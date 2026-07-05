Kuala Lumpru wygrało z Bangkokiem. Zabieram was w podróż po Azji Południowo-Wschodniej a zaczynamy od stolicy Malezji Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

W czerwcu podjęłam jedną z bardziej szalonych decyzji. Spakowałam plecak i na dwa tygodnie ruszyłam do mojej ulubionej Azji Południowo-Wschodniej. Mimo pory deszczowej zwiedzałam do upadłego. A teraz zabieram was w tę podróż razem ze mną.

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Pora deszczowa to generalnie nie najlepszy moment na podróż do Azji Południowo-Wschodniej. Lać może od rana do nocy, a ulice, zwłaszcza w Wietnamie i Tajlandii, potrafią zmieniać się w jeziora, w których wody jest do kolan. Taka wizja mnie jednak nie przeraziła. Moja brawura się opłaciła, bo owszem, kilka razy srogo zmokłam, ale i słońca mi nie brakowało. A całą tę przygodę zaczęłam w Kuala Lumpur.

Ładniejsze od Bangkoku, nieodkryte przez Polaków. Kuala Lumpur intryguje

Co się stanie, kiedy człowiek z wizją i smykałką do biznesu weźmie się za budowanie nowoczesnej stolicy rozwijającego się państwa? Właśnie w takich okolicznościach na terenie dawnych fabryk cyny, w niełatwym, bo bagnistym terenie, powstało Kuala Lumpur, czyli nowoczesna metropolia będąca stolicą Malezji.

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Miasto posiada tyle kontrastów, że zwiedzając je, wyraźnie zwiększycie ruchomość szyi. Merdeka 118 to drugi najwyższy budynek świata.

Będące symbolem miasta Petronas Towers są najwyższymi bliźniaczymi wieżami na świecie, a do 2004 roku były najwyższymi budynkami globu. Jednak życie w stolicy Malezji toczy się także znacznie niżej. I co ciekawe, na tamtejszych ulicach polski i rosyjski słychać o wiele rzadziej niż w Tajlandii.

W tym odcinku na kanale "kierunek:PODRÓŻE" zabieram was do Chinatown w Kuala Lumpur, gdzie wspólnie obejrzymy słynne na całym świecie murale. Przespacerujemy się także po lesie deszczowym położonym w samym centrum miasta i wejdziemy po 270 schodach do świątyni pełnej makaków. A skoro już o małpach mowa, to tym razem powiem wam, jak odróżnić przytulne i miłe małpki od niepozornych złodziejaszków gryzących turystów.