Fot. materiały prasowe

1 lipca to data szczególna: Dzień Psa. Z tej okazji Eveline Cosmetics, we współpracy z Fundacją Azylu pod Psim Aniołem, inauguruje kolejną odsłonę akcji „Kliknij i pokochaj”.

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Od lat udowadniamy, że piękno to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim wyraz empatii i realnego wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Współpraca z Fundacją Azylu pod Psim Aniołem rozpoczęła się w Dniu Psa 2025 roku. Po drodze wspólnie realizowaliśmy akcję dedykowaną kotom, a teraz, w drugą rocznicę rozpoczęcia tej misji, na eveline.pl powracają pieski.

Od 1 do 5 lipca odwiedzający stronę, przeglądając swoje ulubione kosmetyki, spotkają wyjątkowych gości: podopiecznych Fundacji, którzy szukają kogoś na całe życie. Dzięki tej akcji historie psów trafiają bezpośrednio do szerokiego grona odbiorców, co realnie zwiększa ich szanse na znalezienie nowej rodziny. Dodatkowo, w tym roku, przeznaczyliśmy specjalny budżet na zakup niezbędnej karmy, suplementów, smaczków oraz akcesoriów, które trafią bezpośrednio do podopiecznych Fundacji.

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Wyjątkowi goście na eveline.pl

W karuzeli produktów, obok bestsellerowych tuszów do rzęs czy kremów, pojawiły się zdjęcia i wzruszające historie psów, które udowadniają, że każda przeszłość, nawet ta najtrudniejsza, może prowadzić do szczęśliwego zakończenia.

Vito , 5-letni inteligent, który mimo wielokrotnej utraty domu, wciąż z pasją buduje więzi z człowiekiem i uwielbia wspólną naukę. Chappy , prawdziwy wojownik, który po wypadku porusza się na wózku, ale swoją energią i miłością do spacerów zawstydziłby niejednego sprawnego psa. Trufla i Kera , dojrzałe sunie (16 i 13 lat), które po latach cierpienia szukają już tylko spokoju, wyrozumiałości i bezpiecznego miejsca na jesień życia. Reks i Gaia , wrażliwe dusze, które potrzebują czasu na zaufanie, ale gdy raz pokochają, stają się najwierniejszymi przyjaciółmi na całe życie. Młodzi odkrywcy, tacy jak Chochlik, Jamal czy Lulka , którzy mimo dramatycznych początków, z radością witają każdy dzień, gotowi na aktywną zabawę i naukę u boku nowej rodziny.

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To zaledwie ułamek niesamowitych opowieści. Na swój wielki dzień wciąż czeka mnóstwo merdających ogonów, ale dziś, dzięki obecności ich profili przy naszych bestsellerach na eveline.pl, to Ty możesz stać się częścią ich historii: podarować im dom lub wesprzeć ich walkę o lepsze jutro poprzez adopcję wirtualną.

Jak wygląda adopcja?

W Fundacji Azylu pod Psim Aniołem celem każdej adopcji jest znalezienie odpowiedzialnego, kochającego domu, w którym pies będzie bezpieczny i szczęśliwy do końca swojego życia. Marka Eveline Cosmetics wspiera ten proces, promując świadome wybory.

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Proces adopcyjny obejmuje:

Wybór psa i zapoznanie się z jego profilem: Każdy opis na stronie eveline.pl zawiera kluczowe informacje o charakterze zwierzęcia. Kontakt telefoniczny z fundacją: Pod numerami 509 117 723 lub 501 258 303 uzyskasz szczegółowe informacje o wybranym podopiecznym. Wizytę zapoznawczą: Możliwość spotkania się z psem w bezpiecznych warunkach fundacji. Wizytę przedadopcyjną: Spotkanie w domu przyszłego opiekuna, trwające około 2 godzin. Obecność wszystkich dorosłych domowników jest obowiązkowa, aby upewnić się, że cała rodzina jest gotowa na nowego członka. Dostosowanie warunków: Zapewnienie bezpieczeństwa, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu lub (w przypadku mieszkań) balkonów i okien, jeśli jest to wymagane dla danego psa.

Adopcja jest całkowicie bezpłatna. Należy jednak pamiętać, że jest to odpowiedzialna decyzja na całe życie. Fundacja nie przekazuje zwierząt za granicę ani przez osoby trzecie.

Adopcja wirtualna: pomoc, która ma realne znaczenie

Nie wszystkie psy, ze względu na wiek, stan zdrowia czy trudną przeszłość, znajdują dom natychmiast. Dla takich zwierząt można wybrać program adopcji wirtualnej. To idealne rozwiązanie dla osób, które kochają zwierzęta, ale z różnych przyczyn nie mogą przyjąć ich pod swój dach.

Wybierając konkretnego psa, możesz wspierać go regularnie finansowo lub rzeczowo. Takie wsparcie bezpośrednio pokrywa koszty specjalistycznego leczenia, opieki weterynaryjnej oraz wyżywienia. To piękny gest odpowiedzialności i serca, który pozwala zapewnić godne życie psom takim jak seniorzy czy psy w trakcie rehabilitacji.

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Piękno, które słucha głosu serca

W Eveline Cosmetics wierzymy, że odpowiedzialność biznesu to nie puste hasła, ale konkretne kroki. Jako zespół prawdziwych entuzjastów zwierząt, chcemy wykorzystywać naszą rozpoznawalność, by zmieniać rzeczywistość na lepsze.