Pamiętacie legendarną Stację Mercedesa na Powiślu, która swego czasu była obowiązkowym punktem letnich spotkań? No to trzymajcie się mocno, bo marka ze Stuttgartu właśnie wraca do serca stolicy z czymś znacznie grubszym. Już 9 lipca 2026 roku, rusza nowe Mercedes-Benz Studio Warszawa.
To nie jest kolejny przeszklony showroom, w którym doradca pod krawatem opowie ci o zaletach nowej Klasy S. Niemiecki producent świętuje w tym roku 140-lecie wynalezienia samochodu i z tej okazji odpala w Warszawie przestrzeń w formacie, który sprawdził się już w takich metropoliach jak Tokio, Los Angeles, Seul czy Kopenhaga. Cel? Stworzyć przestrzeń w stylu "Welcome home".
I to się chyba uda, bo Mercedes-Benz Studio Warszawa na Placu Defilad to miejsce, w którym motoryzacja staje się jedynie (albo aż) tłem dla miejskiego stylu życia. Chcesz wypić kawę, zjeść dobry lunch w tutejszym bistro prowadzonym przez Kraken Bar i po prostu zrelaksować się ze znajomymi ze świetnym widokiem na miasto? Droga wolna.
Harmonogram pęka w szwach. Wiktor Dyduła, Smolik i wyścigi F1
Jeśli szukacie darmowych atrakcji w Warszawie na letnie popołudnia, to tu macie gotowy plan. Mercedes postanowił, że ich nowe Studio ma żyć swoim rytmem każdego dnia, a każdy letni tydzień będzie kręcił się wokół innego motywu. Złapałem się za głowę, gdy rzuciłem okiem na ich oficjalny kalendarz – dzieje się tam więcej niż na niejednym miejskim festiwalu.
Co dokładnie znajdziemy w programie?
Jazdy testowe i nowe modele. W motoryzacji chodzi dziś o coś więcej
Oczywiście to wciąż punkt na mapie motoryzacyjnej, więc samochody odgrywają tu kluczową rolę. Ale podano to w wyjątkowo strawnej, luźnej formie. W Studio możecie z bliska obejrzeć najnowsze nowości z gwiazdą na masce, ale też na luzie umówić się na jazdy testowe nowym Mercedesem.
Na miejscu są eksperci, z którymi można przegadać wszystkie zagwozdki dotyczące elektromobilności, nowoczesnego designu czy konfiguracji wybranego modelu. Bez presji.
Studio na Placu Defilad będzie działać pełną parą aż do 5 września. Przestrzeń ma się płynnie zmieniać wraz z kolejnymi motywami i premierami. Pełny harmonogram oraz zapisy na newsletter znajdziecie na oficjalnej stronie Mercedes-Benz Polska. Ja na pewno wpadnę tam w którąś niedzielę na Formułę 1 i sprawdzę, jak ta cała nowa idea sprawdza się w praktyce.