytkownika – w centrum stawiając ideę technologii, która przejmuje rutynowe obowiązki, aby uwalniać czas na aktywności dające realną satysfakcję. W tym ujęciu codzienność przestaje być zbiorem powtarzalnych zadań, a staje się przestrzenią, w której technologia wspiera komfort i jakość życia.

- W gotowaniu i w życiu najbardziej cenię momenty, które dają prawdziwą przyjemność – tworzenie, smakowanie, bycie tu i teraz. „Rocking Life Delightfully” dobrze oddaje tę ideę: codzienność, w której technologia działa w tle i przejmuje to, co rutynowe, pozwalając skupić się na tym, co naprawdę daje satysfakcję – mówi Michał Korkosz, Rozkoszny.

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Fot. materiały prasowe.

Modele Roborock – Saros 20 i F25 Ultra – są prezentowane w kampanii w kontekście codziennego użytkowania, szczególnie w kuchni. Saros 20 to robot sprzątający, który automatycznie odkurza i dba o czystość podłóg, natomiast F25 Ultra to odkurzacz typu wet&dry, zaprojektowany do szybkiego czyszczenia zarówno na sucho, jak i na mokro. Gotowanie, zwłaszcza podczas testowania nowych przepisów, często wiąże się z bałaganem – okruchami, plamami czy zabrudzeniami powierzchni. W takich sytuacjach urządzenia Roborock pomagają automatycznie zadbać o porządek, dzięki czemu można skupić się na samym doświadczeniu, zamiast sprzątaniu.

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- Marka Roborock dynamicznie rośnie w Polsce, a flagowe produkty takie jak Saros 20 i F25 cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego to idealny moment, aby dotrzeć do nowych użytkowników. Współpraca z Rozkosznym jest dla nas naturalnym wyborem, ponieważ łączy on świat kulinarnej kreatywności i codziennych doświadczeń z nowoczesnym stylem życia, który dobrze rezonuje z ideą smart home. Jesteśmy przekonani, że ta kooperacja znacząco wzmocni świadomość marki Roborock w Polsce – mówi Jericho Wu, Marketing Lead Roborock CEE.

Fot. materiały prasowe.

W ramach współpracy powstały trzy spoty wideo. Pierwszy materiał, który już został opublikowany, nosi tytuł „Kilka rzeczy, których o mnie nie wiecie” i pokazuje bardziej osobistą, autentyczną stronę Rozkosznego – twórcy znanego głównie z działalności kulinarnej, ale niekoniecznie z jego codziennego życia. Tytułowe „o mnie” ma tu podwójne znaczenie, odnosząc się zarówno do Rozkosznego, jak i do marki. Dwa kolejne odcinki mają charakter dokumentalny i będą rozwijać historię, pokazując jego styl życia oraz domowe rytuały „od kuchni". Za koncepcję kreatywną i produkcję kampanii odpowiada DIGITAL CURATORS. Spot wyreżyserowała Marta Mach z Calling Talent, odpowiedzialna również za scenariusz i art direction. Za zdjęcia filmowe odpowiadała Barbara Kai Kaniewska z Papaya Roaster, materiały fotograficzne przygotowała Dorota Szulc z SHOOTME, a scenografię Agata Dydak.

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Kolejne aktywacje z bohaterem kampanii czekają na użytkowników. W lipcu zostanie opublikowany social media challenge, w ramach którego użytkownicy będą mogli tworzyć własne interpretacje letniego przepisu Rozkosznego. Najlepsi zawalczą o ciekawe nagrody od marki Roborock.

Rozkoszny

Michał Korkosz - autor bestsellerowych książek kucharskich i bloga rozkoszny.pl, który od 10 lat wyznacza trendy kulinarne. Amerykańskie wydanie jego ostatniej książki "Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują" zostało nazwane Książką Kucharską Roku 2023 przez magazynu Foreword.

Marka Roborock