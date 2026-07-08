Fot. materiały prasowe

Lato właśnie nabiera rozpędu, a wraz z nim wraca jedna z najbardziej wyczekiwanych beauty atrakcji sezonu – Sephora Summer Vibes. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji Sephora, ukochana marka Gen Z, ponownie zaprasza swoją społeczność do wspólnego celebrowania lata. W programie? Trendy, które podbijają social media, letnie metamorfozy, kreatywne aktywności, tysiące nagród i mnóstwo powodów, by złapać wakacyjny vibe.

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W tym roku Sephora rusza w trasę #SephoraSummerVibesOnTour, odwiedzając dwa miasta – Warszawę i Kraków. Na uczestników czeka wyjątkowa przestrzeń pełna beauty inspiracji, interaktywnych atrakcji i niespodzianek, które sprawią, że lato będzie jeszcze bardziej kolorowe. A jeśli nie możesz pojawić się na miejscu? Nic straconego – równolegle startuje druga odsłona viralowej gry online, w której do zdobycia jest ponad 100 000 nagród.

Fot. materiały prasowe.

Sephora Summer Vibes On Tour – wskakuj na pokład!

Tegoroczna trasa zawita na pokład specjalnej barki Sephora, która na kilka dni zamieni się w prawdziwe wakacyjne centrum beztroskiego lata i dobrej zabawy.

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Pierwszy przystanek odbył się już 19–21 czerwca w Warszawie na Bulwarach Wiślanych (Barka Marina, Bulwar Smitha-Pattona). Następnie barka Sephora odwiedzi Kraków 31 lipca – 2 sierpnia, na Barce Nasza Rzeka przy Bulwarze Czerwieńskim.

Na odwiedzających czeka aż 10 tematycznych stref, najgorętsze trendy sezonu, viralowe nowości i mnóstwo atrakcji, które pozwolą poczuć prawdziwy klimat #SummerVibes.

Co czeka na uczestników?

Każdy, kto wejdzie na pokład, otrzyma specjalny paszport i ruszy w wakacyjną podróż po świecie Sephora Summer Vibes.

W programie między innymi:

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AKEUP VIBE - najgorętsze trendy makijażowe sezonu. Poznaj i przetestuj na własnej skórze looki DAYLIGHT TOUCH oraz MIDNIGHT SPARK stworzone przez ekspertów Sephora.

GOOD HAIR VIBE - szybkie metamorfozy, efektowne upięcia i fryzury inspirowane viralowymi trendami.

TAG YOUR VIBE & CHARM YOUR VIBE - kreatywne strefy DIY, w których stworzysz własne zawieszki, breloki i dodatki do wakacyjnych stylizacji!

HIT YOUR VIBE & CATCH THE VIBE – zabawne gry, wyzwania i aktywności z nagrodami.

STAMP ON VIBE oraz PHOTO VIBE – fotogeniczne przestrzenie stworzone z myślą o kadrach, które aż proszą się o miejsce na Instagramie.

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To nie wszystko. Za zebranie minimum sześciu pieczątek w paszporcie uczestnicy otrzymają mały upominek. Na 50 pierwszych gości w każdym mieście będą czekać dodatkowe prezenty-niespodzianki. Brzmi obiecująco?

Nie możesz być na miejscu? Graj online i wygrywaj!

Fot. materiały prasowe.

Już 19 czerwca wystartowała także Sephora Summer Vibes Game On – wakacyjna przygoda online dostępna dla członków programu lojalnościowego Sephora Unlimited.

Po rejestracji i rozwiązaniu krótkiego quizu uczestnicy dołączą do jednej z podróżniczych drużyn i wyruszą w siedmiotygodniową wyprawę przez siedem wakacyjnych destynacji. Każdy tydzień oznacza nowe wyzwania, nowe emocje i nową pulę nagród.

Do zdobycia jest ponad 100 000 prezentów, w tym:

● karty podarunkowe Sephora, • zestawy kosmetyków topowych marek, • vouchery na koncerty, spektakle i audiobooki, • nagrody od polskich marek modowych, • doładowania Sephora Unlimited, • limitowane kody rabatowe na specjalne oferty zakupowe.

Fot. materiały prasowe.

Na najbardziej zaangażowanych uczestników czekają także wyjątkowe nagrody główne:

● 4-dniowy wyjazd dla dwóch osób na Sephorię o wartości 20 000 zł, • roczne zakupy w Sephora o wartości 10 000 zł, • 30 Surprise Bags wypełnionych bestsellerami marek beauty o wartości około 1000 zł każda.

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Fot. materiały prasowe.

Wspólnie z ulubionymi markami beauty

Projekt Sephora Summer Vibes wspierają najbardziej pożądane marki świata beauty, m.in. Gisou, Makeup by Mario, Rare Beauty, Fenty Beauty, Natasha Denona, Byoma, Laneige, Kosas, Supergoop!, Benefit, Too Faced i Sephora Collection.

Partnerami gry są natomiast m.in. Slowhop, BlendyGo, Eventim, Many Mornings, The Odder Side, Audioteka, Warsaw Pilates i Puccini.