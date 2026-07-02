Fot. materiały prasowe

Coca-Cola należy do najbardziej rozpoznawalnych napojów na świecie, a mimo to nieustannie rozwijamy się, dostosowując nasze portfolio do zmieniających się gustów konsumentów i ich stylu życia. To podejście pozwala odpowiadać na różne potrzeby – niezależnie od okazji, pory dnia czy indywidualnych preferencji.

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Szczególny nacisk kładziemy na wersje o niskiej lub zerowej kaloryczności. Dla osób, które cenią charakterystyczny smak naszych napojów, a jednocześnie chcą ograniczać spożycie cukru, przygotowaliśmy szeroki wybór wariantów zero cukru, bez dodatku cukru lub z jego ograniczoną ilością. To odpowiedź na potrzeby tych, którzy chcą cieszyć się ulubionymi smakami na własnych zasadach.

Zmiany te nie są przypadkowe – wynikają z odpowiedzialnego podejścia. Działamy zgodnie z zaleceniami wiodących instytucji zdrowotnych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia, która wskazuje, że zawarte cukry nie powinny przekraczać 10% dziennego zapotrzebowania energetycznego. W odpowiedzi na te wytyczne przekształcamy nasze portfolio, aby wspierało bardziej zrównoważone wybory.

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Fot. materiały prasowe.

Obecnie 45% produktów Coca-Cola dostępnych w Europie ma niską lub zerową wartość kaloryczną, a dwie trzecie napojów słodzonych oferuje alternatywę bezcukrową. To dowód na realną skalę zmian w obrębie szerokiej oferty.

Podobnie wygląda to w dłuższej perspektywie. Jako członek Europejskiego Związku Producentów Napojów Bezalkoholowych (UNESDA), Coca-Cola wraz z innymi firmami branżowymi znacząco zmniejszyła zawartość cukru – o 12% w latach 2000–2015 oraz o kolejne 14,6% w latach 2015–2019. Ewolucja portfolio to proces, który trwa od lat i wciąż się rozwija.

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Równie istotna jest dla nas przejrzystość – dbamy, aby konsumenci mieli łatwy dostęp do jasnych i zrozumiałych informacji o naszych produktach. Bo świadome decyzje zaczynają się od rzetelnych informacji.

I to właśnie dlatego ta historia nie ma jeszcze ostatniego rozdziału. Wciąż poszerzamy naszą ofertę.