Fot. materiały prasowe

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) potwierdziło na piśmie, że nie prowadzi i nie zarejestrowało żadnego postępowania karnego wobec polskiej spółki PHU Lechmar. Oficjalna odpowiedź Biura stoi w bezpośredniej sprzeczności z twierdzeniami zamieszczonymi przez ukraińskiego aktywistę Vitalija Shabunina, współzałożyciela organizacji Anti-Corruption Action Center (AntAC), który 17 czerwca 2026 r. w mediach społecznościowych sugerował, jakoby firma miała być objęta śledztwem antykorupcyjnym.

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PHU Lechmar to polska spółka, która od kilku lat dostarcza amunicję na potrzeby obrony Ukrainy, realizując m.in. kontrakty na rzecz Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (DPSU). 17 czerwca 2026 r. Vitalij Shabunin opublikował na Facebooku wpis, w którym twierdził, jakoby zrealizowane przez spółkę dostawy miały być przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez NABU w związku z podejrzeniami korupcyjnymi po stronie ukraińskich zamawiających.

W odpowiedzi na te doniesienia pełnomocnik spółki złożył do NABU formalny wniosek adwokacki z prośbą o potwierdzenie, czy wobec PHU Lechmar toczą się jakiekolwiek czynności o charakterze karnoprawnym. W piśmie z 26 czerwca 2026 r., podpisanym przez p.o. dyrektora zarządu Biura Hennadija Holovatskiego, NABU jednoznacznie stwierdziło, że informacje dotyczące PHU Lechmar jako osoby prawnej, wobec której mogłyby zostać zastosowane środki o charakterze karnoprawnym, nie zostały wpisane do Jednolitego Rejestru Postępowań Przygotowawczych. Oznacza to, że w świetle ukraińskiego prawa żadne postępowanie karne wobec spółki nie jest obecnie prowadzone.

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Fot. materiały prasowe.

„Traktujemy transparentność jako fundament naszej działalności, dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić do NABU o oficjalne stanowisko, gdy tylko dotarły do nas niepotwierdzone twierdzenia krążące w sieci. Odpowiedź Biura nie pozostawia wątpliwości: żadne postępowanie wobec naszej spółki nie jest prowadzone. Konsekwentnie realizujemy nasze zobowiązania wobec ukraińskich partnerów i będziemy nadal reagować na nieprawdziwe informacje w sposób oparty na faktach i dokumentach - mówi Karolina Siudyła, rzeczniczka prasowa PHU Lechmar.

Spółka podkreśla, że nieprawdziwe twierdzenia o rzekomym śledztwie pojawiły się w kontekście szerszej fali publikacji autorstwa Vitalija Shabunina, kwestionujących warunki i wartość zrealizowanych kontraktów na dostawy amunicji dla Ukrainy. PHU Lechmar zaznacza, że wszystkie dotychczasowe kontrakty zostały zrealizowane zgodnie z ustaleniami, a spółka na bieżąco współpracuje z ukraińskimi instytucjami i pozostaje otwarta na wszelkie kontrole, w tym prowadzone przez niezależne organy antykorupcyjne.

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