Mercedes otworzył niezwykłe studio na Placu Defilad Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Pamiętacie legendarną Stację Mercedesa na Powiślu, która swego czasu była obowiązkowym punktem letnich spotkań? No to trzymajcie się mocno, bo marka ze Stuttgartu właśnie wraca do serca stolicy z czymś znacznie grubszym. Już 9 lipca 2026 roku, rusza nowe Mercedes-Benz Studio Warszawa.

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To nie jest kolejny przeszklony showroom, w którym doradca pod krawatem opowie ci o zaletach nowej Klasy S. Niemiecki producent świętuje w tym roku 140-lecie wynalezienia samochodu i z tej okazji odpala w Warszawie przestrzeń w formacie, który sprawdził się już w takich metropoliach jak Tokio, Los Angeles, Seul czy Kopenhaga. Cel? Stworzyć przestrzeń w stylu "Welcome home".

I to się chyba uda, bo Mercedes-Benz Studio Warszawa na Placu Defilad to miejsce, w którym motoryzacja staje się jedynie (albo aż) tłem dla miejskiego stylu życia. Chcesz wypić kawę, zjeść dobry lunch w tutejszym bistro prowadzonym przez Kraken Bar i po prostu zrelaksować się ze znajomymi ze świetnym widokiem na miasto? Droga wolna.

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Harmonogram pęka w szwach. Wiktor Dyduła, Smolik i wyścigi F1

Jeśli szukacie darmowych atrakcji w Warszawie na letnie popołudnia, to tu macie gotowy plan. Mercedes postanowił, że ich nowe Studio ma żyć swoim rytmem każdego dnia, a każdy letni tydzień będzie kręcił się wokół innego motywu. Złapałem się za głowę, gdy rzuciłem okiem na ich oficjalny kalendarz – dzieje się tam więcej niż na niejednym miejskim festiwalu.

Co dokładnie znajdziemy w programie?

Muzyka na żywo: Już na otwarcie, w czwartek 9 lipca o 20:00, wystąpi Wiktor Dyduła. Z kolei tydzień później (16 lipca) scenę przejmie genialny duet Smolik // Kev Fox. Na fanów mocniejszych brzmień w piątkowe wieczory czekają sety DJ-skie. Kino i sport: W środy i niedziele organizowane są wieczorne pokazy filmowe. Za to niedzielne popołudnia (15:00) to obowiązkowy punkt dla fanów motorsportu – na wielkim ekranie zobaczymy transmisje wyścigów F1 . Dla petrolheadów i rodzin: Niedzielne poranki (10:00) zarezerwowano na klimatyczne zloty klasycznych aut. Dodatkowo od 16 do 19 lipca działać będzie specjalna strefa Hot Wheels – absolutny hit dla małych i tych nieco większych fanów miniaturowej motoryzacji . Rodziny znajdą też coś dla siebie podczas weekendowych warsztatów rękodzieła z pracownią Zaradne. Aktywny tryb życia: Zamiast siedzieć na kanapie, można wpaść na poranne sesje pilatesu (środy i piątki) albo dołączyć do sobotnich treningów dla biegaczy.

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Jazdy testowe i nowe modele. W motoryzacji chodzi dziś o coś więcej

Oczywiście to wciąż punkt na mapie motoryzacyjnej, więc samochody odgrywają tu kluczową rolę. Ale podano to w wyjątkowo strawnej, luźnej formie. W Studio możecie z bliska obejrzeć najnowsze nowości z gwiazdą na masce, ale też na luzie umówić się na jazdy testowe nowym Mercedesem.

Na miejscu są eksperci, z którymi można przegadać wszystkie zagwozdki dotyczące elektromobilności, nowoczesnego designu czy konfiguracji wybranego modelu. Bez presji.

Studio na Placu Defilad będzie działać pełną parą aż do 5 września. Przestrzeń ma się płynnie zmieniać wraz z kolejnymi motywami i premierami. Pełny harmonogram oraz zapisy na newsletter znajdziecie na oficjalnej stronie Mercedes-Benz Polska. Ja na pewno wpadnę tam w którąś niedzielę na Formułę 1 i sprawdzę, jak ta cała nowa idea sprawdza się w praktyce.